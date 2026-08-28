Feljelentést tett a Belügyminisztérium a Fradivárosra szánt 25 milliárd forint miatt

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A tárca szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján felmerülhet többek között költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás, valamint hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja.
Az állam 2016-ban és 2017-ben összesen 24,947 milliárd forintot biztosított az FTC számára a Népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros első és második ütemének megvalósítására. A beruházás azonban végül nem épült meg.
A Belügyminisztérium szerint az elszámolások különösen problémásak. Az első ütemre kapott 10 milliárd forintból az FTC több mint 8,5 milliárdot működési és dologi kiadásként számolt el, miközben beruházásként mindössze mintegy 1,44 milliárd forintot tüntetett fel. A második ütem 14,9 milliárdos támogatásából több mint 3,1 milliárdot működési célokra számoltak el, további 11,2 milliárd forintot pedig az FTC Labdarúgó Zrt.-nek adtak tovább.
A dokumentumok szerint ebből az összegből többek között hivatásos labdarúgók játékjogának megszerzését finanszírozták.
„Tisztelt Államtitkár úr, kedves Attila! – reagált korábban a tiszás sportállamtitkár, Kálnoki-Kiss Attila megszólalására az FTC elnöke, Kubatov Gábor. –
Percekkel ezelőtt elküldtem azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a Fradivárosra fordított pénzek jogszerűen és a célnak megfelelően kerültek felhasználásra. A transzparencia jegyében szerettem volna minél hamarabb rendelkezésre bocsátani a szükséges igazolásokat.
Mindazoknak pedig, akiket a Fradiváros ügye érdekel, azt üzenem: nyugodjanak meg, minden rendben van.”
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