Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 31.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 31.
hétfő
Tisza Párt schmidt mária Terror Háza Múzeum Raskó György Magyar Péter

Schmidt Mária kezéből elvettek több alapítványt, közöttük a Terror Házát is

2026. augusztus 31. 12:46

A lépést üdvözlöm.

2026. augusztus 31. 12:46
null
Raskó György
Raskó György
Facebook

„Schmidt Mária kezéből elvettek több alapítványt, közöttük a Terror Házát is. A lépést üdvözlöm. Nála kártékonyabb amatőr szobatörténészt nehéz lenne találni hazánkban. Néhány mondása kortörténeti értékű, lehet illusztrációnak használni a NER történet-elemzése során.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

2026. szeptember 1-jén a Terror Háza Múzeum eddigi huszonnégy éves történetének egy szakasza lezárul

Az Országgyűlés döntése alapján a múzeumot működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnik.

Nyitókép forrása: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron
az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. augusztus 31. 15:37
Nem kell foglalkozni Magyar Péterrel, mert miután megszerezte az uniós pénzeket lemond és visszajön Orbán.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. augusztus 31. 15:20
Raskó György a magabiztos tudatlanság példája. Esetében a Dunning–Kruger-hatás érvényesülését láthatjuk. Minél kevesebbet tud valaki egy adott dologról, annál inkább hajlamos túlbecsülni a saját tudását. Nem képes felismerni, ha más ért hozzá. Nem képes felismerni, hogy ő maga mennyire nem ért hozzá. Sajnos, a teljes Tisza vezetés ilyen, élén Magyarral, Kapitánnyal, Orbán Anitával stb.
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. augusztus 31. 15:16
Raskó a mocskolódások kívül semmihez nem ért olyan, mint Magyar Péter.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. augusztus 31. 15:15
A magyar gazdaságban megtermelt jövedelem egyre nagyobb része jutott hazai szereplőkhöz 2010 és 2024 között: ezen a téren Magyarország az Európai Unió negyedik legnagyobb javulását érte el. Ilyen egy felelős nemzeti kormány.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!