2002 és 2026 között több mint 8 millió látogató fordult meg a múzeumban, amely – az intézetekkel együtt – konferenciák, könyvek, kiadványok, emlékévek, képzési programok, állandó és időszaki kiállítások százait valósította meg.

A Terror Háza Múzeum és az intézetek dolgozói büszkén tekintenek vissza két és fél évtizedes munkájukra és köszönik hazai és külföldi partnereik, a sajtó, a támogatók, az egymást váltó kormányzatok együttműködését – és különösképpen a látogatóink figyelmét és szeretetét!

A magyarországi diktatúrák történetének bemutatása volt a legfontosabb feladatunk. Az, hogy nemzetünk szembenézzen a náci és a kommunista rendszer és azok bűnös vezetőinek és kiszolgálóinak gonoszságával, és fejet hajtson áldozataik előtt. Munkánkat ez a mottó vezérelte: »ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak.«