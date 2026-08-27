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08. 27.
csütörtök
augusztus 20. tűzijáték hadházy ákos radnai márk belügyminisztérium

Hadházy Ákos szerint szerencsétlen magyarázatot adott Radnai Márk a tűzijáték ügyében

2026. augusztus 27. 10:40

A volt országgyűlési képviselő szerint fontos, hogy a Belügyminisztérium vizsgálata kiderítse, pontosan mit és mennyiért vásárolt az állam.

2026. augusztus 27. 10:40
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Hadházy Ákos szerint jó hír, hogy a Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-i rendezvények előkészítésének és közbeszerzésének körülményeivel kapcsolatban. A volt országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében azt írta, a legfontosabb cél annak feltárása, hogy „pontosan mit és mennyiért vett meg az állam”, mert ebből derülhet ki, mekkora kár keletkezett a verseny hiánya miatt. Hozzátette: a csökkentett program miatt idén összességében jóval olcsóbb volt a rendezvény.

Hadházy kitért Radnai Márk, a Tisza Párt alelnökének magyarázatára is. Radnai korábban azt közölte, hogy az augusztus 20-i állami ünnep előkészítése során csak a kreatív koncepció kialakításában segített, a közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében azonban nem vett részt. A nyilvánosságra került levelezésekben ugyanakkor több e-mailről is kapott másolatot, ám állítása szerint ezeket nem olvasta. Hadházy szerint Radnai nyilatkozata azért 

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„szerencsétlen”, mert korábban még azt hangsúlyozta, hogy az eljárás megfelelően zajlott, és nem történhetett volna másként.

A korábbi képviselő a közbeszerzést végül elnyerő cég vezetőjének nyilatkozatát is bírálta. Szerinte az az érv, miszerint a „szakmában” mindenki tudta, hogy az eredeti szerződést fel fogják mondani, és ezért mások is előre tájékozódhattak volna, „a korábbi érát idézően cinikus”. Hadházy azt javasolta azoknak, akik komoly érvként tekintenek erre a magyarázatra, hogy nézzék meg az általa korábban bemutatott levelezéseket.

Hadházy mindezek ellenére bizakodó a vizsgálat miatt. „Bízom abban, hogy a megígért vizsgálat alapos és számlaszintű lesz” – írta, hozzátéve, hogy a vizsgálat eredményét figyelemmel kíséri, és a jelentést is ki fogja kérni. Szerinte erre azért van szükség, hogy „többet ilyen ne történhessen”.

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Nyitókép: Facebook/Radnai Márk

Összesen 8 komment

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Sorrend:
Sándor
2026. augusztus 27. 12:43
Világgazdaság, közben🗣️a mentelmi jog mögött lapitó ávósivadék bűnöző és kolásdobozai 100 napja, szakértő döntéseikkel csődbe vitték 🗣️a legnagyobb építőipari vállalatot!! "KSH adatai szerint májusban éves alapon 10,7 százalékkal esett vissza az építőipari termelés, júniusban pedig a munkanaphatással kiigazított visszaesés 5 százalék volt. Az épületek építésének volumene júniusban 5,5 százalékkal csökkent, az épületek építése, 🗣️az ágazat teljesítménye pedig 22,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól."
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2
0
ThunderDan
2026. augusztus 27. 12:00
3. A kormányzati program elszámoltathatósági pontja A TISZA Párt hivatalos programjában a közhivatalt viselők tisztaságáról az alábbi bekezdés szerepel: 👉👉👉‼„A közbizalom helyreállításának alapja az azonnali politikai következmény. Bevezetjük a tisztségviselők automatikus visszahívhatóságának rendszerét, amely garantálja, hogy a korrupcióban érintett szereplők ne maradhassanak a közéletben."
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2
0
ThunderDan
2026. augusztus 27. 12:00
Amúgy Radnai lemondott már? --- 1. A TISZA Párt hivatalos Integritási NyilatkozataA párt képviselőjelöltjei és tisztségviselői által aláírt hivatalos etikai és integritási kódex szerint: 👉‼„A TISZA Pártban zéró tolerancia van a korrupció minden formájával szemben. Bármelyik képviselőnk, tisztségviselőnk vagy jelöltünk, akivel szemben korrupció gyanúja merül fel, vagy ilyen ügybe keveredik, köteles haladéktalanul lemondani minden tisztségéről, és távozni a párt soraiból.” 2. Részlet Magyar Péter országjáró beszédéből (Vidéki lakossági fórumok)Az országjárás színpadi beszédeiben a politikai felelősségvállalást rendszeresen a következő szavakkal hangsúlyozta a hallgatóságnak: 👉👉‼„Nálunk nem lesz mutyi, nálunk nincsenek védett emberek. Ha bárki a mi képviselőink közül hozzányúl a közpénzhez, vagy korrupciós ügybe keveredik, annak nemhogy másnap, de azon percben le kell mondania. Mi nem fogjuk eltitkolni a hibákat, a törvény mindenkire egyformán fog vonatkozni.”
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3
0
ThunderDan
2026. augusztus 27. 11:58
Helyesbítek: Nonszensz "választ" adott Radnai Márk. / Nem adott választ Radnai Márk.
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3
0
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