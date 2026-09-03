Ne féljetek, mert úgy senki sem fog benneteket tisztelni! Ha sokan vagyunk és látják, hogy sokan vagyunk, akkor el fognak tántorodni attól, hogy tovább gyalázzák azt a közösséget, amely nem tudja támogatni a magyar kormányt. De véget kell vetnünk a gyűlölködésnek, mert valakinek véget kell vetnie annak a tiszteletlen és méltatlan stílusnak, ami a hazánkban természetessé vált. Nem beszélhetünk és nem bánhatunk így tovább egymással, akkor sem, ha a kormány kővel dob meg. Nekünk jobbnak kell lennünk. Meg kell mutatnunk az egész nemzetnek, éljen bárhol is a világban, hogy Magyarország sokkal jobb hely is lehetne, mint amivé vált. Amivé tették. Meg kell mutatnunk ellenzékből, hogy a magyar magyarnak nem farkasa, hanem egy csodálatos nemzet, amely jobban tud szeretni, mint utálni.

Meg kell mutatnunk, hogy mi nem üldözzük el a Nobel-díjasainkat. Hogy mi nem kritizálunk senkit sem a külseje, sem a származása, sem ártó szándékkal jól felépített pletykák miatt.

Minden szervező és felszólaló nevében azt reméljük, hogy aki eljön, mosollyal az arcán és tettvággyal a szívében tér majd haza. Azzal az erős tudattal, hogy őt többé nem lehet megfélemlíteni, megszégyeníteni. Fel a fejjel Magyarország!