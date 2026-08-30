Unger Anna 150 új munkatárssal építené fel a vagyonvisszaszerzési hivatalt

Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) frissen kinevezett elnöke az RTL Házon kívül című műsorában beszélt arról, hogyan építené fel a jelenleg még csak papíron létező szervezetet. Az új hivatalnak egyelőre nincs székhelye, alapító okirata, bankszámlája, KSH-azonosítója, működési szabályzata és saját állománya sem. Unger kedden kezdené meg a szervezet felállítását, és mintegy 150 munkatársat venne fel, akik közül többek személyére már konkrét elképzelése is van – olvasható a VG összefoglalójában.

Az elnök elmondása szerint a szakembereket többek között a rendőrségtől, a NAV-tól és az ügyészségtől kérné át. A munkatársakat „vezényléssel, beosztással, kirendeléssel” vonnák be az NVVH munkájába, a hivatal pedig olyan ösztönzőket kínálna, amelyek vonzóvá tehetik az átkerülést. A négy elnökhelyettes kiválasztásába Ungernek nincs beleszólása, őket az illetékes parlamenti bizottság választja ki, az elnökhelyettesek pedig maguk tehetnek majd javaslatot a munkatársak személyére. Mindez ugyanakkor felveti annak kérdését is, hogy a rendőrség, a NAV és az ügyészség vezetése miként reagál majd, ha a szervezetektől a legjobb nyomozókat és szakembereket irányítják át.