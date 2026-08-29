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Tisza Párt Radnai Márk vád

Radnai Márk a mutyivádakról: Az én lelkiismeretem tiszta

2026. augusztus 29. 19:38

Áll minden vizsgálat elébe a tiszás politikus.

2026. augusztus 29. 19:38
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Radnai Márk reagált az augusztus 20-ai tűzijáték szervezése körüli vádakra, amik nyomán a Belügyminisztérium vizsgálatot indított.

A Tisza politikusa a Facebookon a következőket írta:

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„Egyet biztosan tudok: az én lelkiismeretem tiszta.Voltam itt már homoszexuális, kábítószeres, »százmilliós csaló«, a választások után megpróbálták elhitetni rólam, hogy meg akarok alkudni a Fidesszel, 

ezen a héten pedig egy állítólagos »mutyival« hoztak összefüggésbe.

Természetesen ezek mind hazugságok és állok minden vizsgálat elébe. Egyetlen dolgot biztosan tudok: a lelkiismeretem tiszta.

Egyrészt soha életemben nem vettem részt mutyiban. Nem azért dolgozom a politikában, hogy pénzt, pozíciót vagy előnyt szerezzek magamnak vagy másoknak. Sőt, minden javaslatom elsődleges szempontja az, hogyan tudunk spórolni vagy hogyan NE kelljen egyáltalán pénzt költeni. Soha nem kértem pozíciót. Azért kezdtem el és azért csináltam végig az elmúlt éveket, mert hittem (és ma is hiszek) abban, hogy ezt lehet tisztességesen és jól csinálni. Sokan vagyunk így ebben a közösségben. Egyáltalán nem esne nehezünkre visszamenni a versenyszférába dolgozni. De vannak feladataink, amiket vállaltunk.

Én is az elmúlt hónapokban ezekkel a feladatokkal foglalkoztam. Minden erőmmel a választókerületem ügyein és azon dolgoztam, hogy Magyarországon végre létrejöjjön a valódi társadalmi párbeszéd kultúrája. Hogy az emberek ne csak négyévente mondhassák el, mit gondolnak az országukról, hanem a két választás között is legyen valódi beleszólásuk a közös ügyeinkbe. Úgy érzem, jó úton járunk a munkatársaimmal, hogy ennek az első lépése napokon belül elindulhasson, ez a Közhang.

Nyilván vannak és mindig is lesznek, akik le akarják szedni azokat a szereplőket a politikai sakktábláról, akik népszerűek vagy akiket veszélyesnek gondolnak. 

Ez így volt a kezdeteknél is, és így van ma is. Pedig nem rájuk vagyunk veszélyesek, csak arra a világra, amiben gondolkodnak.

De akik ismernek, akik dolgoztak velem az elmúlt években, pontosan tudják: nem sétálok el feltett kézzel. Amíg tudok értelmes munkát végezni, amíg van rám szükség, és amíg képes vagyok hozzátenni valamit ehhez az országhoz, addig itt leszek. Engem a hatalom és a pénz nem érdekel, ezért zsarolni sem lehet. A szabad értékteremtés viszont annál inkább.

A politika rettenetesen toxikus közeg, főleg a mi országunkban. Őszintén, napi szinten komoly erőfeszítést jelent NEM beletanulni a régi világ logikájába, és inkább hagyni embereket abban a tévképzetben, amit ők igaznak akarnak hinni. Számomra az egyetlen cél abban rejlik, hogy olyan dolgokat lehet létrehozni, amelyek emberek tízezreinek vagy akár millióinak az életét tehetik jobbá. Ha ezért cserébe támadásokat kell elviselni, állok elébe.Nem mindenki gondolkodik így. De sokan vagyunk. Ezért megyünk előre. A többi csak zaj.”

Fotó forrása: Radnai Fb

Összesen 46 komment

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Sorrend:
Vata Aripeit
2026. augusztus 29. 22:26
Aha. Hát persze. A versenyszféra csak rátok vár. Mert olyan okos vagy. Egy qrva villanykörtét nem tudsz kicserélni. Bütyök szárazon megcsinál. Magyarázkodik. Egy tehetségtelen, ostoba bagázs vagytok. Belpesti nagyképű milliomosok. Beképzelt ócska trógerek. De gazdagok vagytok. Qrva sok pénzzel budai villával, saját pökhendiséggel. Szégyenérzet nélkül.
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catalina11
2026. augusztus 29. 22:25
Radnai Márk a mutyivádakról: Az én lelkiismeretem tiszta" van?
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streamreader
2026. augusztus 29. 22:14
Poloska kúrja Radnait vagy fordítva?
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streamreader
2026. augusztus 29. 22:11
Ha tiszás, akkor mutyis. Pont.
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