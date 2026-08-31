Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 31.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 31.
hétfő
terror háza múzeum közép - és kelet - európai történelem és társadalom kutatásáért alapítvány országgyűlés

2026. szeptember 1-jén a Terror Háza Múzeum eddigi huszonnégy éves történetének egy szakasza lezárul

2026. augusztus 31. 11:12

Az Országgyűlés döntése alapján a múzeumot működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnik.

2026. augusztus 31. 11:12
null
Schmidt Mária
Schmidt Mária
Facebook

„»valami véget ért, valami fáj«

Bonanza Banzai, 1991

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

2026. szeptember 1-jén a Terror Háza Múzeum eddigi huszonnégy éves történetének egy szakasza lezárul.

Az Országgyűlés döntése alapján a múzeumot működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnik. Feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft., a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye veszi át.

Az alapítvány az átadás-átvétel során a tulajdonában levő vagyonnal és eszközökkel – a jogszabályi előírások szerint – hiánytalanul elszámolt.

Az alapítvány intézményei: a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Kertész Imre Intézet, a Kommunizmuskutató Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, az Eötvös József Intézet, a Szabad Európa Intézet és a Deák Ferenc Műhely működése mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt, ezt bizonyítja az átadás-átvételi dokumentáció is.

2002 és 2026 között több mint 8 millió látogató fordult meg a múzeumban, amely – az intézetekkel együtt – konferenciák, könyvek, kiadványok, emlékévek, képzési programok, állandó és időszaki kiállítások százait valósította meg.

A Terror Háza Múzeum és az intézetek dolgozói büszkén tekintenek vissza két és fél évtizedes munkájukra és köszönik hazai és külföldi partnereik, a sajtó, a támogatók, az egymást váltó kormányzatok együttműködését – és különösképpen a látogatóink figyelmét és szeretetét!

A magyarországi diktatúrák történetének bemutatása volt a legfontosabb feladatunk. Az, hogy nemzetünk szembenézzen a náci és a kommunista rendszer és azok bűnös vezetőinek és kiszolgálóinak gonoszságával, és fejet hajtson áldozataik előtt. Munkánkat ez a mottó vezérelte: »ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak.«

Sokat végeztünk, de messze nem mindent. Múltunk kutatása, a totalitárius diktatúrák túlélésének és újjászületésének megakadályozása sok feladatot ad. Bízunk abban, hogy a Terror Háza Múzeum és az intézetek ebben továbbra is meghatározó szerepet visznek majd.

»Amit a hernyó a világ végének tekint, azt a mester pillangónak nevezi.«

Richard Bach

Köszönöm, köszönjük mindenkinek!”

Nyitókép és fotók: Mandiner / Földházi Árpád

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
2026. augusztus 31. 11:43
A NER-tekenített NER-t a hiányérzet majd újratermeli.
Válasz erre
1
0
nyugalom
2026. augusztus 31. 11:43
A mostani diktatúrát majd a kisnövesű fogja magyarazni!
Válasz erre
1
0
semmisejo-2
2026. augusztus 31. 11:39
Magyar Péter és a tisza csak rombolni tud. Csapkod ész nélkül mindenfelé, mindegy, hogy mit ér, csak fájjon a Fidesznek és a holdudvarának. Nem számít, hogy érték, nem számít, hogy hasznos a hazának. Csak a bosszú, csak a megsemmisítés. És, hát jól csinálja, mert nagyon fáj. Remélem, a karma/a sors megteszi a magáét.
Válasz erre
1
0
mostar2222
2026. augusztus 31. 11:39
Tehát most már tudod értelmezni, mit jelent, hogy vége van. Pá, s kösz a TISZA kétharmadot neked is.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!