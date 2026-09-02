Rainer M. János vezeti az ügynökakták felülvizsgálatát segítő bizottságot

Rainer M. János Széchenyi-díjas történészt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját nevezték ki annak a tanácsadó bizottságnak az élére, amely a továbbra is minősített nemzetbiztonsági iratok felülvizsgálatát segíti az ügynökakták nyilvánosságának előmozdítása érdekében.

Rainert augusztus 20-án Magyar Péter és a Tisza-kormány a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat elismerésben részesítették.

A testület hivatalos elnevezése Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság. A bizottság elnöke mellett a szakmai tagokat is kijelölték; kinevezésükről a Magyar Közlöny keddi számában jelent meg kormányhatározat.