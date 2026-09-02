Gyurcsányék nyomdokaiban: 20 éve nem látott helyzet jöhet, Magyarországé lehet az EU legmagasabb költségvetési hiánya

A Világgazdaság szerint ugyanakkor a hiány jelentős megemelését önmagában nem indokolják a költségvetési folyamatok. A következő hónapokban mintegy 4400 milliárd forintnyi hitel felvételével számolnak, miközben a magasabb deficit egyik fontos oka az uniós forrásokhoz kapcsolódó elszámolás. A Pénzügyminisztérium szerint az RRF-hez kapcsolódó tételek miatt 2100 milliárd forint jelenik meg az augusztusi hiányban, amely az év végén mérséklődhet, amikor megérkeznek az uniós források.

A portál szerint a magas hiányért mind az előző, mind a jelenlegi kormány felelőssége felmerül. Az előző kabinet választások előtti intézkedései miatt a kormányzati szektor hiánya 9 százalékra emelkedett, ugyanakkor a Világgazdaság szerint ez nem magyarázza a Tisza-kormány által most meghatározott, 7,5 százalékos hiánycélt. A cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy az év első hónapjainak adataiból önmagában nem lehet pontosan megítélni az egész éves deficitet, mivel a hiány lefutása az elmúlt években jellemzően erősen „fejnehéz” volt.

A magasabb hiány ugyanakkor az államadósságra is hatással lehet: a Pénzügyminisztérium számítása szerint az adósságráta év végére a GDP 77,5 százalékára emelkedhet a korábban várt 74,6 százalék helyett. A kormány ugyanakkor 500 milliárd forintos Havária Alapot is létrehozott, amelynek fel nem használt része mérsékelheti az idei deficitet. Emellett további 300 milliárd forintos megtakarítást terveznek a minisztériumi fejezetekből.