„Nem vagyok teljesen dilettáns és hülye a joghoz” – Unger Annát, a tiszás vagyonelkobzó hivatal vezetőjét kérdezték a megválasztását követően (VIDEÓ)

Hogy Unger személye a tiszás kormányfő, Magyar Péter és kancelláriaminisztere, a Gulyás Márton-féle Partizán korábbi, állandó műsorvezetőjének, Ruff Bálint alkuja lehetett, a hivatali vezető úgy reagált: „Én nem vagyok politikai elemző, hogy én ilyen (...), és nem, nem olvastam posztokat.” (Ezzel Unger Hadházy Ákos korábbi balliberális országgyűlési képviselő meglehetősen Tisza-kritikus Facebook-bejegyzésére utalt – a szerk.)

Pár szekundummal később már úgy védekezett a stúdióban, hogy jómaga politológus, és állítása szerint mindig kérte, hogy politológusként tüntessék fel titulusát, ha elemző műsorban szólalt meg szakértőként. De a Tiszából senkivel, így Ruff Bálinttal sem egyeztetett arról, hogy pályázni fog. Ezt egyedül két jogásznak, a férjének és „az ország egyik legjobb közigazgatási jogászának” mondta el állítása szerint.

Ahogy elhangzott az is, hogy eddig egy 4 fős csapat volt a legnagyobb, amit vezetett.