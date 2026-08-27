Hadházy Ákos szerint szerencsétlen magyarázatot adott Radnai Márk a tűzijáték ügyében

Hadházy Ákos szerint jó hír, hogy a Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-i rendezvények előkészítésének és közbeszerzésének körülményeivel kapcsolatban. A volt országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében azt írta, a legfontosabb cél annak feltárása, hogy „pontosan mit és mennyiért vett meg az állam”, mert ebből derülhet ki, mekkora kár keletkezett a verseny hiánya miatt. Hozzátette: a csökkentett program miatt idén összességében jóval olcsóbb volt a rendezvény.

Hadházy kitért Radnai Márk, a Tisza Párt alelnökének magyarázatára is. Radnai korábban azt közölte, hogy az augusztus 20-i állami ünnep előkészítése során csak a kreatív koncepció kialakításában segített, a közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében azonban nem vett részt. A nyilvánosságra került levelezésekben ugyanakkor több e-mailről is kapott másolatot, ám állítása szerint ezeket nem olvasta. Hadházy szerint Radnai nyilatkozata azért