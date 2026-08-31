Megszólalt Unger férje: „Vissza fogok jönni az elnézéséért mindenkinek, aki most vicsorgott”

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Ziegler Dezső Tamás hangsúlyozta: személyesen fog elégtételt venni a mostani vádaskodásokért.
Határozottan kiállt felesége mellett Ziegler Dezső Tamás jogász, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére kinevezett Unger Anna férje. Az egyetemi oktatóként is dolgozó jogász a Rezervátum YouTube-csatornán reagált az elnök asszonyt érő heves politikai támadásokra.
Ziegler Dezső Tamás kijelentette, hogy egyáltalán nem félti a feleségét a rá zúduló bírálatoktól. Véleménye szerint Unger Anna rendkívül szilárd jellemmel bír, és a politikai nyomásgyakorlás nem fogja eltántorítani a feladatától.
Annánál keményebb embert nem ismerek. Nem fog megtörni, pártatlan lesz”
– hangsúlyozta a műsorban. Unger férje nem rejtette véka alá a véleményét a kritikusokról sem. Úgy véli, hogy a politikai támadások kiragadott részleteken alapulnak, és a hivatal jövőbeni eredményei cáfolni fogják azokat.
Ziegler nyomatékosította: ha a hivatal megindítja az eljárásokat azok ellen, akik „kirabolták ezt az országot”, személyesen fog elégtételt venni a mostani vádaskodásokért. Ígérete szerint egy-két év múlva e-mailben vagy videóüzenetben fogja megkeresni a most hangoskodó kritikusokat, hogy számonkérje rajtuk a bocsánatkérést.
Vissza fogok jönni az elnézéséért mindenkinek, aki most vicsorgott
– mondta.