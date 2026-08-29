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08. 29.
szombat
Tisza Párt Magyar Péter Kornis Mihály

Kornis Mihály kíméletlenül leleplezi a kormányzó párt ellenségeit

2026. augusztus 29. 21:07

Az író rendíthetetlenül támogatja tovább a kétharmados hatalmat.

2026. augusztus 29. 21:07
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A Facebookon írta meg véleményét a Tisza-kormányt érő kritikahullámról Kornis Mihály író:

„Aki ma a Tisza kormány döntéseit támadja, Orbán Viktornak és a vele szövetséges oligarcháknak dolgozik. 

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Igyekszik rést ütni a rendszerváltó Tisza-mozgalom egyébként rendíthetetlen egységén, akár tudja, akár nem.

 A szabadság első három hónapján vagyunk csak túl, akiket támadnak a hazájukért az életüket is kockára tevő szakemberek, a FB és társai, a fake podkasztok okostojásai a legjobb esetben tudatlanok. Akiknek valóban számít, hogy rabok leszünk-e, vagy szabadok, felhagynak az évezredek óta első tisztességes magyar kormányzat döntéseinek (nyilván jól megfizetett) további mocskolásával. De ne féljetek tőlük! Mi vagyunk többen, akik Magyar Péter és kormánya mögött állunk! Kétharmada a társadalomnak.”

 

 

Fotó forrása: Kornis Fb

Összesen 44 komment

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Sorrend:
survivor
2026. augusztus 29. 22:26
Error Zsidó komcsi. A proli komcsi az a Kádár- vonal..
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survivor
2026. augusztus 29. 22:24
" eletüket kockára tevő" B+B+B+ !
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mnmn
2026. augusztus 29. 22:24
Ez a seggarc honnan került elő? Eddig szerencsére nem hallottunk róla.
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elcapo-3
2026. augusztus 29. 22:20
" „Ebben a káromkodós, gyűlölködős világban nem vagyok jellegzetes figura. Én szeretek élni” – mondja Kornis Mihály" Élet és Irodalom 2026 . március. A vén zsidaj! Felköpött és alá állt!
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