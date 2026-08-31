Döntöttek Szombathelyen: nem várnak a kormányra, elkezdik lefedni az azbesztet

A város azért döntött az azonnali kezdés mellett, mert a kormány által korábban beígért, hárommilliárd forintos azbesztalap pályázatait még nem írták ki, a város viszont még az őszi időjárás beállta előtt végezni akar a munkával.