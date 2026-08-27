„ Unger egy alapvetően korrekt ember, kompetens, érdemes komparatív politológus, mondom ezt értelemszerűen az evidens véleménykülönbségek ellenére. Nagyon nagyra becsültem a kiállását anno Orbán Balázs doktorija ügyében; nem csupán nem szállt fel az azóta szintén pozícióba került Rácz András hülyeségvonatára, hanem ellen is tartott Rácznak, Polyák Gábornak és lincselni vágyó falkájuknak. Pedig kétség nem férhet hozzá, hogy utálja Orbánt, az összeset.

De sajnos lehet, hogy mindez semmit sem fog számítani, mert a hivatal kapcsán a legfőbb kérdés az, hogy jogállami módon működik-e majd, vagy politikai megrendelésre. Előbbire egyetlen személy sem garancia. Én például Bodacz Balázsból sem néztem volna ki, hogy rögtön az első politikai megrendelést csont nélkül teljesíti, és hagyja, hogy a miniszterelnök kirúgja fontos beosztottjait, akiket nyilván okkal kért fel az adott pozíciókra.