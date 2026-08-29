Magyar Péter fatális mellébeszélése: megérkezett az FBI válasza

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Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója Magyar Péter állításával szemben rendelkezik jogi végzettséggel, és korábban ügyvédként is dolgozott.
A tiszás miniszterelnök, Magyar Péter a vagyonrekvirálási állami hivatal vezetőjének megválasztásakor azt mondta a parlamentben, történelmi döntés született, hogy a tiszás többségű Országgyűlés Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökévé, Tasnády Katalint a hivatal nyomozati elnökhelyettesévé választotta. A vagyonelkobzó hivatal vezetőjét érő markáns kritikákra a tiszás pártelnök pedig azt mondta:
az FBI vezetője sem jogász, így azzal sincs gond, hogy Unger Anna sem az.
Az NVVH-ról szóló jogszabály alapján nem feltétel, hogy a hivatal elnöke jogász legyen – fűzte hozzá a tiszás kormányfő, megjegyezve: „ami fontos és ami így is lesz, hogy a nyomozati elnökhelyettes, a vádemelési elnökhelyettes, a fellebbviteli elnökhelyettes jogász, ügyész legyen”.
Az FBI hivatalos honlapján található életrajz szerint azonban Patel a University of Richmondon szerzett diplomát bűnügyi tudományok és történelem szakon,
ezt követően pedig jogi doktori fokozatot szerzett.
Az életrajz szerint nemzetközi jogi tanúsítványt is szerzett a University College London jogi karán.
Az Index az ügy tisztázása érdekében megkereste az FBI-t, és arról érdeklődött, hogy megerősítik-e Patel jogi végzettségére vonatkozó adatokat. Az FBI pedig a hivatalos életrajzára hivatkozva megerősítette a portálnak,
hogy Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója rendelkezik jogi végzettséggel, és korábban ügyvédként is dolgozott.
Az FBI hivatalos bemutatása szerint Patel 2005-ben került be a floridai ügyvédi kamarába, majd 2012-ben a New York-i ügyvédi kamarába is felvették. A rendelkezésre álló hivatalos információk alapján tehát az FBI egyértelműen alátámasztotta Kash Patel jogi végzettségét és jogászi szakmai múltját.
Nyitókép forrása: Facebook