Havasi Bertalan: A vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőjévé politikai komisszárt jelöltek
Reagált a jelölésre a Fidesz kommunikációs igazgatója.
NEM BIZTOS, hogy a 96 jelöltből vele van a legnagyobb esély az elszámoltatásra.
„Néhány gyors állatorvosi megjegyzés ahhoz a hírhez, hogy a bizottság furcsa ülésen döntött a vagyonvisszaszerzési hatóság vezetőjéről.
1) Unger Anna egy tisztességes politológus. A bizottság előtti bemutatkozásában viszont aggasztó volt, hogy elfogadja, hogy a következő hat évben biztosan nem lesznek ítéletek az eljárások lassúsága miatt. Természetesen lehet, sőt biztos, hogy igyekezni fog jól végezni a munkáját, az viszont NEM BIZTOS, hogy a 96 jelöltből vele van a legnagyobb esély az elszámoltatásra.
2) Ligeti Miklósról viszont kvalitásai, szakértelme, de leginkább az eddigi munkája alapján BIZTOSAN lehet tudni, hogy a jelöltek közül ő lett volna a legalkalmasabb.
3) Ezért az, hogy mégis elbuktatták, több, mint szomorú. Felháborító és aggasztó (még akkor is, ha nem lenne a döntés valódi okáról kapott információm igaz)
4) A kiválasztási folyamatról eddig is tudtuk, hogy abszolút vetítés.
5) Emiatt felállt egy paradoxon: ha Unger Anna valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalép.”
Ezt is ajánljuk a témában
Reagált a jelölésre a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Kapcsolódó vélemény
Ahhoz kívánok sok sikert Unger Annának, hogy munkáját mindannyiunk megnyugvására végezze.
Nyitókép: Képernyőkép