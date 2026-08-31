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nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal unger anna ziegler dezső tamás

Megszólalt Unger férje: „Vissza fogok jönni az elnézéséért mindenkinek, aki most vicsorgott”

2026. augusztus 31. 11:43

Ziegler Dezső Tamás hangsúlyozta: személyesen fog elégtételt venni a mostani vádaskodásokért.

2026. augusztus 31. 11:43
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Határozottan kiállt felesége mellett Ziegler Dezső Tamás jogász, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére kinevezett Unger Anna férje. Az egyetemi oktatóként is dolgozó jogász a Rezervátum YouTube-csatornán reagált az elnök asszonyt érő heves politikai támadásokra.

Ziegler Dezső Tamás kijelentette, hogy egyáltalán nem félti a feleségét a rá zúduló bírálatoktól. Véleménye szerint Unger Anna rendkívül szilárd jellemmel bír, és a politikai nyomásgyakorlás nem fogja eltántorítani a feladatától.

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Annánál keményebb embert nem ismerek. Nem fog megtörni, pártatlan lesz”

– hangsúlyozta a műsorban. Unger férje nem rejtette véka alá a véleményét a kritikusokról sem. Úgy véli, hogy a politikai támadások kiragadott részleteken alapulnak, és a hivatal jövőbeni eredményei cáfolni fogják azokat.

Ziegler nyomatékosította: ha a hivatal megindítja az eljárásokat azok ellen, akik „kirabolták ezt az országot”, személyesen fog elégtételt venni a mostani vádaskodásokért. Ígérete szerint egy-két év múlva e-mailben vagy videóüzenetben fogja megkeresni a most hangoskodó kritikusokat, hogy számonkérje rajtuk a bocsánatkérést.

Vissza fogok jönni az elnézéséért mindenkinek, aki most vicsorgott

– mondta.

Összesen 6 komment

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Sorrend:
namivan-2
2026. augusztus 31. 11:52
Ostoba idealista. ....és egyáltalán mi köze van egy politikai vitához (a autó hátsó üléséről)? Kitől, mitől független a felesége? Ha ELTE-s volt, akkor már nem lehet független. Kezdje a vizsgálatot a független felesége a Diákhitel ügyeivel!
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2
0
corluc
2026. augusztus 31. 11:52
Összeillenek, az biztos.
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1
0
Irgum-burgum
2026. augusztus 31. 11:48
Ungert törvényesen megszavazták. Innen kezdve az övé a felelősség, hogy az NVVH képes-e feltárni az elmúlt 16 év közpénzlopásait és elszámoltatni a felelősöket...
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0
1
Leskelődő
2026. augusztus 31. 11:48
"a politikai nyomásgyakorlás nem fogja eltántorítani a feladatától" Nem hinném.
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3
0
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