„Diplomáciai nagyüzem. Ma este az Európai Tanács elnökét, António Costat láttam vendégül.

A találkozón világossá tettem, hogy az Unió új hétéves költségvetését csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a kompromisszum megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekének.

Elmondtam továbbá, hogy mielőbbi megoldást várunk el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi egymillió eurós büntetés felfüggesztése ügyében.

Hangsúlyoztam elnök úrnak, hogy különösen a nyáron Ceuta-ban történtek fényében, Magyarország továbbra is fenntartja az illegális migráció feltartoztatásához szükséges jogszabályi környezetet és fizikai határzárat.

Magyarország továbbra is megvédi az Európai Unió közös határait. És elvárjuk, hogy ezt az erőfeszítésuneet európai szinten is elismerjék.

Megismételtem, hogy Magyarország egyik tagjelölt ország esetében sem támogatja a gyorsított csatlakozási eljárást.”

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