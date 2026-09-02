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Ruff Bálintnak nem tetszik, hogy a jobboldal ÁVH-nak nevezi a vagyonvisszavédelmi hivatalt, de a tatárjárásos minősítéssel nem volt baja.
„Ruff Bálint szerint „bődületes nagy hazugság” az „újkori ÁVH-nak” nevezni a vagyonvisszavédelmi hivatalt, egyben „borzasztó történelemgyalázás”. Szerinte ez „ocsmány beszéd” például Bóka János részéről, hogy Péter Gábor kommunista-rákosista ÁVH-vezérhez hasonlítja a szervezetet.
A Telex.hus Ruff-interjú egy aranybánya, de ezzel kapcsolatban csak annyit kérdeznék Rufftól, hogy azt nem tartja-e túlzásnak, hogy Magyar Péter október 23-án az öreg Kádár Jánoshoz hasonlította Orbán Viktort, aki amúgy épp az öreg Kádár ellen küzdött.
Aztán ugye ott van Tarr Zoltán, aki parlamenti meghallgatásán azt találta mondani, hogy „a tatárjárás nem okozott akkora pusztítást, mint az előző 16-20 év”. Kíváncsi lennék, akkor a legjobb jóindulattal (amivel nem viseltetek Tarr iránt) is költői túlzásnak nevezhető mondatról, ami kábé totális történelmi tájékozatlanságról tett tanúbizonyságot, mit gondol Ruff Bálint. Ez nem zavarja?
Ruff végig maga is a kommunista vezetőkhöz hasonlítja a fideszeseket. És aztán felháborodik, amikor az ő módijukat hasonlítják mások a kommunizmushoz. Miniszter úr, min csodálkozik?
Ruff szerint rossz volt élni az Orbán-rendszer idején. Szerintem meg nagyon is jó, és az országnak is nagyon jó volt. Ruff nem érti, hogy lehet elviselni mentálisan azt a súlyt, hogy úgymond a Fidesz tönkretette az országot. Csakhogy nem tette tönkre. Felemelte. Más mozit nézünk.
Pár év, és az Orbán-rendszer 16 évére boldog békeidőkként fognak emlékezni, hiába szeretné az ellenkezőjét Ruff Bálint. Ruff hazudik.
Mindenesetre a történelmi hasonlatok terén Ruff erőst kettős mércét alkalmaz, és akkor diplomatikus voltam. Érdekes amúgy, hogy az egyre több ügyet magához vonó, a kiszivárgott információk szerint az operatív működés terén meglehetősen gyenge Ruff megszeppent gyerekként viselkedik a Telexben, és csak olyankor derül fel, amikor eszébe jut Magyar Péter neve. Khm. Hajrá.”