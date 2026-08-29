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Unger Anna fbi szövetségi nyomozó iroda nvvh kash patel Magyar Péter

Magyar Péter fatális mellébeszélése: megérkezett az FBI válasza

2026. augusztus 29. 09:14

Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója Magyar Péter állításával szemben rendelkezik jogi végzettséggel, és korábban ügyvédként is dolgozott.

2026. augusztus 29. 09:14
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A tiszás miniszterelnök, Magyar Péter a vagyonrekvirálási állami hivatal vezetőjének megválasztásakor azt mondta a parlamentben, történelmi döntés született, hogy a tiszás többségű Országgyűlés Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökévé, Tasnády Katalint a hivatal nyomozati elnökhelyettesévé választotta. A vagyonelkobzó hivatal vezetőjét érő markáns kritikákra a tiszás pártelnök pedig azt mondta:

az FBI vezetője sem jogász, így azzal sincs gond, hogy Unger Anna sem az.

Az NVVH-ról szóló jogszabály alapján nem feltétel, hogy a hivatal elnöke jogász legyen – fűzte hozzá a tiszás kormányfő, megjegyezve: „ami fontos és ami így is lesz, hogy a nyomozati elnökhelyettes, a vádemelési elnökhelyettes, a fellebbviteli elnökhelyettes jogász, ügyész legyen”.

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Az FBI hivatalos honlapján található életrajz szerint azonban Patel a University of Richmondon szerzett diplomát bűnügyi tudományok és történelem szakon,

ezt követően pedig jogi doktori fokozatot szerzett.

Az életrajz szerint nemzetközi jogi tanúsítványt is szerzett a University College London jogi karán.

Az Index az ügy tisztázása érdekében megkereste az FBI-t, és arról érdeklődött, hogy megerősítik-e Patel jogi végzettségére vonatkozó adatokat. Az FBI pedig a hivatalos életrajzára hivatkozva megerősítette a portálnak,

hogy Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója rendelkezik jogi végzettséggel, és korábban ügyvédként is dolgozott.

Az FBI hivatalos bemutatása szerint Patel 2005-ben került be a floridai ügyvédi kamarába, majd 2012-ben a New York-i ügyvédi kamarába is felvették. A rendelkezésre álló hivatalos információk alapján tehát az FBI egyértelműen alátámasztotta Kash Patel jogi végzettségét és jogászi szakmai múltját.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 125 komment

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fitymafake
2026. augusztus 29. 12:31
angie1 2026. augusztus 29. 12:28 Azért tették erre a podztra, mert zsarolható és buzog benne a bosdzúvágy!" Ja már orbán is ját így dadadadadödö dudu.Ez azután volt mikor bese atya megáldotta és magáévá tette orbánt.Szokatlan volt még ekkor számára az análszex de mint látszik már megbarátkozott vele.😂😂😁
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angie1
•••
2026. augusztus 29. 12:28 Szerkesztve
Poloskának van jogi végzettsége, de lószart sem ér vele, mert sík hülye. A család megvette a diplomáját és bedugdosták munkahelyekre. Azért tették erre a posztra is, mert zsarolható és buzog benne a bosdzúvágy! Másokat pedig, akik ezetszer értelmesebbek nála, azokat ledegradálja. Így csinálja a vérbeli nárcisztikus! Egy ideig ezt a stílust eltűrik, de aztán elég lesz belőle, mert amúgy nagyon romboló hatású.
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fitymafake
2026. augusztus 29. 12:27
orokkuruc-2 2026. augusztus 29. 12:02 ne feledjük, Vogel Evelinke fogmosója (poloska) bizony zselével vetekszik. Vidáman bele fogja hajszolni a bonobóit az ukrajnáért való harcokba. Teljesen tönkre fogja tenni az országunkat, és utána , mint Biszku(baszki) ágyban párnák között, NAGYON gazdagon fog megdögleni.' EGY IGAZI FIDESZPROPAGANDISTA.😂😂😂😂Az ilyeneknek köszönhetik az emberek a tisza 2/3 ot tapsoljuk meg egyben köszönetként.👏👏👏👏👏👏
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1
fitymafake
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2026. augusztus 29. 12:24 Szerkesztve
Majd meglátják a 133 ik nap után jön a 134 ik.🤦‍♂️🤦‍♂️😁Bruhaha ezt elmebeteg orbán mondta egy gyengébb piilanatában,ráadásul megjósolta,hogy a nyár után jönni fog asz ősz majd a tél.Basszus ez az agyilag determinált szerencse hogy eltakarodott a közéletből.😁😁😁😁😂
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