Abszolút központosítás: kulcsfontosságú hírszerzési és stratégiai csúcsszervek kerültek Ruff Bálint irányítása alá

Jelentősen átszabta a miniszterek közötti feladatmegosztást a kormány – derül ki a Magyar Közlönyben hétfő este megjelent, 34 oldalas rendeletből. Az egyik legfontosabb változás, hogy

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerül a Nemzeti Információs Központ (NIK) és a Védelmi Igazgatási Hivatal (VIH) irányítása,

de több más tárcánál is érdemi hatáskör-átrendezés történt.