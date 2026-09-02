Ft
Ft
28°C
15°C
Ft
Ft
28°C
15°C
09. 02.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
09. 02.
szerda
Unger Anna pilhál György rákosi mátyás ruff bálint Magyar Péter Péter Gábor vélemény

A szabósegéd is megoldotta

2026. szeptember 02. 07:12

Jut eszembe, az ÁVH (mely 1948-ban épp ilyentájt, szeptember elején alakult) vezetőjének, Péter Gábornak sem volt jogi végzettsége.

2026. szeptember 02. 07:12
null
Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

„Jut eszembe, az ÁVH (mely 1948-ban épp ilyentájt, szeptember elején alakult) vezetőjének, Péter Gábornak sem volt jogi végzettsége. Egyszerű szabósegéd volt, mielőtt a kommunistákhoz, majd a Párt Ökléhez szegődött, ám ez csöppet sem gátolta szerteágazó munkája során: őrizetbe vétel, házkutatás, nyomozás, levelek ellenőrzése, telefonok lehallgatása, vallatás (benne némi megfélemlítés, veseöklözés, zsarolás, gyógyszeres »kezelés«), internálás stb. Ami a lényeg: a belső hangulatról készített »országjelentések« már kora reggel fölöttese, Rákosi Mátyás íróasztalán feküdtek.

Érdekes, hogy Ruff Bálint kancelláriaminiszter, Magyar Péter jobb keze, aki keresztülvitte Anna Róza asszony megválasztását, pontosan tudta, hogy jelöltjének nincs jogi végzettsége. Sőt vezetői gyakorlata sincs. (Arra gondolni sem merünk, hogy ezen a poszton nem a jogi, hanem a politikai szempontok lesznek fontosak.)  

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Talán nem véletlen, hogy a pályáját az SZDSZ környezetében kezdő Ruff Bálint szinte minden fellépésében ránk köszönnek a Rákosi Mátyásig visszavezethető módszerek. Terveiről nyilatkozván meg is mondta: a legkeményebb szabályokkal számolhatunk, amit Magyarország valaha látott. Ahhoz pedig nem kellenek jogok, jogászok.”

Nyitókép forrása: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. szeptember 02. 10:05
amíg PoloskaPöti a népet hülyíti a bohóckodásával, félő, hogy Ruff a háttérben építi ki a diktatúrát, hogy amikor a bohócot feláldozzák akkor olajozott gépezetként takarítson el mindenkit aki pisszenni mer. Az jól látszik, hogy PoloskaPöti kezében nincs adu, úgyhogy nem lesz gond őt eltakarítani, de az is látszik, hogy a tisza nem képes összefogni az agyhalottakat valamilyen cél érdekében ezért csak megfélemlítésekkel és kényszerítésekkel fogják tudni megőrizni a hatalmat.
Válasz erre
2
0
elcapo-3
2026. szeptember 02. 09:57
Teljes a hasonulás......a tisza lumpenproli csőcseléke + AVH . A lumpenproli fogalma a francia forradalom 1789 - óta nem változott!
Válasz erre
3
0
nyugalom
2026. szeptember 02. 09:43
Baka et hallgat!
Válasz erre
3
0
londonbaby
•••
2026. szeptember 02. 09:32 Szerkesztve
de te még nála is rosszabb vagy ...KÁPÓS picsa !!!! . zabálj kevesebbet, baszasd magad többet, és lehet hogy még ..NŐ.. is lesz belőled nem ilyen agyroggyant megkeseredett fasz tudja micsoda !!!!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!