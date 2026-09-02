Volt olyan pillanat az elmúlt hónapokban, amikor azt érezte, hogy az új kormány, akár saját elhatározásból, akár a társadalom nyomására, átlépte a jogállamiság határát?

Nem észleltem ilyet. A türelmetlenség, ami szintén indulatot szül, nyilvánvalóan jelen van. Én is gondoltam arra, hogy ebben vagy abban lehetne egy kicsit gyorsabban lépni. De volt módom beszélgetni egy csomó emberrel, például az ügynökaktákkal kapcsolatos törvénykezés folyamán.

És azt láttam, hogy egy ilyen törvény, amely nem is elsősorban ehhez a bizonyos 16 évhez kapcsolódik, nem kapcsolódik eltulajdonításhoz, túlárazásokhoz és mindenféle, százmilliárdokban kifejezhető kártételhez, hanem tényleg a múltról szól, mégis minden vonatkozásában nagyon bonyolult folyamat. Annak a júliusban megszületett törvénynek az egyeztetése során nagyon sok szempontot kellett figyelembe venni. Ehhez képest a többi dolog még inkább az. A türelmetlenség tehát indokolt.