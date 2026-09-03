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kormány varga judit magyarország

Miért fontos szeptember 5.? Add tovább!

2026. szeptember 03. 20:56

Egészen addig él az ország egy jelentős része bántalmazó kapcsolatban a kormány kommunikációjával, amíg ezt hagyjuk.

2026. szeptember 03. 20:56
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Kurucz Dániel
Kurucz Dániel
KözTér

„Egészen addig él az ország egy jelentős része bántalmazó kapcsolatban a kormány kommunikációjával, amíg ezt hagyjuk. Még sokáig referenciapont lesz Varga Judit interjúja Hajdú Péterrel, hiszen ha meg akarjuk érteni, miképp lehet kitörni egy olyan kapcsolatból, ahhoz először erőt kell gyűjtenünk pszichéből. 

»Eljött az a pont, amikor azt mondtam: nekem semmi sem drága. Nem érdekel, hogy mi lesz a karrieremmel, nem érdekel, mivel fenyeget, nem érdekel a zsarolás – én ezt az életet nem tudom és nem akarom tovább folytatni.« – mondta 2024 márciusában Varga Judit.

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144 nap telt el a választások óta és nagyon úgy tűnik, hogy az emberek kezdik megérteni miről is beszélt Varga Judit. A Miniszterelnök mérőszámai csökkenek. Nem lett kolbászból a kerítés, cserébe a nehezen „megszerzett” uniós források szinte postafordultával Nyugat-Európába mennek ki. Ráadásul alig történik érdemi kormányzás.

Hogy mindezt elfeledtessék a magyar emberekkel, minden idők legalpáribb stílusában kommunikál a kormány az ellenzékével, az ország 55,78 %-val, azzal a 4 270 330 emberrel, akik nem a Tiszára szavaztak. Ő hozzájuk szólok most, és szólunk majd szeptember 5-én szombaton 18.00 órától a Kossuth-téren!

Ma is felkelt a nap és ugyanúgy nő a fű. Nem szabadságharcban győztek le minket. Szerencsére nincs háború, és nem a múltban élünk. Szerencsére »csak« egy történelmi választási vereség történt, ahonnan van visszaút. De ez csakis rajtunk áll! A jobboldal, amely nagyon sokszínű és sokféle, most történelmi pillanatot élhet át: megmutathatja, hogy össze tud fogni a legnehezebb időkben is, ha kell! És bármilyen nehéz is lesz az út, de 2030-ban együttes erővel meg tudja verni a magyar embereket egymás ellen uszító Tisza-kormányt! 

»A víz szalad, a kő marad, a kő marad.«

Ne féljetek, mert úgy senki sem fog benneteket tisztelni! Ha sokan vagyunk és látják, hogy sokan vagyunk, akkor el fognak tántorodni attól, hogy tovább gyalázzák azt a közösséget, amely nem tudja támogatni a magyar kormányt. De véget kell vetnünk a gyűlölködésnek, mert valakinek véget kell vetnie annak a tiszteletlen és méltatlan stílusnak, ami a hazánkban természetessé vált. Nem beszélhetünk és nem bánhatunk így tovább egymással, akkor sem, ha a kormány kővel dob meg. Nekünk jobbnak kell lennünk. Meg kell mutatnunk az egész nemzetnek, éljen bárhol is a világban, hogy Magyarország sokkal jobb hely is lehetne, mint amivé vált. Amivé tették. Meg kell mutatnunk ellenzékből, hogy a magyar magyarnak nem farkasa, hanem egy csodálatos nemzet, amely jobban tud szeretni, mint utálni.

Meg kell mutatnunk, hogy mi nem üldözzük el a Nobel-díjasainkat. Hogy mi nem kritizálunk senkit sem a külseje, sem a származása, sem ártó szándékkal jól felépített pletykák miatt. 

Minden szervező és felszólaló nevében azt reméljük, hogy aki eljön, mosollyal az arcán és tettvággyal a szívében tér majd haza. Azzal az erős tudattal, hogy őt többé nem lehet megfélemlíteni, megszégyeníteni. Fel a fejjel Magyarország!

Gyere el Te is szeptember 5-én, 18 órakor a Kossuth térre! Mutassuk meg, milyen egy működő, tiszta közösség ereje. Van véleményed? Érdekel az ország jövője? Itt a helyed! Itt az idő!”

Nyitókép: kozter.com

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

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Almassy
2026. szeptember 03. 22:30
OK, de mutassatok olyat is amiben az emberek hétköznap, hazai pályan egymaguk is képesek ellenálni a Szarosiszták terrorjának, mert a FB és social-media agymosásban ez ér valamit.
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T. Péter
2026. szeptember 03. 22:15
Kozter.com. Még egyszer: .com. Hát, ha csak úgy nem.
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0
1
Hohokam
2026. szeptember 03. 22:13
Aztán ez a jóember Kurucz hol volt, amikor a libsik 24/7 mocskolták a "diktatúrát" Orbánék alatt?
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2
0
zakar zoltán béla
2026. szeptember 03. 22:01
És ma(ismétlésben) két gyáva alak ütötte ezt a Kuruczot! Boros és a gerinctelen Dévényi! Állandóan közbevágtak,diktátorként!!!!
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3
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