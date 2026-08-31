Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A lépést üdvözlöm.
„Schmidt Mária kezéből elvettek több alapítványt, közöttük a Terror Házát is. A lépést üdvözlöm. Nála kártékonyabb amatőr szobatörténészt nehéz lenne találni hazánkban. Néhány mondása kortörténeti értékű, lehet illusztrációnak használni a NER történet-elemzése során.”
Kapcsolódó vélemény
Az Országgyűlés döntése alapján a múzeumot működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszűnik.
Nyitókép forrása: Facebook