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Tisza Párt magyar tudományos akadémia minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság Rainer M. János

Rainer M. János vezeti az ügynökakták felülvizsgálatát segítő bizottságot

2026. szeptember 02. 06:19

A testület hivatalos elnevezése Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság.

2026. szeptember 02. 06:19
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Rainer M. János Széchenyi-díjas történészt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját nevezték ki annak a tanácsadó bizottságnak az élére, amely a továbbra is minősített nemzetbiztonsági iratok felülvizsgálatát segíti az ügynökakták nyilvánosságának előmozdítása érdekében.

Rainert augusztus 20-án Magyar Péter és a Tisza-kormány a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat elismerésben részesítették.

A testület hivatalos elnevezése Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság. A bizottság elnöke mellett a szakmai tagokat is kijelölték; kinevezésükről a Magyar Közlöny keddi számában jelent meg kormányhatározat.

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A testületben négy olyan szakember kapott helyet, aki nemzetbiztonsági szolgálatoknál dolgozik, vagy ezen a területen rendelkezik szakmai tapasztalattal és szaktudással: Bárdi Anett, Simon Borbála, Szabó Károly és Váczi András.

A bizottság további tagjai Mirák Katalin, Müller Rolf, Retteghy András Tibor, Szekér Nóra, Tabajdi Gábor és Ungváry Krisztián. Az ellenzéki képviselőcsoportok javaslatára Földváryné dr. Kiss Réka és Csejoszki Mihály is bekerült a testületbe.

A kormány a bizottság tagjait a kultúráért felelős miniszter javaslatára, határozatlan időre nevezte ki. A testület a kinevezésekről szóló határozat hatálybalépését követően megkezdheti munkáját. A tagok feladatukat díjazás nélkül látják el.

A felülvizsgálat az 1990. február 14. előtt keletkezett iratokra terjed ki. A vizsgálat tárgya továbbá minden olyan, ezen időpont előtt keletkezett adat, amelyet később is tároltak, valamint az ilyen adatok későbbi irattározásának körülményei.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 6 komment

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gyzoltan-2
2026. szeptember 02. 06:59
"Rainer M. János vezeti az ügynökakták felülvizsgálatát segítő bizottságot" Jó hír, megnyugtató hír! Ungváry Krisztián is szakértő..! Ő az igazi biztosíték, hogy a magyarországi magyarság szempontjai érvényesüljenek, a magyarság érdekei ne sérüljenek!
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mandala-3
2026. szeptember 02. 06:56
Bizony bizony ez szégyen az MTA-ra és az egész történész szakmára nézve!!! Kérdés: A Tabajdi gyerek nem tán az MSZMP-s és MSZP-s Tabajdi Csaba fia????
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0
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Galerida
2026. szeptember 02. 06:54
Ki nem sz.rja le, hogy az EU-s pénzek mégsem jönnek, ha majd valamikor utána nézhet, hogy ki hallgatta le Demszky Gábort? Annak nem, hogy kik működtették a rendszert, de ahogy Kóka úr mondta: Nem a békákat kérdezik meg a mocsár lecsapolásáról! A pozitívum, hogy talán ezúttal teljesül péter egyik ígérete...szárazon...
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1
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Kormánypárti2
2026. szeptember 02. 06:50
Péz nincs, gumicsont a kólásdobozoknak van. Áradjon!
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1
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