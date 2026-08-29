Radnai Márk a mutyivádakról: Az én lelkiismeretem tiszta

Én is az elmúlt hónapokban ezekkel a feladatokkal foglalkoztam. Minden erőmmel a választókerületem ügyein és azon dolgoztam, hogy Magyarországon végre létrejöjjön a valódi társadalmi párbeszéd kultúrája. Hogy az emberek ne csak négyévente mondhassák el, mit gondolnak az országukról, hanem a két választás között is legyen valódi beleszólásuk a közös ügyeinkbe. Úgy érzem, jó úton járunk a munkatársaimmal, hogy ennek az első lépése napokon belül elindulhasson, ez a Közhang.

Nyilván vannak és mindig is lesznek, akik le akarják szedni azokat a szereplőket a politikai sakktábláról, akik népszerűek vagy akiket veszélyesnek gondolnak.

Ez így volt a kezdeteknél is, és így van ma is. Pedig nem rájuk vagyunk veszélyesek, csak arra a világra, amiben gondolkodnak.