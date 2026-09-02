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kádár jános ruff bálint ávh Magyar Péter orbán viktor

A telexes Ruff-interjú egy aranybánya

2026. szeptember 02. 16:47

Ruff Bálintnak nem tetszik, hogy a jobboldal ÁVH-nak nevezi a vagyonvisszavédelmi hivatalt, de a tatárjárásos minősítéssel nem volt baja.

2026. szeptember 02. 16:47
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Szilvay Gergely
Szilvay Gergely
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„Ruff Bálint szerint „bődületes nagy hazugság” az „újkori ÁVH-nak” nevezni a vagyonvisszavédelmi hivatalt, egyben „borzasztó történelemgyalázás”. Szerinte ez „ocsmány beszéd” például Bóka János részéről, hogy Péter Gábor kommunista-rákosista ÁVH-vezérhez hasonlítja a szervezetet.

A Telex.hus Ruff-interjú egy aranybánya, de ezzel kapcsolatban csak annyit kérdeznék Rufftól, hogy azt nem tartja-e túlzásnak, hogy Magyar Péter október 23-án az öreg Kádár Jánoshoz hasonlította Orbán Viktort, aki amúgy épp az öreg Kádár ellen küzdött.

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Aztán ugye ott van Tarr Zoltán, aki parlamenti meghallgatásán azt találta mondani, hogy „a tatárjárás nem okozott akkora pusztítást, mint az előző 16-20 év”. Kíváncsi lennék, akkor a legjobb jóindulattal (amivel nem viseltetek Tarr iránt) is költői túlzásnak nevezhető mondatról, ami kábé totális történelmi tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot, mit gondol Ruff Bálint. Ez nem zavarja?

Ruff végig maga is a kommunista vezetőkhöz hasonlítja a fideszeseket. És aztán felháborodik, amikor az ő módijukat hasonlítják mások a kommunizmushoz. Miniszter úr, min csodálkozik? 

Ruff szerint rossz volt élni az Orbán-rendszer idején. Szerintem meg nagyon is jó, és az országnak is nagyon jó volt. Ruff nem érti, hogy lehet elviselni mentálisan azt a súlyt, hogy úgymond a Fidesz tönkretette az országot. Csakhogy nem tette tönkre. Felemelte. Más mozit nézünk. 

Pár év, és az Orbán-rendszer 16 évére boldog békeidőkként fognak emlékezni, hiába szeretné az ellenkezőjét Ruff Bálint. Ruff hazudik.

Mindenesetre a történelmi hasonlatok terén Ruff erőst kettős mércét alkalmaz, és akkor diplomatikus voltam. Érdekes amúgy, hogy az egyre több ügyet magához vonó, a kiszivárgott információk szerint az operatív működés terén meglehetősen gyenge Ruff megszeppent gyerekként viselkedik a Telexben, és csak olyankor derül fel, amikor eszébe jut Magyar Péter neve. Khm. Hajrá.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

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zsuzsa-963
2026. szeptember 02. 17:06
Pedig nagyon találó az ÁVH megnevezés, ártatlan pénzes embereket akar megfosztani a vagyonától, hogy ne tudják a jobboldalt adományaikkal támogatni.
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bola-00
2026. szeptember 02. 17:03
"Pár év, és az Orbán-rendszer 16 évére boldog békeidőkként fognak emlékezni" Nem kell pár év. A jövő évi adócsomag, GDP.
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0
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szilvarozsa
2026. szeptember 02. 16:52
Azt a finnyás mindenit!
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Irgum-burgum
•••
2026. szeptember 02. 16:52 Szerkesztve
Lehet a kákán is csomót keresni, de egy épelméjű és morális ember örül annak, hogy ha a korrupt közpénztolvajokat elszámoltatják és visszaszerzik az általuk szétlopott közvagyont a költségvetés számára. 1989 óta a Tisza-kormány az első, ami valóban komoly erőforrásokat, jogosítványokat és szaktudást szán az elszámoltatásra. Szerintem várjuk meg, hogy milyen eredménye lesz a folyamatnak. Egyébként sok sikert kívánok Szilvay Gergelynek is a Facebookos karrierjéhez!
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