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Az Országgyűlés döntése alapján a múzeumot működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnik.
„»valami véget ért, valami fáj«
Bonanza Banzai, 1991
2026. szeptember 1-jén a Terror Háza Múzeum eddigi huszonnégy éves történetének egy szakasza lezárul.
Az Országgyűlés döntése alapján a múzeumot működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnik. Feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft., a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye veszi át.
Az alapítvány az átadás-átvétel során a tulajdonában levő vagyonnal és eszközökkel – a jogszabályi előírások szerint – hiánytalanul elszámolt.
Az alapítvány intézményei: a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Kertész Imre Intézet, a Kommunizmuskutató Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, az Eötvös József Intézet, a Szabad Európa Intézet és a Deák Ferenc Műhely működése mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt, ezt bizonyítja az átadás-átvételi dokumentáció is.
2002 és 2026 között több mint 8 millió látogató fordult meg a múzeumban, amely – az intézetekkel együtt – konferenciák, könyvek, kiadványok, emlékévek, képzési programok, állandó és időszaki kiállítások százait valósította meg.
A Terror Háza Múzeum és az intézetek dolgozói büszkén tekintenek vissza két és fél évtizedes munkájukra és köszönik hazai és külföldi partnereik, a sajtó, a támogatók, az egymást váltó kormányzatok együttműködését – és különösképpen a látogatóink figyelmét és szeretetét!
A magyarországi diktatúrák történetének bemutatása volt a legfontosabb feladatunk. Az, hogy nemzetünk szembenézzen a náci és a kommunista rendszer és azok bűnös vezetőinek és kiszolgálóinak gonoszságával, és fejet hajtson áldozataik előtt. Munkánkat ez a mottó vezérelte: »ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak.«
Sokat végeztünk, de messze nem mindent. Múltunk kutatása, a totalitárius diktatúrák túlélésének és újjászületésének megakadályozása sok feladatot ad. Bízunk abban, hogy a Terror Háza Múzeum és az intézetek ebben továbbra is meghatározó szerepet visznek majd.
»Amit a hernyó a világ végének tekint, azt a mester pillangónak nevezi.«
Richard Bach
Köszönöm, köszönjük mindenkinek!”
Nyitókép és fotók: Mandiner / Földházi Árpád