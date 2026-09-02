„Megjelent a legújabb videóm! Manfred Weber Budapesten járt és Magyar Péterrel tárgyalt. A szóvirágok mellett csak az nem derült ki, hogy milyen fajsúlyos kérdésekről tárgyaltak. Nem véletlen, hogy nem árulják el a pontos részleteket, mivel a megszorítások és Magyarország háborúba lépése is téma lehetett. Egyáltalán nem véletlen, hogy pont a Weber látogatás másnapján szólalt meg Orbán Anita külügyminiszter, aki közölte, hogy készek segíteni Németországnak a vélt orosz akciókat követően! Magyarország tényleg egy német gyarmat lesz? Nagyon köszönöm, hogy rengetegen lájkolják és kommentelik a Youtube-csatornámon lévő videókat! Kérem maradjanak velem a jövőben is, és jutassák el a Youtube-csatornám hírét minél több emberhez!”

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