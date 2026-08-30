Magyar Péter már lezárná a témát, de Hadházy Ákos szerint még több kérdés merült fel az Unger-ügyben

Hadházy szerint több jelölt is megkereste, ami tovább erősítette a kiválasztási folyamat tisztaságával kapcsolatos kétségeit.

„Azóta több jelölt jelentkezett nálam és ez alapján mégnagyobb kétségeim vannak afelől, hogy Unger Anna egyáltalán hogyan juthatott be a négy közé” – írta Hadházy, aki az eljárással kapcsolatos adatigénylését a Miniszterelnökségnek és az Országgyűlésnek is elküldte. Azt is közölte, hogy amennyiben megtagadják az adatok kiadását, azt önmagában is beszédesnek tartaná. „Ha megtagadják, az is egy válasz. Ebben az esetben legkésőbb néhány hónap múlva (az adatokért indított per után) tudjuk meg a valóságot, de én remélem, hogy a transzparenciát hirdető kormány ezt nem várja meg” – fogalmazott.

Unger Anna megválasztása az elmúlt napokban a Tisza szavazói között is komoly vitát váltott ki. A Magyar Nemzet szerint több tiszás kommentelő Magyar Pétert és a pártot bírálta, amiért nem a Transparency Internationalből ismert Ligeti Miklóst, hanem Unger Annát választották az NVVH élére. A lap beszámolója szerint egyes hozzászólók már a Tisza támogatásának visszaesésétől tartanak, miközben Hadházy szerint maga a kiválasztási folyamat is további magyarázatra szorul.