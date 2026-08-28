Ft
Ft
32°C
16°C
Ft
Ft
32°C
16°C
08. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 28.
péntek
ftc kubatov gábor fradiváros belügyminisztérium

Feljelentést tett a Belügyminisztérium a Fradivárosra szánt 25 milliárd forint miatt

2026. augusztus 28. 10:46

A tárca szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján felmerülhet többek között költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás, valamint hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja.

2026. augusztus 28. 10:46
null

Az állam 2016-ban és 2017-ben összesen 24,947 milliárd forintot biztosított az FTC számára a Népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros első és második ütemének megvalósítására. A beruházás azonban végül nem épült meg.

A Belügyminisztérium szerint az elszámolások különösen problémásak. Az első ütemre kapott 10 milliárd forintból az FTC több mint 8,5 milliárdot működési és dologi kiadásként számolt el, miközben beruházásként mindössze mintegy 1,44 milliárd forintot tüntetett fel. A második ütem 14,9 milliárdos támogatásából több mint 3,1 milliárdot működési célokra számoltak el, további 11,2 milliárd forintot pedig az FTC Labdarúgó Zrt.-nek adtak tovább.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A dokumentumok szerint ebből az összegből többek között hivatásos labdarúgók játékjogának megszerzését finanszírozták.

Kubatov Gábor: minden rendben van a Fradiváros pénzeivel

„Tisztelt Államtitkár úr, kedves Attila! – reagált korábban a tiszás sportállamtitkár, Kálnoki-Kiss Attila megszólalására az FTC elnöke, Kubatov Gábor. –

Percekkel ezelőtt elküldtem azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a Fradivárosra fordított pénzek jogszerűen és a célnak megfelelően kerültek felhasználásra. A transzparencia jegyében szerettem volna minél hamarabb rendelkezésre bocsátani a szükséges igazolásokat.

Mindazoknak pedig, akiket a Fradiváros ügye érdekel, azt üzenem: nyugodjanak meg, minden rendben van.”

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
FAdamus
2026. augusztus 28. 11:28
Van egyetlen nemzetközileg is vállalható klubcsapata Magyarországnak, barmoljuk szét azt is, persze!
Válasz erre
1
0
rasdi1
2026. augusztus 28. 11:20
Hát a gyanú mindig felmerülhet. (Még a klozettpapírt is lopják.)
Válasz erre
3
0
nyugalom
2026. augusztus 28. 11:16
Kormanyzás=feljelentések!
Válasz erre
2
0
Irgum-burgum
2026. augusztus 28. 11:16
Nagyon helyes. Április 12-én arra szavaztunk, hogy minden közpénztolvaj kerüljön a vádlottak padjára.
Válasz erre
1
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!