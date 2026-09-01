Unger Anna máris kemény üzenetet küldött, azokhoz is szólt, akik a bűncselekmények elévülésében bíznak

A Kontrollnak beszélt Unger Anna, a a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke.

„Szét kell verni ezt az üvegplafont a politikai korrupció alatt. Tök mindegy, hogy ki van fölötte.” – közölte a hivatal ars poeticáját, és azt is hozzátette, hogy az új intézménynek nem szabad a napi politikai kommunikáció részévé válnia, kívül fog állni ezeken; ami a miniszterelnök korrupcióval kapcsolatos mindennapi kommunikációja ismeretében eléggé merész kijelentésnek tűnik.