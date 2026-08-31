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deák dániel tisza unger anna Magyar Péter

Deák Dániel Unger Annáról: Jönnek a politikai kirakatperek?

2026. augusztus 31. 07:21

Központi utasításról írt Unger Anna kapcsán a fideszes elemző, akinek arra is volt tippje, miért ragaszkodtak egy jogi végzettség nélküli jelölthöz a Tisza spin doctorai.

2026. augusztus 31. 07:21
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Hatalmas változáson mehetett át Unger Anna Deák Dániel szerint. Az elemző Facebook-posztjában azonban rámutatott, nem csak külsőben újulhatott meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen – és jelentős (tiszás szavazói) ellenállással szemben – megválasztott elnöke.

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„A fodrász és a sminkes mellett láthatóan egy kommunikációs csapat is kézbe vette Unger Annát,

miután a kormánypárti Telexnek adott interjújában egyebek mellett olyan gyenge érvekkel igyekezett meggyőzni a személyével kapcsolatban kétkedőket, hogy „nem vagyok teljesen hülye és dilettáns a joghoz” – írta Deák.

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Az elemző szerint „a TISZA egyik fő televíziós felületének számító RTL készített egy negyedórás PR-interjút a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőjével. Az üzenet világos volt: Unger Anna egy hajthatatlan nő, aki mindenkivel és mindennel képes szembeszállni az elszámoltatás érdekében, Ruff Bálint barátjaként pedig nem áll egyik politikai oldalon sem, mindenkitől független”.

Bár az interjú úgy festett, mint ahol Ungert kemény kérdésekkel bombázzák, Deák szerint „ez is tökéletesen beleillett a koreográfiába: azt kellett bemutatni, hogy Unger Anna a kellemetlen helyzeteket és a kemény kérdéseket is állja”.

Az elemző szerint azonban a kérdések 

kivétel nélkül ugyanabba az irányba mutattak: azt üzenték, hogy a Fidesznek van oka tartani az elszámoltatástól, a TISZA pedig betartja az ígéretét.

Mint írta, 

a koreográfia csúcspontja az volt, amikor Unger Anna kijelentette: „Engem ne hívogasson se Magyar Péter, se senki más!”

„A kormánypárti sajtó ezután – mintha csak központi utasítást kapott volna – éppen ezt a mondatot emelte ki az interjúból. És hogyhogy nem, a Telex beszámolója alatt szinte azonnal megjelent Magyar Péter is, aki sietett megerősíteni: nem áll szándékában felhívni Unger Annát”.

Deák szerint az egész jelenet annyira „tökéletesen felépített” volt, mintha előre megírt forgatókönyv szerint zajlott volna.

Ugyanakkor árnyalta is a képet: szerinte „persze lehet, hogy közvetlenül nem Magyar Péter fogja hívogatni Unger Annát. De hogy régi barátja, Ruff Bálint továbbra is ott lesz mellette és terelgeti, arra azért nagy összegben lehet fogadni”.

Aláhúzta: 

Végső soron ugyanis Ruff Bálint volt az, aki keresztülvitte Unger Anna megválasztását. És éppen ezért marad meg a politikai kérdés: miért ragaszkodott ennyire egy jogi végzettséggel nem rendelkező jelölthöz egy olyan hivatal élén, amelynek működése súlyos jogi következményekkel járhat?

„Csak nem azért, mert nem a jog, hanem a politikai szempontok lesznek a fontosak? Jönnek a politikai kirakatperek?” – zárta bejegyzését.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 131 komment

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ildi-58-09-12
2026. augusztus 31. 11:48
Minden un. Fidesz közeli MAGYAR (!!!!!) nagyvállalatot, vállalkozót ki lehet pécézni, tönkre lehet tenni, csak azt ne felejtse el senki ,hogy akkor a MAGYAR gazdaságnak, a Magyar munkavállalóknak, a MAGYAR adóbevételeknek fognak bajt okozni. A bosszúállás után nem marad más, csak letarolt munkahelyek, és rengeteg munkanélküli! Azért kíváncsi vagyok, ha valaki "közérdekű" bejelentéssel,vagyis besúgással mondjuk felveti Karácsony Gergely felelősségét, hogy hova lett a Tarlós által kasszában maradt pénzzel, vagy a Lánchíd ügylet, vagy Gyurcsány és tettestársai igen csak vitatható MAGYAR VAGYON elsinkófálása, akkor is lép az új ÁVH? Ja nem! Ez direkt csak a Fideszesek tönkretételére alakult, meghurcolják őket, aztán majd kiderül ,hogy minden vád alaptalan. Kell a cirkusz a népnek, ha már kenyér nem lesz.
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mostar2222
2026. augusztus 31. 11:33
bagira004 08:22 Nem lesz se köröm letépés ,se padlás lesöprés, se recski , hortobágyi lágerek, feleslegesen erőlködsz. Ami lesz, az Gyorskocsi utca, ha ha valahol bizonyíthatóan közpénzt mutyizott el valaki. Persze a polgári-patrióta értékrendetek alapján ez nagyon fáj nektek.
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sergent
2026. augusztus 31. 11:30
westend! Bosszúvágy? Lehet. Csak ne felejtsd el, hogy ennek mindig oka van. És azt se, hogy soha ilyen elementáris igény nem volt ennek a vágynak a kielégítésére. Lehet azt mondani hogy a Tisza hívei - az ország 70%-a - "vért akarnak inni". De miért is???
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mostar2222
2026. augusztus 31. 11:26
Nem politikai és nem kirakatperek, danicseléd. Hanem folytatólagosan, többrendbeli, bűnszövetségben és különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalások, hűtlen kezelések feltárása. Ha százszor annyi képességed és eszed lenne, akkor sem tudod ezt félremagyarázni. De nincs.
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