Unger Anna máris kemény üzenetet küldött, azokhoz is szólt, akik a bűncselekmények elévülésében bíznak

Deák Dániel Unger Annáról: Jönnek a politikai kirakatperek?
Központi utasításról írt Unger Anna kapcsán a fideszes elemző, akinek arra is volt tippje, miért ragaszkodtak egy jogi végzettség nélküli jelölthöz a Tisza spin doctorai.
„A vádképviseleti alelnök fejében van elévülés, az én fejemben nincs elévülés” – Magyar Péter testvére lapjának adott interjút a vagyonvisszaszerzési hivatal új elnöke.
A Kontrollnak beszélt Unger Anna, a a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke.
„Szét kell verni ezt az üvegplafont a politikai korrupció alatt. Tök mindegy, hogy ki van fölötte.” – közölte a hivatal ars poeticáját, és azt is hozzátette, hogy az új intézménynek nem szabad a napi politikai kommunikáció részévé válnia, kívül fog állni ezeken; ami a miniszterelnök korrupcióval kapcsolatos mindennapi kommunikációja ismeretében eléggé merész kijelentésnek tűnik.
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Központi utasításról írt Unger Anna kapcsán a fideszes elemző, akinek arra is volt tippje, miért ragaszkodtak egy jogi végzettség nélküli jelölthöz a Tisza spin doctorai.
Beszélt az augusztus 20-i tűzijáték kapcsán felmerült korrupciógyanúról is, ami Magyar Péter jobbkezét, Radnai Márk kormánybiztost érte (bár ezt a részt a lap a szöveges verzióban nem szemlézte): azt mondta, ki fogják vizsgálni ezt is.
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Áll minden vizsgálat elébe a tiszás politikus.
Akik Ligeti Miklós vérmesebb hozzáállását hiányolták eddig, azok is megnyugodhatnak: Unger azt mondta, Ligeti Miklóssal már beszélt, és a jövőben is egyeztetni fognak. Azt nem kívánta megjósolni, hogy végül Ligeti vállal-e feladatot és ha igen, milyet.
Azt is kifejtette, milyen ütemezésre számíthatnak az emberek, és mi fér bele a következő esztendőkbe:
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Az NVVH elnöke szerint rendőrségi, NAV-os és ügyészségi szakembereket is áthelyezhetnek az új hivatalhoz, amely szeptember végére indulhat el.
Továbbá arról is beszélt, hogy mi lesz azokkal az ügyekkel, amelyek egyszerűen már elévültek. Szerinte még ha egy régi ügyben már nem is lehet büntetőeljárást indítani, a történteket fel lehet és fel kell tárni.
„Az én fejemben nincs elévülés.”
– közölte.
Nyitókép: Youtube/RTL Hírek