Hadházy Ákos szerint szerencsétlen magyarázatot adott Radnai Márk a tűzijáték ügyében

Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-i közbeszerzés miatt
Szerda délelőtt „tűzijátékmutyiról” írt Facebook-oldalán Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő.
A volt országgyűlési képviselő szerint fontos, hogy a Belügyminisztérium vizsgálata kiderítse, pontosan mit és mennyiért vásárolt az állam.
Hadházy Ákos szerint jó hír, hogy a Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-i rendezvények előkészítésének és közbeszerzésének körülményeivel kapcsolatban. A volt országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében azt írta, a legfontosabb cél annak feltárása, hogy „pontosan mit és mennyiért vett meg az állam”, mert ebből derülhet ki, mekkora kár keletkezett a verseny hiánya miatt. Hozzátette: a csökkentett program miatt idén összességében jóval olcsóbb volt a rendezvény.
Hadházy kitért Radnai Márk, a Tisza Párt alelnökének magyarázatára is. Radnai korábban azt közölte, hogy az augusztus 20-i állami ünnep előkészítése során csak a kreatív koncepció kialakításában segített, a közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében azonban nem vett részt. A nyilvánosságra került levelezésekben ugyanakkor több e-mailről is kapott másolatot, ám állítása szerint ezeket nem olvasta. Hadházy szerint Radnai nyilatkozata azért
„szerencsétlen”, mert korábban még azt hangsúlyozta, hogy az eljárás megfelelően zajlott, és nem történhetett volna másként.
A korábbi képviselő a közbeszerzést végül elnyerő cég vezetőjének nyilatkozatát is bírálta. Szerinte az az érv, miszerint a „szakmában” mindenki tudta, hogy az eredeti szerződést fel fogják mondani, és ezért mások is előre tájékozódhattak volna, „a korábbi érát idézően cinikus”. Hadházy azt javasolta azoknak, akik komoly érvként tekintenek erre a magyarázatra, hogy nézzék meg az általa korábban bemutatott levelezéseket.
Hadházy mindezek ellenére bizakodó a vizsgálat miatt. „Bízom abban, hogy a megígért vizsgálat alapos és számlaszintű lesz” – írta, hozzátéve, hogy a vizsgálat eredményét figyelemmel kíséri, és a jelentést is ki fogja kérni. Szerinte erre azért van szükség, hogy „többet ilyen ne történhessen”.
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Szerda délelőtt „tűzijátékmutyiról” írt Facebook-oldalán Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő.
Nyitókép: Facebook/Radnai Márk