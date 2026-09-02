Ruff végig maga is a kommunista vezetőkhöz hasonlítja a fideszeseket. És aztán felháborodik, amikor az ő módijukat hasonlítják mások a kommunizmushoz. Miniszter úr, min csodálkozik?

Ruff szerint rossz volt élni az Orbán-rendszer idején. Szerintem meg nagyon is jó, és az országnak is nagyon jó volt. Ruff nem érti, hogy lehet elviselni mentálisan azt a súlyt, hogy úgymond a Fidesz tönkretette az országot. Csakhogy nem tette tönkre. Felemelte. Más mozit nézünk.

Pár év, és az Orbán-rendszer 16 évére boldog békeidőkként fognak emlékezni, hiába szeretné az ellenkezőjét Ruff Bálint. Ruff hazudik.