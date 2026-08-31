Deák Dániel Unger Annáról: Jönnek a politikai kirakatperek?

Unger Anna 150 új munkatárssal építené fel a vagyonvisszaszerzési hivatalt
Az NVVH elnöke szerint rendőrségi, NAV-os és ügyészségi szakembereket is áthelyezhetnek az új hivatalhoz, amely szeptember végére indulhat el.
Központi utasításról írt Unger Anna kapcsán a fideszes elemző, akinek arra is volt tippje, miért ragaszkodtak egy jogi végzettség nélküli jelölthöz a Tisza spin doctorai.
Hatalmas változáson mehetett át Unger Anna Deák Dániel szerint. Az elemző Facebook-posztjában azonban rámutatott, nem csak külsőben újulhatott meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen – és jelentős (tiszás szavazói) ellenállással szemben – megválasztott elnöke.
Ezt is ajánljuk a témában
Az NVVH elnöke szerint rendőrségi, NAV-os és ügyészségi szakembereket is áthelyezhetnek az új hivatalhoz, amely szeptember végére indulhat el.
„A fodrász és a sminkes mellett láthatóan egy kommunikációs csapat is kézbe vette Unger Annát,
miután a kormánypárti Telexnek adott interjújában egyebek mellett olyan gyenge érvekkel igyekezett meggyőzni a személyével kapcsolatban kétkedőket, hogy „nem vagyok teljesen hülye és dilettáns a joghoz” – írta Deák.
Az elemző szerint „a TISZA egyik fő televíziós felületének számító RTL készített egy negyedórás PR-interjút a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőjével. Az üzenet világos volt: Unger Anna egy hajthatatlan nő, aki mindenkivel és mindennel képes szembeszállni az elszámoltatás érdekében, Ruff Bálint barátjaként pedig nem áll egyik politikai oldalon sem, mindenkitől független”.
Bár az interjú úgy festett, mint ahol Ungert kemény kérdésekkel bombázzák, Deák szerint „ez is tökéletesen beleillett a koreográfiába: azt kellett bemutatni, hogy Unger Anna a kellemetlen helyzeteket és a kemény kérdéseket is állja”.
Az elemző szerint azonban a kérdések
kivétel nélkül ugyanabba az irányba mutattak: azt üzenték, hogy a Fidesznek van oka tartani az elszámoltatástól, a TISZA pedig betartja az ígéretét.
Mint írta,
a koreográfia csúcspontja az volt, amikor Unger Anna kijelentette: „Engem ne hívogasson se Magyar Péter, se senki más!”
„A kormánypárti sajtó ezután – mintha csak központi utasítást kapott volna – éppen ezt a mondatot emelte ki az interjúból. És hogyhogy nem, a Telex beszámolója alatt szinte azonnal megjelent Magyar Péter is, aki sietett megerősíteni: nem áll szándékában felhívni Unger Annát”.
Deák szerint az egész jelenet annyira „tökéletesen felépített” volt, mintha előre megírt forgatókönyv szerint zajlott volna.
Ugyanakkor árnyalta is a képet: szerinte „persze lehet, hogy közvetlenül nem Magyar Péter fogja hívogatni Unger Annát. De hogy régi barátja, Ruff Bálint továbbra is ott lesz mellette és terelgeti, arra azért nagy összegben lehet fogadni”.
Aláhúzta:
Végső soron ugyanis Ruff Bálint volt az, aki keresztülvitte Unger Anna megválasztását. És éppen ezért marad meg a politikai kérdés: miért ragaszkodott ennyire egy jogi végzettséggel nem rendelkező jelölthöz egy olyan hivatal élén, amelynek működése súlyos jogi következményekkel járhat?
„Csak nem azért, mert nem a jog, hanem a politikai szempontok lesznek a fontosak? Jönnek a politikai kirakatperek?” – zárta bejegyzését.
Nyitókép forrása: Facebook