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08. 27.
csütörtök
orbán balázs rácz andrás polyák gábor ligeti miklós unger anna

Minden valószínűség szerint Unger Anna lesz az NVVH elnöke; nem a közönségkedvenc Ligeti Miklós tehát

2026. augusztus 27. 11:20

Ahhoz kívánok sok sikert Unger Annának, hogy munkáját mindannyiunk megnyugvására végezze.

2026. augusztus 27. 11:20
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Kohán Mátyás
Kohán Mátyás
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1️⃣ Unger egy alapvetően korrekt ember, kompetens, érdemes komparatív politológus, mondom ezt értelemszerűen az evidens véleménykülönbségek ellenére. Nagyon nagyra becsültem a kiállását anno Orbán Balázs doktorija ügyében; nem csupán nem szállt fel az azóta szintén pozícióba került Rácz András hülyeségvonatára, hanem ellen is tartott Rácznak, Polyák Gábornak és lincselni vágyó falkájuknak. Pedig kétség nem férhet hozzá, hogy utálja Orbánt, az összeset.

2️⃣ De sajnos lehet, hogy mindez semmit sem fog számítani, mert a hivatal kapcsán a legfőbb kérdés az, hogy jogállami módon működik-e majd, vagy politikai megrendelésre. Előbbire egyetlen személy sem garancia. Én például Bodacz Balázsból sem néztem volna ki, hogy rögtön az első politikai megrendelést csont nélkül teljesíti, és hagyja, hogy a miniszterelnök kirúgja fontos beosztottjait, akiket nyilván okkal kért fel az adott pozíciókra.

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3️⃣ Ahhoz kívánok sok sikert Unger Annának, hogy munkáját mindannyiunk megnyugvására végezze, és senkiben se maradhasson kérdés afelől, hogy amit a magyarországi korrupcióról a következő években megtudunk, az az igazság, nem pedig koncepciós eljárások tömkelegének eredménye.”

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az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

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Sorrend:
google-2
2026. augusztus 27. 12:48
Arra fogja, ne félj! Mindenki megnyugvására, ja. Hogy lehetsz ilyen naiv, Mátyás?
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0
0
westend
2026. augusztus 27. 12:43
Mátyás - ne játszd a naivát..
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1
0
statiszta
2026. augusztus 27. 12:26
Szerinte 6 év alatt nem lesznek jogerős ítéletek... NVVH-t iktatuk a hengeres irattárolóba és lapozzzunk!
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1
0
angie1
2026. augusztus 27. 12:25
Újabb zsíros hajú antinő keselyű tartással! Mit is várhatunk?!
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3
0
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