Kornis Mihály kíméletlenül leleplezi a kormányzó párt ellenségeit

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Az író rendíthetetlenül támogatja tovább a kétharmados hatalmat.
A Facebookon írta meg véleményét a Tisza-kormányt érő kritikahullámról Kornis Mihály író:
„Aki ma a Tisza kormány döntéseit támadja, Orbán Viktornak és a vele szövetséges oligarcháknak dolgozik.
Igyekszik rést ütni a rendszerváltó Tisza-mozgalom egyébként rendíthetetlen egységén, akár tudja, akár nem.
A szabadság első három hónapján vagyunk csak túl, akiket támadnak a hazájukért az életüket is kockára tevő szakemberek, a FB és társai, a fake podkasztok okostojásai a legjobb esetben tudatlanok. Akiknek valóban számít, hogy rabok leszünk-e, vagy szabadok, felhagynak az évezredek óta első tisztességes magyar kormányzat döntéseinek (nyilván jól megfizetett) további mocskolásával. De ne féljetek tőlük! Mi vagyunk többen, akik Magyar Péter és kormánya mögött állunk! Kétharmada a társadalomnak.”
Fotó forrása: Kornis Fb