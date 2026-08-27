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elszámoltatás ligeti miklós unger anna

Ha Unger Anna valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalép

2026. augusztus 27. 14:14

NEM BIZTOS, hogy a 96 jelöltből vele van a legnagyobb esély az elszámoltatásra.

2026. augusztus 27. 14:14
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Hadházy Ákos
Hadházy Ákos
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„Néhány gyors állatorvosi megjegyzés ahhoz a hírhez, hogy a bizottság furcsa ülésen döntött a vagyonvisszaszerzési hatóság vezetőjéről.

1) Unger Anna egy tisztességes politológus. A bizottság előtti bemutatkozásában viszont aggasztó volt, hogy elfogadja, hogy a következő hat évben biztosan nem lesznek ítéletek az eljárások lassúsága miatt. Természetesen lehet, sőt biztos, hogy igyekezni fog jól végezni a munkáját, az viszont NEM BIZTOS, hogy a 96 jelöltből vele van a legnagyobb esély az elszámoltatásra. 

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2) Ligeti Miklósról viszont kvalitásai, szakértelme, de leginkább az eddigi munkája alapján BIZTOSAN lehet tudni, hogy a jelöltek közül ő lett volna a legalkalmasabb. 

3) Ezért az, hogy mégis elbuktatták, több, mint szomorú. Felháborító és aggasztó (még akkor is, ha nem lenne a döntés valódi okáról kapott információm igaz)

4) A kiválasztási folyamatról eddig is tudtuk, hogy abszolút vetítés.

5) Emiatt felállt egy paradoxon: ha Unger Anna valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalép.”

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Idézőjel

Minden valószínűség szerint Unger Anna lesz az NVVH elnöke; nem a közönségkedvenc Ligeti Miklós tehát

Ahhoz kívánok sok sikert Unger Annának, hogy munkáját mindannyiunk megnyugvására végezze.

Nyitókép: Képernyőkép

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
bbszaiff-2
2026. augusztus 27. 16:41
Remélem az összetarhált büntetések után befizetted a jövedelemadót , elszámoltál a kapott pénzekkel !
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1
0
Galerida
2026. augusztus 27. 15:33
Az nem érdekli ezt a szerencsétlent, hogy 2010 óta mennyit gyarapodott az ország és a polgárai is! Ez a típus jelenti fel a mentőautó sofőrt, hogy kétszer átlépte a záróvonalat, mikor ütőeres vérzéssel vitt valakit a kórházba... Egyébként az állatorvosok túlnyomó része kifejezetten jó fej...
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2
0
mateokilla
2026. augusztus 27. 15:05
Azon marakodnak ki legyen az ÁVH vezetője, ki adhat majd parancsot a körömleszaggatásokra, padlássöprésekre és egy nyalánkságokra...Egyétek vegyétek tiszarosok!
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4
0
massivement7
2026. augusztus 27. 14:59
A legalkalmasabb jelölt maga Hadházy úr volna. Ezt mindenki tudja. Nagy szerepe van abban, hogy a nemeztrontó-pusztító fidkánymaffia ki lett iktatva végre. Reméljük, egyszer fognak még utcát elnevezni a doktor úrról!
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0
5
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