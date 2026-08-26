Aláírta Magyar Péter: Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Új irányelveket fogadott el a kormány az ENSZ 81. közgyűlésére utazó küldöttség munkájához.
Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót, teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ugyanakkor tárgyalásokat szorgalmaz a fenntartható béke és a biztonsági garanciák érdekében – egyebek mellett ezt tartalmazzák az ENSZ Közgyűlés 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség számára meghatározott irányelvek, amelyek a Magyar Közlöny keddi számában jelentek meg.
A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt határozat mellékletében megjelentek szerint az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Közgyűlés 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség feladata, hogy a kormány céljaival összhangban, a magyar nemzeti érdekeket érvényesítve tevékenykedjen.
Kiemelték, hogy
Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbséget is komoly veszélybe sodorja.
Ezért a magyar kormány támogat minden olyan törekvést, amely a fenntartható béke és hosszú távú biztonsági garanciák irányába tett tárgyalások kezdeményezésére irányulnak.
(MTI)
Nyitókép: X