Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 26.
szerda
ensz közgyűlés magyar közlöny Magyar Péter oroszország

Aláírta Magyar Péter: Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra

2026. augusztus 26. 12:44

Új irányelveket fogadott el a kormány az ENSZ 81. közgyűlésére utazó küldöttség munkájához.

2026. augusztus 26. 12:44
null

Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót, teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ugyanakkor tárgyalásokat szorgalmaz a fenntartható béke és a biztonsági garanciák érdekében – egyebek mellett ezt tartalmazzák az ENSZ Közgyűlés 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség számára meghatározott irányelvek, amelyek a Magyar Közlöny keddi számában jelentek meg.

A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt határozat mellékletében megjelentek szerint az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Közgyűlés 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség feladata, hogy a kormány céljaival összhangban, a magyar nemzeti érdekeket érvényesítve tevékenykedjen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Kiemelték, hogy 

Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbséget is komoly veszélybe sodorja.

Ezért a magyar kormány támogat minden olyan törekvést, amely a fenntartható béke és hosszú távú biztonsági garanciák irányába tett tárgyalások kezdeményezésére irányulnak.

(MTI)

Nyitókép: X

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 344 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2026. augusztus 26. 16:44
Magyar P. hülye.
Válasz erre
4
0
khomeini
2026. augusztus 26. 16:43
csicska
Válasz erre
4
0
annamargit
2026. augusztus 26. 16:30
Niemand Peti és senkihaziai jelentenek biztonsági- és gazdasági veszélyt Magyarországra nézve. Peti, te még Szibériába se kellenél, az oroszoknak se. Csak 3,4 millió hülye magyart sikerült bepalizni. Jobb volna, az előtt takarodnál el, mielőtt eltakarítanak.
Válasz erre
3
0
Canadian
2026. augusztus 26. 16:30
"Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót, teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ugyanakkor tárgyalásokat szorgalmaz a fenntartható béke és a biztonsági garanciák érdekében" Ezzel teljesen egyetértek. Orbán: 56 miatt is kötelességünk világosan beszélnünk az orosz agresszióról youtube.com/watch?v=0ndu5mhU1bw Orbán Viktor szerint, ha Oroszország megtámad egy független államot, akkor nekünk magyaroknak már csak 56 miatt is különösen világosan, és keményen ki kell állnunk. Persze ezt nem most mondta, hanem még 2008-ban Szárszón egy konferencián, amikor az Oroszok Grúziát rohanták le. Orbán 2014-ben elítélte az Ukrajna elleni orosz agressziót is. Utána valami történt, és az Orbán kormány csinált egy 180 fokos fordulatot és a saját katonai szövetségünk ellen fordult. Térfél cserét próbált csinálni, miközben EU és NATO tagállamok vagyunk. Ez politikai öngyilkosság volt, ami április 12-én be is következett. A követőknek kell még felébredni...
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!