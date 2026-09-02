„Jut eszembe, az ÁVH (mely 1948-ban épp ilyentájt, szeptember elején alakult) vezetőjének, Péter Gábornak sem volt jogi végzettsége. Egyszerű szabósegéd volt, mielőtt a kommunistákhoz, majd a Párt Ökléhez szegődött, ám ez csöppet sem gátolta szerteágazó munkája során: őrizetbe vétel, házkutatás, nyomozás, levelek ellenőrzése, telefonok lehallgatása, vallatás (benne némi megfélemlítés, veseöklözés, zsarolás, gyógyszeres »kezelés«), internálás stb. Ami a lényeg: a belső hangulatról készített »országjelentések« már kora reggel fölöttese, Rákosi Mátyás íróasztalán feküdtek.

Érdekes, hogy Ruff Bálint kancelláriaminiszter, Magyar Péter jobb keze, aki keresztülvitte Anna Róza asszony megválasztását, pontosan tudta, hogy jelöltjének nincs jogi végzettsége. Sőt vezetői gyakorlata sincs. (Arra gondolni sem merünk, hogy ezen a poszton nem a jogi, hanem a politikai szempontok lesznek fontosak.)