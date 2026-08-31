Megvan, ki veszi át a Schmidt Mária-féle kekva összes feladatát

A hvg arról ír, hogy az alapítványok megszüntetésével azért kellett rendkívül gyorsan haladni, mert ez képezte az uniós pénzek felszabadításának egyik kulcsfontosságú feltételét. A folyamat irányítását a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség végzi. Azért nem közvetlenül a szakminisztérium (TKKM) alá vonták be a feladatokat, mert az újabb bürokratikus kötelezettségekkel, többek között közvetlen állami státuszok létrehozásával járt volna a munkavállalók számára.

Belső minisztériumi források szerint egyelőre nincs végleges döntés arról, hogy pontosan mely részfeladatok és ingatlanok maradnak meg, és hány munkavállalót foglalkoztatnak tovább.

Nyitókép: Földházi Árpád