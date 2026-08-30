Unger Anna 150 új munkatárssal építené fel a vagyonvisszaszerzési hivatalt

Magyar Péter már lezárná a témát, de Hadházy Ákos szerint még több kérdés merült fel az Unger-ügyben
Hadházy Ákos szerint már a négy jelölt kiválasztása is előre eldöntött lehetett, ezért újabb adatokat kér az eljárásról.
Az NVVH elnöke szerint rendőrségi, NAV-os és ügyészségi szakembereket is áthelyezhetnek az új hivatalhoz, amely szeptember végére indulhat el.
Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) frissen kinevezett elnöke az RTL Házon kívül című műsorában beszélt arról, hogyan építené fel a jelenleg még csak papíron létező szervezetet. Az új hivatalnak egyelőre nincs székhelye, alapító okirata, bankszámlája, KSH-azonosítója, működési szabályzata és saját állománya sem. Unger kedden kezdené meg a szervezet felállítását, és mintegy 150 munkatársat venne fel, akik közül többek személyére már konkrét elképzelése is van – olvasható a VG összefoglalójában.
Az elnök elmondása szerint a szakembereket többek között a rendőrségtől, a NAV-tól és az ügyészségtől kérné át. A munkatársakat „vezényléssel, beosztással, kirendeléssel” vonnák be az NVVH munkájába, a hivatal pedig olyan ösztönzőket kínálna, amelyek vonzóvá tehetik az átkerülést. A négy elnökhelyettes kiválasztásába Ungernek nincs beleszólása, őket az illetékes parlamenti bizottság választja ki, az elnökhelyettesek pedig maguk tehetnek majd javaslatot a munkatársak személyére. Mindez ugyanakkor felveti annak kérdését is, hogy a rendőrség, a NAV és az ügyészség vezetése miként reagál majd, ha a szervezetektől a legjobb nyomozókat és szakembereket irányítják át.
Az NVVH működésére Magyar Péter korábbi közlése szerint évente 10 milliárd forint áll rendelkezésre, az induláshoz pedig további 2,3 milliárd forintot kap a megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal megmaradt költségvetéséből. A hivatal pontos, tételes 2026-os költségvetése egyelőre nem ismert. A vezetők illetménye ugyanakkor jelentős:
Unger Anna havi bruttó 5 017 810 forintra, az elnökhelyettesek pedig fejenként csaknem 3,94 millió forintra számíthatnak.
Az elnök és a négy helyettese alapilletménye így évente mintegy 249,5 millió forintot tesz ki, a 150 fős állomány bérezése pedig ezen felül jelentős személyi kiadást jelenthet.
Unger szerint az első vizsgálatok a lehető leghamarabb elindulhatnak, és reményei szerint szeptember végére teljesen feláll a hivatal. A kivizsgálandó ügyeket Tasnády Katalin elnökhelyettes már kiválasztotta, ezeket az érintett szervezetektől átkérik, majd az NVVH folytatja le a vizsgálatokat. Az eljárások három módon indulhatnak: bejelentés alapján, a törvény által előírt közbeszerzéseknél, illetve a közvagyonvédelmi kockázatértékelési módszertan alapján. Unger azt is hangsúlyozta, hogy a hivatalhoz bárki fordulhat, és
még Magyar Pétertől sem fogadna el informális megkeresést: aki vizsgálatot szeretne, tegye meg hivatalos úton.
Célját határozottan fogalmazta meg: „mindenkit megnézünk, mindenkit meghallgatunk”, és az utolsó szögig szeretnék hazahozni a közvagyont.
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Hadházy Ákos szerint már a négy jelölt kiválasztása is előre eldöntött lehetett, ezért újabb adatokat kér az eljárásról.
Nyitókép: Youtube/RTL Hírek