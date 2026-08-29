„Nem vagyok teljesen dilettáns és hülye a joghoz” – Unger Annát, a tiszás vagyonelkobzó hivatal vezetőjét kérdezték a megválasztását követően (VIDEÓ)

Vagyonvisszaszerzési Hivatal: nem adják ki a pontozó sablont és a jelöltek sorrendjét
Nem adhatóak ki a zárt bizottsági ülés dokumentumai és adatai, ezért a pontozó sablon és a jelöltek sorrendjei sem ismerhetőek meg.
Pár másodpercnyi snitt a Telex műsorából.
„Nem vagyok teljesen dilettáns és hülye a joghoz” – reagált Unger Anna azokra a kritikákra a Telex műsorában, amelyek alapján erősen kifogásolható, hogy a tiszás állami vagyonrekvirálási hivatal (vagyis: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal [NVVH]) vezetőjének, azaz Ungernek nincs jogi végzettsége. Azt mondta, politológusként nagyon sok jogi tárgyat hallgatott.
Mint az köztudott, meglehetősen nagy port kavart Unger jelölése, megválasztása az elkobzási hivatal élére, Magyar Péterék hívei ugyanis egyértelműen Ligeti Miklóst, a külföldről is finanszírozott Transparency International honi vezetőjét kívánták e posztra. A tiszás többségű Országgyűlés azonban – titkos szavazással – Unger mellett tette le a garast.
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Nem adhatóak ki a zárt bizottsági ülés dokumentumai és adatai, ezért a pontozó sablon és a jelöltek sorrendjei sem ismerhetőek meg.
Hogy Unger személye a tiszás kormányfő, Magyar Péter és kancelláriaminisztere, a Gulyás Márton-féle Partizán korábbi, állandó műsorvezetőjének, Ruff Bálint alkuja lehetett, a hivatali vezető úgy reagált: „Én nem vagyok politikai elemző, hogy én ilyen (...), és nem, nem olvastam posztokat.” (Ezzel Unger Hadházy Ákos korábbi balliberális országgyűlési képviselő meglehetősen Tisza-kritikus Facebook-bejegyzésére utalt – a szerk.)
Pár szekundummal később már úgy védekezett a stúdióban, hogy jómaga politológus, és állítása szerint mindig kérte, hogy politológusként tüntessék fel titulusát, ha elemző műsorban szólalt meg szakértőként. De a Tiszából senkivel, így Ruff Bálinttal sem egyeztetett arról, hogy pályázni fog. Ezt egyedül két jogásznak, a férjének és „az ország egyik legjobb közigazgatási jogászának” mondta el állítása szerint.
Ahogy elhangzott az is, hogy eddig egy 4 fős csapat volt a legnagyobb, amit vezetett.
Később a vagyonrekvirálási hivatal működéséről egyébként kifejtette: „nincs eredményességi kritérium” a munkaköri leírásában, bármennyi visszaszerzett vagyonnal elégedett lenne. Egyelőre viszont fel kell tárni, mennyi tűnt el, aztán ebből minél többet visszaszerezni – hangzott el a politikai motivációként is értelmezhető mondat.
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Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója Magyar Péter állításával szemben rendelkezik jogi végzettséggel, és korábban ügyvédként is dolgozott.
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