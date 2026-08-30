Magyar Péter már lezárná a témát, de Hadházy Ákos szerint még több kérdés merült fel az Unger-ügyben

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Hadházy Ákos szerint már a négy jelölt kiválasztása is előre eldöntött lehetett, ezért újabb adatokat kér az eljárásról.
Magyar Péter vasárnap délután lezártnak nyilvánította az Unger Anna kiválasztása körül kialakult ügyet, Hadházy Ákos azonban továbbra sem látja tisztázottnak a történteket. A volt országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy a 96 pályázó közül kiválasztott négy jelölt versenye is előre eldöntött lehetett, és szerinte valódi pontrendszer nélkül születhetett meg a döntés.
Hadházy azt írta, korábban a trafikbotránynál is találkozott hasonló eljárással, a mostani esetet azonban ennél is súlyosabbnak tartja.
a mostani eljárás annyiban rosszabb, hogy semmit nem tudunk a pontrendszerről és egyelőre a Tisza képviselői mereven elzárkóznak a kiadásától.”
Hadházy szerint több jelölt is megkereste, ami tovább erősítette a kiválasztási folyamat tisztaságával kapcsolatos kétségeit.
„Azóta több jelölt jelentkezett nálam és ez alapján mégnagyobb kétségeim vannak afelől, hogy Unger Anna egyáltalán hogyan juthatott be a négy közé” – írta Hadházy, aki az eljárással kapcsolatos adatigénylését a Miniszterelnökségnek és az Országgyűlésnek is elküldte. Azt is közölte, hogy amennyiben megtagadják az adatok kiadását, azt önmagában is beszédesnek tartaná. „Ha megtagadják, az is egy válasz. Ebben az esetben legkésőbb néhány hónap múlva (az adatokért indított per után) tudjuk meg a valóságot, de én remélem, hogy a transzparenciát hirdető kormány ezt nem várja meg” – fogalmazott.
Unger Anna megválasztása az elmúlt napokban a Tisza szavazói között is komoly vitát váltott ki. A Magyar Nemzet szerint több tiszás kommentelő Magyar Pétert és a pártot bírálta, amiért nem a Transparency Internationalből ismert Ligeti Miklóst, hanem Unger Annát választották az NVVH élére. A lap beszámolója szerint egyes hozzászólók már a Tisza támogatásának visszaesésétől tartanak, miközben Hadházy szerint maga a kiválasztási folyamat is további magyarázatra szorul.
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Nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt, hanem azé, aki kinevezi.
Nyitókép: Facebook