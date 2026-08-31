Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 31.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 31.
hétfő
schmidt mária közép - és kelet - európai történelem és társadalom kutatásáért alapítvány magyar közlöny

Megvan, ki veszi át a Schmidt Mária-féle kekva összes feladatát

2026. augusztus 31. 13:24

„Az Országgyűlés döntése alapján a múzeumot működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnik” – írta korábban Schmidt Mária.

2026. augusztus 31. 13:24
null

Augusztus 31-től a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. eddig szinte üres leányvállalata, a Kulturális Vagyonkezelő Kft. veszi át a Schmidt Mária-féle Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány összes közfeladatát. A Magyar Közlönyben megjelent döntés értelmében a cég a két nagy múltú alapítvány teljes körű jogutódjává válik.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

2026. szeptember 1-jén a Terror Háza Múzeum eddigi huszonnégy éves történetének egy szakasza lezárul

Az Országgyűlés döntése alapján a múzeumot működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnik.

A vagyonkezelő kft. élén Gyorgyevics Benedek jogász és ingatlanfejlesztési szakember áll, míg a tulajdonos anyacég igazgatótanácsát Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója vezeti.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A hvg arról ír, hogy az alapítványok megszüntetésével azért kellett rendkívül gyorsan haladni, mert ez képezte az uniós pénzek felszabadításának egyik kulcsfontosságú feltételét. A folyamat irányítását a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség végzi. Azért nem közvetlenül a szakminisztérium (TKKM) alá vonták be a feladatokat, mert az újabb bürokratikus kötelezettségekkel, többek között közvetlen állami státuszok létrehozásával járt volna a munkavállalók számára.

Belső minisztériumi források szerint egyelőre nincs végleges döntés arról, hogy pontosan mely részfeladatok és ingatlanok maradnak meg, és hány munkavállalót foglalkoztatnak tovább.

Nyitókép: Földházi Árpád

Összesen 66 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. augusztus 31. 15:36
"csakis_a_tisza 2026. augusztus 31. 15:17 Schmidt Mária a NER egyik jelképe. Utána kell nézni az ügyeinek. És ha tegyük fel nem lopott," Mégis mivel vádolod? Ellopta a terrort a házból? A múzeunbizniszben aztán nagy pénzek mozognak! Hívatok már át egy hülyét a szomszédból, hogy a legmagasabb szellemi óriás lehessen nálatok 2/3 kegyelmű!
Válasz erre
0
0
CsG76
2026. augusztus 31. 15:34
Na én ezért nem foglalkozok ezzel már, úgyis mindenki ellenség, vagy az lesz; fél évszázados lettem, inkább nézem, ahogy a gyermekek szaladgálnak Észak-Mamaia homokján. Bevettem a leszaromtablettát. Jó ez így.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. augusztus 31. 15:27
Gyugya bá sameszei Orbán minden vívmányát el fogják törölni, míg vissza nem áll a libsiknek oly kedves húgyszagú langyos büdös pudvulás, ami például demszky 20 évét jellemezte: minden rohad tovább, semmi se történik, ami meg igen, az meg bár ne történne, lásd kombínók.. Ez a híres zsidó szellemi pezsgés, egymás seggét szagolják, mint a kutyák és saskabaré.
Válasz erre
0
0
csakis_a_tisza
2026. augusztus 31. 15:17
Schmidt Mária a NER egyik jelképe. Utána kell nézni az ügyeinek. És ha tegyük fel nem lopott, akkor sem szabad hagyni, hogy bármi vezető beosztásba kerüljön mert fennáll a belülről bomlasztás veszélye.
Válasz erre
1
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!