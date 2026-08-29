Kornis Mihály kíméletlenül leleplezi a kormányzó párt ellenségeit

A szabadság első három hónapján vagyunk csak túl, akiket támadnak a hazájukért az életüket is kockára tevő szakemberek, a FB és társai, a fake podkasztok okostojásai a legjobb esetben tudatlanok. Akiknek valóban számít, hogy rabok leszünk-e, vagy szabadok, felhagynak az évezredek óta első tisztességes magyar kormányzat döntéseinek (nyilván jól megfizetett) további mocskolásával. De ne féljetek tőlük! Mi vagyunk többen, akik Magyar Péter és kormánya mögött állunk! Kétharmada a társadalomnak.”