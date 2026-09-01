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ruff bálint belügyminisztérium nemzetbiztonsági szakszolgálat alkotmányvédelmi hivatal magyar közlöny

Abszolút központosítás: kulcsfontosságú hírszerzési és stratégiai csúcsszervek kerültek Ruff Bálint irányítása alá

2026. szeptember 01. 12:19

Alaposan átrendezte a miniszterek hatásköreit a kormány, Ruff kezében példátlan hatalom összpontosul.

2026. szeptember 01. 12:19
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Jelentősen átszabta a miniszterek közötti feladatmegosztást a kormány – derül ki a Magyar Közlönyben hétfő este megjelent, 34 oldalas rendeletből. Az egyik legfontosabb változás, hogy 

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerül a Nemzeti Információs Központ (NIK) és a Védelmi Igazgatási Hivatal (VIH) irányítása,

de több más tárcánál is érdemi hatáskör-átrendezés történt.

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A Magyar Közlönyben megjelent rendeletet a HVG szúrta ki, azt még ők is megjegyezték, hogy a változtatások egyik legnagyobb nyertese Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki több stratégiai jelentőségű terület irányítását is átveszi.

Ezzel ő lesz a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős embere.

A kettőből egyébként a NIK az izgalmasabb: bár nem klasszikus operatív titkosszolgálat, elsősorban a titkosszolgálatoktól, rendvédelmi és más állami szervektől érkező információkat gyűjti össze és elemzi. Ennek során konkrét személyekre vonatkozó, akár titkos információgyűjtésből származó adatokhoz is hozzáférhet, illetve koordinálhatja az ilyen adatokat kezelő szervek együttműködését.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat maradt csak a belügynél, a külföldi hírszerzés (Információs Hivatal) pedig a külügynél, de a polgári nemzetbiztonsági szolgálat egy kézben egyesítése komoly felhatalmazást és pozícióerősödést jelent Ruffnak, 

aki már májusban a valaha volt legnagyobb átvilágítást ígérte meg, továbbá ő nyújtotta be az abszolút jogosítványokat kapott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényt is; nem mellesleg sokak szerint Unger Anna is az ő jelöltje volt.

Ruff mindezek mellett további fontos jogosítványt is kap: a Magyar Közlöny kiadása és a jogszabályok kihirdetése is a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerül az igazságügytől.

A közszolgálati életpálya kidolgozása általánosságban ugyancsak Ruff feladata marad, kivéve a gyermekvédelmi intézmények dolgozóinak pszichológiai alkalmassági vizsgálatát, ezt nagy kegyesen meghagyták Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszternek.

 

Bóna Szabolcs agrárminiszter is kapott némi erősítést.

  • Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hatásköreiből hozzá kerül a lósport felügyelete, valamint a mezőgazdasági haszonállatok jólétével kapcsolatos hatósági feladatok
  • Kapitány Istvántól az élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi feladatokat
  • Lőrincz Viktória vidékfejlesztési minisztertől pedig az EU közös agrárpolitikájához kapcsolódó jogköröket kapta meg

Különösen érdekes változás történt a hagyományosan belügyi igazgatási területeken. Az anyakönyvezés, a lakcímnyilvántartás, az útlevélügyek és több állami nyilvántartás nemrég került vissza Rogán Antaltól a Belügyminisztériumhoz, Pósfai Gábor azonban most máris átadja ezt a szakterületet Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek (a HVG szerint talán azért, mert Tanács kapta az e-közigazgatást is). 

A Belügyminisztérium ugyanakkor új, kifejezetten megnevezett feladatot is kap: a hozzátartozók közötti erőszak esetén alkalmazható távoltartásra vonatkozó jogszabályok előkészítését.

Gyengítették emellett az MMA pozícióját: korábban az szerepelt a szabályozásban, hogy a minisztérium „a Magyar Művészeti Akadémia elnökének közreműködésével” dolgozza ki a kormány kultúrpolitikáját, az új rendelet szerint már az MMA-ról szóló törvény a mérvadó.

Nyitókép: képkivágás

Összesen 150 komment

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elektronelektor
2026. szeptember 01. 15:59
"trd127 2026. szeptember 01. 15:37 Hazudik a bolsevik, bukott Magyar Nemzet. A mérföldkövek teljesítése megtörtént, még idén érkeznek a pénzek." Alighanem a bugris pszichopata gazdája is éppen ebben reménykedik, elvtárs. Azért üvöltözte már másjus óta harminchatszor tele a facebookot hogy ő máris hazahozta még tegnap a pénzeket, mert rettentően fosik az elmebeteg barma. A bolsevik bugris pszichopatának ugyanis a náci gazdija igencsak szárazon ajánlotta hogy mielőbb meglegyen a pénzük, mert azt a 4 milliárd eurót bizony a gagyi, veszélyes hulladék szélkereikre lesz kötelező, jókora felárral odaadnia a náciknak a szerződés értelmében. Az vesse rá az első követ, aki nyugodt lenne a helyében. Hisz a történelemórákról a bugris pszichopatának is rémlik még, hogy a nácik nem ismernek tréfát, ha a mások pénzének elkobzásáról van szó.
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trd127
2026. szeptember 01. 15:58
Szijjártó Péterék 257 millióért béreltek luxusrepülőt egy háromnapos hivatalos útra. Retkesfidesz.
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bannedop03-2
2026. szeptember 01. 15:41
"Mein treuer Heinrich." Ezt mondta Hitler Himmlernek az utolsó szülinapi fogadásán - GEBURSTAG!!! JA? Ezt még a föld felszín felett tartották. Aztán tíz nappal később - zehn Tage später (ja?) - a Führerbunker mélyén HItler golyót röpített a fejébe - Kugel in den Kopf - JA? Mein treuer Ruff!
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formaegy-2
2026. szeptember 01. 15:41
A Mandi miért nem hozza az EB hivatalos nyilatkozatát? Nem szabad, mert Magyar Hazug Pétert pofán vágták? Ráadásul a náci haverjai? Most már Brüsszelből is hivatalos álláspont, hogy Magyar Hazug Péter hatványozottan egy hazug kutya!
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