Novák Katalint, Varga Juditot és Balog Zoltánt is meghallgathatják a kegyelmi ügyben, de szóba került Orbán Viktor neve is

Schummer Orsolya (Tisza) a bizottság szerdai alakulóülése előtt sajtótájékoztatón elmondta: az iratanyagok feltárásával kezdik meg a munkát. Szeretnék a kegyelmi ügy teljes iratcsomagját, ami a döntéselőkészítés bármely fázisában készült, az igazságügyi tárcától és a Sándor-palotából bekérni – közölte.

A bizottsági elnök arra számít, hogy az iratanyagok áttekintése után – ha a bizottság a megfelelő döntést meghozza – az első meghallgatások néhány héten belül megtörténhetnek.