Megszólalt Unger férje: „Vissza fogok jönni az elnézéséért mindenkinek, aki most vicsorgott”

Határozottan kiállt felesége mellett Ziegler Dezső Tamás jogász, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére kinevezett Unger Anna férje. Az egyetemi oktatóként is dolgozó jogász a Rezervátum YouTube-csatornán reagált az elnök asszonyt érő heves politikai támadásokra.

Ziegler Dezső Tamás kijelentette, hogy egyáltalán nem félti a feleségét a rá zúduló bírálatoktól. Véleménye szerint Unger Anna rendkívül szilárd jellemmel bír, és a politikai nyomásgyakorlás nem fogja eltántorítani a feladatától.