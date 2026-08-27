Eldőlt: Unger Annát jelöli a bizottság a vagyonvisszaszerzési hivatal élére

A többi aspiránsnál Ligeti Miklósra ellenszavazat nélkül négy igen és négy tartózkodással szavaztak, így nem lett meg a többség, ahogy Sárvári Nicholas jelölésére sem. Rá 3 igen szavazat érkezett öt tartózkodással.

A bizottság arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították.

(MTI/Index)