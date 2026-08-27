3) Ezért az, hogy mégis elbuktatták, több, mint szomorú. Felháborító és aggasztó (még akkor is, ha nem lenne a döntés valódi okáról kapott információm igaz)

4) A kiválasztási folyamatról eddig is tudtuk, hogy abszolút vetítés.

5) Emiatt felállt egy paradoxon: ha Unger Anna valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalép.”