Rainer M. János vezeti az ügynökakták felülvizsgálatát segítő bizottságot

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A testület hivatalos elnevezése Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság.
Rainer M. János Széchenyi-díjas történészt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját nevezték ki annak a tanácsadó bizottságnak az élére, amely a továbbra is minősített nemzetbiztonsági iratok felülvizsgálatát segíti az ügynökakták nyilvánosságának előmozdítása érdekében.
Rainert augusztus 20-án Magyar Péter és a Tisza-kormány a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat elismerésben részesítették.
A testület hivatalos elnevezése Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság. A bizottság elnöke mellett a szakmai tagokat is kijelölték; kinevezésükről a Magyar Közlöny keddi számában jelent meg kormányhatározat.
A testületben négy olyan szakember kapott helyet, aki nemzetbiztonsági szolgálatoknál dolgozik, vagy ezen a területen rendelkezik szakmai tapasztalattal és szaktudással: Bárdi Anett, Simon Borbála, Szabó Károly és Váczi András.
A bizottság további tagjai Mirák Katalin, Müller Rolf, Retteghy András Tibor, Szekér Nóra, Tabajdi Gábor és Ungváry Krisztián. Az ellenzéki képviselőcsoportok javaslatára Földváryné dr. Kiss Réka és Csejoszki Mihály is bekerült a testületbe.
A kormány a bizottság tagjait a kultúráért felelős miniszter javaslatára, határozatlan időre nevezte ki. A testület a kinevezésekről szóló határozat hatálybalépését követően megkezdheti munkáját. A tagok feladatukat díjazás nélkül látják el.
A felülvizsgálat az 1990. február 14. előtt keletkezett iratokra terjed ki. A vizsgálat tárgya továbbá minden olyan, ezen időpont előtt keletkezett adat, amelyet később is tároltak, valamint az ilyen adatok későbbi irattározásának körülményei.
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