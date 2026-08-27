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melléthei - barna márton unger anna róza unger anna bizottság

Eldőlt: Unger Annát jelöli a bizottság a vagyonvisszaszerzési hivatal élére

2026. augusztus 27. 10:04

Újabb partizános "szakértő" kerül fontos pozícióba.

2026. augusztus 27. 10:04
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Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága Unger Anna Rózát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének.

A bizottság a jelölését 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta. Egyedül Melléthei-Barna Márton szavazott nemmel.

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Unger Anna az utóbbi időben többször szerepelt a Partizán különböző műsoraiban, volt, hogy Ruff Bálinttal elemezték a hazai belpolitikai folyamatokat.

A többi aspiránsnál Ligeti Miklósra ellenszavazat nélkül négy igen és négy tartózkodással szavaztak, így nem lett meg a többség, ahogy Sárvári Nicholas jelölésére sem. Rá 3 igen szavazat érkezett öt tartózkodással.

A bizottság arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították.

(MTI/Index)

 

Összesen 165 komment

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mgyfree
2026. augusztus 27. 12:59
csinos
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0
0
Szuperszig
2026. augusztus 27. 12:13
Én a Matuska nevét is láttam, szilvesztere ígérte magát.
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2
0
angie1
2026. augusztus 27. 11:52
...és ki mozgatja a bizottságot...?!
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1
0
sanya55-2
2026. augusztus 27. 11:38
Újra nyitja az Andrássy 60-at ? Végül is be van rendezve, nem kell nagy ráfordítás
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6
0
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