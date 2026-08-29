Magyar Péter fatális mellébeszélése: megérkezett az FBI válasza

A tiszás miniszterelnök, Magyar Péter a vagyonrekvirálási állami hivatal vezetőjének megválasztásakor azt mondta a parlamentben, történelmi döntés született, hogy a tiszás többségű Országgyűlés Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökévé, Tasnády Katalint a hivatal nyomozati elnökhelyettesévé választotta. A vagyonelkobzó hivatal vezetőjét érő markáns kritikákra a tiszás pártelnök pedig azt mondta:

az FBI vezetője sem jogász, így azzal sincs gond, hogy Unger Anna sem az.

Az NVVH-ról szóló jogszabály alapján nem feltétel, hogy a hivatal elnöke jogász legyen – fűzte hozzá a tiszás kormányfő, megjegyezve: „ami fontos és ami így is lesz, hogy a nyomozati elnökhelyettes, a vádemelési elnökhelyettes, a fellebbviteli elnökhelyettes jogász, ügyész legyen”.