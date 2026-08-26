Aláírta Magyar Péter: Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra

Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót, teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ugyanakkor tárgyalásokat szorgalmaz a fenntartható béke és a biztonsági garanciák érdekében – egyebek mellett ezt tartalmazzák az ENSZ Közgyűlés 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség számára meghatározott irányelvek, amelyek a Magyar Közlöny keddi számában jelentek meg.

A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt határozat mellékletében megjelentek szerint az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Közgyűlés 81. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség feladata, hogy a kormány céljaival összhangban, a magyar nemzeti érdekeket érvényesítve tevékenykedjen.