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varga judit novák katalin balog zoltán országgyűlés

Novák Katalint, Varga Juditot és Balog Zoltánt is meghallgathatják a kegyelmi ügyben, de szóba került Orbán Viktor neve is

2026. szeptember 02. 13:51

Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balog Zoltán, a volt államfő tanácsadójának meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottságának tiszás elnöke.

2026. szeptember 02. 13:51
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Schummer Orsolya (Tisza) a bizottság szerdai alakulóülése előtt sajtótájékoztatón elmondta: az iratanyagok feltárásával kezdik meg a munkát. Szeretnék a kegyelmi ügy teljes iratcsomagját, ami a döntéselőkészítés bármely fázisában készült, az igazságügyi tárcától és a Sándor-palotából bekérni – közölte.

A bizottsági elnök arra számít, hogy az iratanyagok áttekintése után – ha a bizottság a megfelelő döntést meghozza – az első meghallgatások néhány héten belül megtörténhetnek.

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Arra a kérdésre, hogy ha a bizottság elé idézettek nem jelennének meg, elmondta: első alkalommal százezer forintos, második alkalommal egymillió forintos büntetés szabható ki, a harmadik alkalom után a bizottságnak van jogi lehetősége, hogy előállítsák a meghallgatandó személyt.

Arra a felvetésre, hogy az Orbán-család vagy Orbán Viktor kaphat-e meghívást a testülettől, közölte: ha az iratanyagokban vagy a meghallgatást során bárkinek a szerepe felmerül a döntéshozatalban, akkor meghallgatható és behívható, így ha Orbán Viktor kapcsán merül fel ilyen tény, akkor ő is a listára kerülhet.

(MTI) 

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 21 komment

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trd127
2026. szeptember 02. 14:27
Szociálpszichológiai szempontból rendkívül tanulságos olvasni az itteni kommenteket, mert olyan adatokat kapunk, amelyek megszerzése sok erőfeszítést igényelne egyébként. Mondok egy példát. A kommentelők bejegyzéseiből világosan kiderül, hogy a Tisza szavazói "prolik". Bármit is jelentsen ez konkrét értelmezésben, az egyértelmű, hogy a Fidesz szavazói nem tartják magukat prolinak. Sőt, éles határvonalat vélnek felfedezni a prolik és önmaguk között. Ezt úgy is interpretálhatjuk, hogy a fidesz szavazói azt gondolják magukról, hogy ők társadalmi státuszukat tekintve a prolik szöges elletétei, tehát arisztokraták, grófok vagy nemesek. Ettől az adattól bármely szociálpszichológus beszarna (elnézést a proli kifejezésért).
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Magyarorszag-elveszett
2026. szeptember 02. 14:23
No és a Zsolti bácsi ügyet mikor hallgatják ki, vagy el?
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0
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petergy
2026. szeptember 02. 14:23
Ragódjatok a száraz csonton! Már kormányozni kellene egy ideje!
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0
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states3
2026. szeptember 02. 14:18
A pszichopata kormányzása abból áll, hogy a jóléti intézkedések, a választási ígéretek betartása helyett ávós rémuralommal kárpótolja a magyar társadalmat. Már csak az a kérdés, meddig és mennyire kajálja ezt a jónép.
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