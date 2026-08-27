Eldőlt: Unger Annát jelöli a bizottság a vagyonvisszaszerzési hivatal élére

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Újabb partizános "szakértő" kerül fontos pozícióba.
Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága Unger Anna Rózát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének.
A bizottság a jelölését 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta. Egyedül Melléthei-Barna Márton szavazott nemmel.
Unger Anna az utóbbi időben többször szerepelt a Partizán különböző műsoraiban, volt, hogy Ruff Bálinttal elemezték a hazai belpolitikai folyamatokat.
A többi aspiránsnál Ligeti Miklósra ellenszavazat nélkül négy igen és négy tartózkodással szavaztak, így nem lett meg a többség, ahogy Sárvári Nicholas jelölésére sem. Rá 3 igen szavazat érkezett öt tartózkodással.
A bizottság arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították.
(MTI/Index)