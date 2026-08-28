Feljelentést tett a Belügyminisztérium a Fradivárosra szánt 25 milliárd forint miatt

Az állam 2016-ban és 2017-ben összesen 24,947 milliárd forintot biztosított az FTC számára a Népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros első és második ütemének megvalósítására. A beruházás azonban végül nem épült meg.

A Belügyminisztérium szerint az elszámolások különösen problémásak. Az első ütemre kapott 10 milliárd forintból az FTC több mint 8,5 milliárdot működési és dologi kiadásként számolt el, miközben beruházásként mindössze mintegy 1,44 milliárd forintot tüntetett fel. A második ütem 14,9 milliárdos támogatásából több mint 3,1 milliárdot működési célokra számoltak el, további 11,2 milliárd forintot pedig az FTC Labdarúgó Zrt.-nek adtak tovább.