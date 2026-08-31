Megvan, ki veszi át a Schmidt Mária-féle kekva összes feladatát

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
„Az Országgyűlés döntése alapján a múzeumot működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnik” – írta korábban Schmidt Mária.
Augusztus 31-től a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. eddig szinte üres leányvállalata, a Kulturális Vagyonkezelő Kft. veszi át a Schmidt Mária-féle Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány összes közfeladatát. A Magyar Közlönyben megjelent döntés értelmében a cég a két nagy múltú alapítvány teljes körű jogutódjává válik.
Kapcsolódó vélemény
Az Országgyűlés döntése alapján a múzeumot működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnik.
A vagyonkezelő kft. élén Gyorgyevics Benedek jogász és ingatlanfejlesztési szakember áll, míg a tulajdonos anyacég igazgatótanácsát Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója vezeti.
A hvg arról ír, hogy az alapítványok megszüntetésével azért kellett rendkívül gyorsan haladni, mert ez képezte az uniós pénzek felszabadításának egyik kulcsfontosságú feltételét. A folyamat irányítását a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség végzi. Azért nem közvetlenül a szakminisztérium (TKKM) alá vonták be a feladatokat, mert az újabb bürokratikus kötelezettségekkel, többek között közvetlen állami státuszok létrehozásával járt volna a munkavállalók számára.
Belső minisztériumi források szerint egyelőre nincs végleges döntés arról, hogy pontosan mely részfeladatok és ingatlanok maradnak meg, és hány munkavállalót foglalkoztatnak tovább.
Nyitókép: Földházi Árpád