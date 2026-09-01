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09. 01.
kedd
radnai márk ligeti miklós nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal unger anna Magyar Péter

Unger Anna máris kemény üzenetet küldött, azokhoz is szólt, akik a bűncselekmények elévülésében bíznak

2026. szeptember 01. 06:58

„A vádképviseleti alelnök fejében van elévülés, az én fejemben nincs elévülés” – Magyar Péter testvére lapjának adott interjút a vagyonvisszaszerzési hivatal új elnöke.

2026. szeptember 01. 06:58
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A Kontrollnak beszélt Unger Anna, a a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke.

„Szét kell verni ezt az üvegplafont a politikai korrupció alatt. Tök mindegy, hogy ki van fölötte.” – közölte a hivatal ars poeticáját, és azt is hozzátette, hogy az új intézménynek nem szabad a napi politikai kommunikáció részévé válnia, kívül fog állni ezeken; ami a miniszterelnök korrupcióval kapcsolatos mindennapi kommunikációja ismeretében eléggé merész kijelentésnek tűnik.

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Beszélt az augusztus 20-i tűzijáték kapcsán felmerült korrupciógyanúról is, ami Magyar Péter jobbkezét, Radnai Márk kormánybiztost érte (bár ezt a részt a lap a szöveges verzióban nem szemlézte): azt mondta, ki fogják vizsgálni ezt is.

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Akik Ligeti Miklós vérmesebb hozzáállását hiányolták eddig, azok is megnyugodhatnak: Unger azt mondta, Ligeti Miklóssal már beszélt, és a jövőben is egyeztetni fognak. Azt nem kívánta megjósolni, hogy végül Ligeti vállal-e feladatot és ha igen, milyet.

Azt is kifejtette, milyen ütemezésre számíthatnak az emberek, és mi fér bele a következő esztendőkbe: 

  • szerinte a hivatal első konkrét vizsgálataihoz szükséges módszertant decemberig szeretnék elkészíteni
  • hat év alatt nem lehet garantálni, hogy minden ügy jogerős bírósági ítéletig jut, de a pénzt feltárják és „biztosítják”, a szükséges ügyeket pedig bírósági szakaszba juttatják.

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Továbbá arról is beszélt, hogy mi lesz azokkal az ügyekkel, amelyek egyszerűen már elévültek. Szerinte még ha egy régi ügyben már nem is lehet büntetőeljárást indítani, a történteket fel lehet és fel kell tárni.

„Az én fejemben nincs elévülés.”

– közölte.

Nyitókép: Youtube/RTL Hírek

Összesen 248 komment

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masikhozzaszolo
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2026. szeptember 01. 11:29 Szerkesztve
Nincs elévülés. Na, ezt megfigyelem. Kiszedik Vazul füléből az ólmot, kárpótolnak 150 év török uralomért, meg a Habsburgért, a németek leszerelték a gyárainkak, kilopták a mindent, háborúban, meg rendszerváltáskor, Altus ügy vissza, Trianon vissza, kárpótlás a kitelepítetteknek, sváb, Recsk, stb. Mindent visszacsinálunk, a Feszty körképen állunk Verecke előtt... Juj, az még akár lehet is, mert Ukrajna..
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0
0
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. szeptember 01. 11:23
Elég nagy a pofája, kérdés, hogy a selyem majomnak neki mer-e menni?
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1
0
néhai Ch.Pilot
2026. szeptember 01. 11:12
@Irgum-burgum 2026. szeptember 01. 11:06 "Beszéljenek a tettek! Minden magyar demokrata polgár izgatottan várja a feltárt bűncselekményeket és a költségvetésnek visszaszerzett közpénzeket." Te demagóg kommunista agitátor. Demokrata? Magyar? Egyik sem. Akik várják EZT a fajta politikai, terrorisztuks elszámoltatást, egyik kategóriába sem tartoznak - hazátlan, lincselni vágyó, kommunista csürhe.
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2
0
Héja
2026. szeptember 01. 11:08
A nő neve helyesen. Undor Anna.
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4
0
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