Abszolút központosítás: kulcsfontosságú hírszerzési és stratégiai csúcsszervek kerültek Ruff Bálint irányítása alá

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Alaposan átrendezte a miniszterek hatásköreit a kormány, Ruff kezében példátlan hatalom összpontosul.
Jelentősen átszabta a miniszterek közötti feladatmegosztást a kormány – derül ki a Magyar Közlönyben hétfő este megjelent, 34 oldalas rendeletből. Az egyik legfontosabb változás, hogy
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerül a Nemzeti Információs Központ (NIK) és a Védelmi Igazgatási Hivatal (VIH) irányítása,
de több más tárcánál is érdemi hatáskör-átrendezés történt.
A Magyar Közlönyben megjelent rendeletet a HVG szúrta ki, azt még ők is megjegyezték, hogy a változtatások egyik legnagyobb nyertese Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki több stratégiai jelentőségű terület irányítását is átveszi.
Ezzel ő lesz a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős embere.
A kettőből egyébként a NIK az izgalmasabb: bár nem klasszikus operatív titkosszolgálat, elsősorban a titkosszolgálatoktól, rendvédelmi és más állami szervektől érkező információkat gyűjti össze és elemzi. Ennek során konkrét személyekre vonatkozó, akár titkos információgyűjtésből származó adatokhoz is hozzáférhet, illetve koordinálhatja az ilyen adatokat kezelő szervek együttműködését.
Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat maradt csak a belügynél, a külföldi hírszerzés (Információs Hivatal) pedig a külügynél, de a polgári nemzetbiztonsági szolgálat egy kézben egyesítése komoly felhatalmazást és pozícióerősödést jelent Ruffnak,
aki már májusban a valaha volt legnagyobb átvilágítást ígérte meg, továbbá ő nyújtotta be az abszolút jogosítványokat kapott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényt is; nem mellesleg sokak szerint Unger Anna is az ő jelöltje volt.
Ruff mindezek mellett további fontos jogosítványt is kap: a Magyar Közlöny kiadása és a jogszabályok kihirdetése is a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerül az igazságügytől.
A közszolgálati életpálya kidolgozása általánosságban ugyancsak Ruff feladata marad, kivéve a gyermekvédelmi intézmények dolgozóinak pszichológiai alkalmassági vizsgálatát, ezt nagy kegyesen meghagyták Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszternek.
Bóna Szabolcs agrárminiszter is kapott némi erősítést.
Különösen érdekes változás történt a hagyományosan belügyi igazgatási területeken. Az anyakönyvezés, a lakcímnyilvántartás, az útlevélügyek és több állami nyilvántartás nemrég került vissza Rogán Antaltól a Belügyminisztériumhoz, Pósfai Gábor azonban most máris átadja ezt a szakterületet Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek (a HVG szerint talán azért, mert Tanács kapta az e-közigazgatást is).
A Belügyminisztérium ugyanakkor új, kifejezetten megnevezett feladatot is kap: a hozzátartozók közötti erőszak esetén alkalmazható távoltartásra vonatkozó jogszabályok előkészítését.
Gyengítették emellett az MMA pozícióját: korábban az szerepelt a szabályozásban, hogy a minisztérium „a Magyar Művészeti Akadémia elnökének közreműködésével” dolgozza ki a kormány kultúrpolitikáját, az új rendelet szerint már az MMA-ról szóló törvény a mérvadó.
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