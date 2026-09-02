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09. 02.
szerda
európai tanács európai unió magyarország Magyar Péter Antonio Costa

Diplomáciai nagyüzem

2026. szeptember 02. 20:46

Ma este az Európai Tanács elnökét, António Costat láttam vendégül.

2026. szeptember 02. 20:46
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Magyar Péter
Magyar Péter
Facebook

„Diplomáciai nagyüzem. Ma este az Európai Tanács elnökét, António Costat láttam vendégül.
A találkozón világossá tettem, hogy az Unió új hétéves költségvetését csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a kompromisszum megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekének.
Elmondtam továbbá, hogy mielőbbi megoldást várunk el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi egymillió eurós büntetés felfüggesztése ügyében.
Hangsúlyoztam elnök úrnak, hogy különösen a nyáron Ceuta-ban történtek fényében, Magyarország továbbra is fenntartja az illegális migráció feltartoztatásához szükséges jogszabályi környezetet és fizikai határzárat.
Magyarország továbbra is megvédi az Európai Unió közös határait. És elvárjuk, hogy ezt az erőfeszítésuneet európai szinten is elismerjék. 
Megismételtem, hogy Magyarország egyik tagjelölt ország esetében sem támogatja a gyorsított csatlakozási eljárást.”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 27 komment

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Sorrend:
formaegy-2
2026. szeptember 02. 22:44
Na akkor hogy is volt?! Kapitány Korrupt István azt közölte, hogy a szélenergia fejlesztése nem magyar állami beruházásként valósul meg.!!!!!! Jó lenne utána járni, hogy ezek a nem magyar emberkék hogyan kötődnek Kapitány elvtárshoz! Közös projekt Kapitány Korrupt elvtárssal?
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0
0
johngo
2026. szeptember 02. 22:29
A nagyhatalmak vezetőivel nem fogsz tárgyalni, azoknál csak Orbán számított. Neked maradnak ezek a balfékek.
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3
0
Hohokam
2026. szeptember 02. 22:26
Hányadik alkalommal hoztátok haza a "haza lesz hozva" EU-s pénzt, amiből semmi nem ért ide, a feltételeket sem tudjuk, a teljesítésről sincs értékelés, és amiért lemondtál az icipici szuverenitásról?
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3
0
Megtalálta
2026. szeptember 02. 22:25
Vedd be a bogyóidat, te hugyos kis tetű.
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1
0
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