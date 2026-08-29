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ruff bálint ligeti miklós unger anna Magyar Péter telex jog

„Nem vagyok teljesen dilettáns és hülye a joghoz” – Unger Annát, a tiszás vagyonelkobzó hivatal vezetőjét kérdezték a megválasztását követően (VIDEÓ)

2026. augusztus 29. 10:15

Pár másodpercnyi snitt a Telex műsorából.

2026. augusztus 29. 10:15
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„Nem vagyok teljesen dilettáns és hülye a joghoz” – reagált Unger Anna azokra a kritikákra a Telex műsorában, amelyek alapján erősen kifogásolható, hogy a tiszás állami vagyonrekvirálási hivatal (vagyis: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal [NVVH]) vezetőjének, azaz Ungernek nincs jogi végzettsége. Azt mondta, politológusként nagyon sok jogi tárgyat hallgatott.

Mint az köztudott, meglehetősen nagy port kavart Unger jelölése, megválasztása az elkobzási hivatal élére, Magyar Péterék hívei ugyanis egyértelműen Ligeti Miklóst, a külföldről is finanszírozott Transparency International honi vezetőjét kívánták e posztra. A tiszás többségű Országgyűlés azonban – titkos szavazással – Unger mellett tette le a garast.

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Hogy Unger személye a tiszás kormányfő, Magyar Péter és kancelláriaminisztere, a Gulyás Márton-féle Partizán korábbi, állandó műsorvezetőjének, Ruff Bálint alkuja lehetett, a hivatali vezető úgy reagált: „Én nem vagyok politikai elemző, hogy én ilyen (...), és nem, nem olvastam posztokat.” (Ezzel Unger Hadházy Ákos korábbi balliberális országgyűlési képviselő meglehetősen Tisza-kritikus Facebook-bejegyzésére utalt – a szerk.)

Pár szekundummal később már úgy védekezett a stúdióban, hogy jómaga politológus, és állítása szerint mindig kérte, hogy politológusként tüntessék fel titulusát, ha elemző műsorban szólalt meg szakértőként. De a Tiszából senkivel, így Ruff Bálinttal sem egyeztetett arról, hogy pályázni fog. Ezt egyedül két jogásznak, a férjének és „az ország egyik legjobb közigazgatási jogászának” mondta el állítása szerint.

Ahogy elhangzott az is, hogy eddig egy 4 fős csapat volt a legnagyobb, amit vezetett.

Később a vagyonrekvirálási hivatal működéséről egyébként kifejtette: „nincs eredményességi kritérium” a munkaköri leírásában, bármennyi visszaszerzett vagyonnal elégedett lenne. Egyelőre viszont fel kell tárni, mennyi tűnt el, aztán ebből minél többet visszaszerezni – hangzott el a politikai motivációként is értelmezhető mondat.

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Nyitókép forrása: Facebook

 

 

Összesen 53 komment

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Sorrend:
westend
2026. augusztus 29. 12:24
Közben poloskánk legnagyobb rajongója, égő fáklya nénike már a neten árulja a téeszes pólóit, ereklyéit. Csak így tovább :)
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2
0
sergent
2026. augusztus 29. 12:14
Unger Anna egy olyan elméleti szakember, aki látja hogy kell ezt az eddig nem létező intézményt megtervezni. Látja és érti, hogy hol milyen buktató volt a világban, ha elszámolás történt. Neki ez lesz a hatásköre és ebben ő tökéletes. A működést pedig gyakorlati szakemberek fogják adni. Ők lesznek a motor. Anna a tervező, a felső vezetés, alatta a kivitelező, a többiek az építők. Ez olyan, mint egy ház. Lehet valaki a legjobb kőműves a világon. A házat akkor sem ő tervezi. És amíg nincs a legjobb építésvezető, akinek a gyakorlat van a fejében az alaptól a tetőig, a beszerzés, a gépek, erőforrások, addig a kőműves sem tehet semmit! A 6 éven pedig kár zakatolni. Most ez lenne a helyzet. Igaza van! Egyelőre fidesz törvények vannak. Meg kell őket változtatni. Tudtuk, mikor erre szavaztunk! Ti már nem emlékeztek? 16 évet kell lebontani. És le fogjuk bontani. Lépésről lépésre, tégláról téglára.
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0
6
westend
2026. augusztus 29. 12:10
"...egyharmad támogatja, kétharmaduk pedig rossz választásnak tartja Unger Anna jelölését. Unger Anna Róza egyelőre nem tudott széles körű társadalmi támogatottságot felmutatni az NVVH élére történő megválasztásával, miközben a közvélemény világosan megfogalmazza azt is, milyen szakmai hátteret várna a hivatal vezetőjétől: elsősorban jogi és korrupcióellenes tapasztalatot." [Europion]
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0
0
apro_marosan_petergabor
2026. augusztus 29. 12:02
Ez egy ócska polkomisszár, feladata az idióta szavazók folyamatos hergelése. Nincsenek ügyek, majd csinálnak. Ruff SZDSZ-es miniszterelnök hely. (a valódi miniszterelnök) nem véletlen erőltette a székbe. Mi a cél, az autópályák visszabontása, a mozdonyok, buszok stb. eladása, a rengeteg felépített, felúj. épület visszabontása? Érdekes lesz... (A Matolcsyak pl. állnak rendelkezésre, az outsource-olt MNB vagyonon csak a címke változott, a tartalommal/vagyonnal nincs gond) - nincs eltűnt 500 milliárd) s ez másutt is így lesz. Valószínű az esetek 99%-ban minden szabályosan zajlott. Mi a cél, a magyar nagyvállalkozások tönkretétele? Közben rengeteg kárt okoznak majd,a visszaszerezni kívánt vagyon sokszorosát - lásd a 4IG-be, már sikeresen belerúgott Poloska, meg is rendült a részvény, de nem hülyék vezetik a vállaltot (10x értelmesebbek, mint az új-AVH emberei), s előbb-utóbb a halódri SZDSZ-es csapat kezére csapnak, ami már a 4IG esetében megtörtént... Hajrá magyar cégek kontra Poloska!
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7
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