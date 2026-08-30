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nvvh unger anna róza markmyprofessor

Kínos értékelések: saját diákjai sem tartják jó oktatónak az NVVH élére választott Unger Annát

2026. augusztus 30. 19:26

Az ELTE docense 90 értékelés alapján mindössze 2,87-es átlagot kapott a MarkMyProfessor oldalon, segítőkészségből pedig 1,84-re értékelték

2026. augusztus 30. 19:26
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Unger Anna Róza egyetemi oktatói megítélése nem fest túl hízelgő képet: az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a MarkMyProfessor oldalon 90 értékelés alapján mindössze 2,87-es átlagon áll az ötfokú skálán. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére megválasztott Unger több kategóriában is közepesnél gyengébb eredményt ért el – írja a Magyar Nemzet

A hallgatók a követelmények teljesíthetőségét átlagosan 3,16-ra, az oktatott tárgyak hasznosságát 3,19-re, míg a felkészültségét 3,29-re értékelték. Az előadásmódja már csak 2,86-os átlagot kapott, a leggyengébb eredményt pedig a segítőkészség kategóriájában érte el: erre mindössze 1,84 pontot adtak az értékelők.

A számszerű értékelések mellett a hallgatók szöveges véleményei között is találni éles kritikákat. Egyikük például azt írta: „A stílusa nekem nagyon nem volt szimpatikus.” Egy másik értékelő valamennyi kategóriában a legalacsonyabb osztályzatot adta, és egyetlen szóval összegezte véleményét: „minősíthetetlen!” Egy további hozzászóló pedig úgy fogalmazott: 

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a szakdolgozati opponálása örökre elvette a kedvemet attól, hogy egyetemen akarjak dolgozni vagy doktorit akarjak csinálni.”

Unger Anna hatéves megbízatása szeptember 1-jén kezdődik, így az NVVH vezetőjeként a szakmai munka mellett szervezetirányítási feladatokat is el kell látnia. A Magyar Nemzet szerint megválasztása a Tisza szavazói között is komoly elégedetlenséget váltott ki: több kommentelő Magyar Pétert és a Tisza Pártot bírálta amiatt, hogy nem a Transparency Internationalből ismert Ligeti Miklóst, hanem Unger Annát választották a hivatal élére. A lap szerint egyes hozzászólók már a pártból való kiábrándulás veszélyére is figyelmeztettek.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 3 komment

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nyugalom
2026. augusztus 30. 19:57
Hat ezert lesz alkalmas 5 millióert!
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0
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Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. augusztus 30. 19:50
Az egyetemek egyébként ki vannak akadva, hogyha a hallgatók közvetlenül a PR-hoz fordulnak, miközben a saját belső elégedettség felmérésüknek semmiféle hozanatja nincs. Miért taníthatott ez a nő egyáltalán az ELTE-n?
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Magyarorszag-elveszett
2026. augusztus 30. 19:40
Nem értem a problémát, az átkosban ilyenkor szokták munka mellett elvégezni vagyis inkább elvégeztetni a jogot. Most is van rá lehetőség.
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