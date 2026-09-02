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manfred weber orbán anita magyarország Magyar Péter

Manfred Weber Budapesten járt és Magyar Péterrel tárgyalt

2026. szeptember 02. 17:53

A szóvirágok mellett csak az nem derült ki, hogy milyen fajsúlyos kérdésekről tárgyaltak. Nem véletlen, hogy nem árulják el a pontos részleteket.

2026. szeptember 02. 17:53
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Kovács András
Kovács András
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„Megjelent a legújabb videóm! Manfred Weber Budapesten járt és Magyar Péterrel tárgyalt. A szóvirágok mellett csak az nem derült ki, hogy milyen fajsúlyos kérdésekről tárgyaltak. Nem véletlen, hogy nem árulják el a pontos részleteket, mivel a megszorítások és Magyarország háborúba lépése is téma lehetett. Egyáltalán nem véletlen, hogy pont a Weber látogatás másnapján szólalt meg Orbán Anita külügyminiszter, aki közölte, hogy készek segíteni Németországnak a vélt orosz akciókat követően! Magyarország tényleg egy német gyarmat lesz? Nagyon köszönöm, hogy rengetegen lájkolják és kommentelik a Youtube-csatornámon lévő videókat! Kérem maradjanak velem a jövőben is, és jutassák el a Youtube-csatornám hírét minél több emberhez!”

Nyitókép: Facebook

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
mostar2222
2026. szeptember 02. 19:53
Semmi közöd hozzá, hogy itt járt. Semmi közöd hozzá, hogy mi volt a téma. A "lehetett" -csak a szokásos ultraprimitiv hergelés.
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Palatin
2026. szeptember 02. 19:51
Oh Gott bestrafe hart Manfred Weber, Diesen beschissen grunzenden Eber. Péter Magyar ein schuftiger Streber, Wer ihm dient als unser Totengräber.
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google-2
2026. szeptember 02. 19:46
Ukrajnának kell a pénz - csak emlékeztették Magyart az ígéreteire. Nem az övéből adja!
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0
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Irgum-burgum
•••
2026. szeptember 02. 17:56 Szerkesztve
Tényekkel nem alátámasztott Facebook-spekulációkkal nincs értelme foglalkozni.
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0
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