Kínos értékelések: saját diákjai sem tartják jó oktatónak az NVVH élére választott Unger Annát

Unger Anna Róza egyetemi oktatói megítélése nem fest túl hízelgő képet: az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a MarkMyProfessor oldalon 90 értékelés alapján mindössze 2,87-es átlagon áll az ötfokú skálán. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére megválasztott Unger több kategóriában is közepesnél gyengébb eredményt ért el – írja a Magyar Nemzet.

A hallgatók a követelmények teljesíthetőségét átlagosan 3,16-ra, az oktatott tárgyak hasznosságát 3,19-re, míg a felkészültségét 3,29-re értékelték. Az előadásmódja már csak 2,86-os átlagot kapott, a leggyengébb eredményt pedig a segítőkészség kategóriájában érte el: erre mindössze 1,84 pontot adtak az értékelők.

A számszerű értékelések mellett a hallgatók szöveges véleményei között is találni éles kritikákat. Egyikük például azt írta: „A stílusa nekem nagyon nem volt szimpatikus.” Egy másik értékelő valamennyi kategóriában a legalacsonyabb osztályzatot adta, és egyetlen szóval összegezte véleményét: „minősíthetetlen!” Egy további hozzászóló pedig úgy fogalmazott: