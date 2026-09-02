Ez a dilemma nyilván teherként nehezedik a jelenlegi kormányra, amelyben ott ülnek a NER hálójába az átlagosnál sokkal jobban belegabalyodott személyek. Lehet-e úgy a fegyvervásárlásokat boncolgatni, hogy az ne érjen el a volt vezérkari főnökig? Lehet-e a telekommunikációs szektor anomáliáit napirendre tűzni, hogy megkerüljék azt, aki közvetítőként részt vett a legnagyobb mobilszolgáltató-bizniszben? Lehet-e vizsgálni a különféle közlekedési tervpályázatokat, hogy ne vetődjön föl a volt közlekedési államtitkár felelőssége? És így tovább. Amennyiben pedig a mostani hatalom egykori ügyei nem kerülnek terítékre, de az ellenzékhez köthető szereplőkkel jogilag megkérdőjelezhető módszerekkel igyekszik leszámolni, akkor hasonló bánásmódra számíthat, ha fordul a kocka. Azt nem is pertraktálva, hogy a kormánnyal kapcsolatban álló nagyvállalatok mennyire akarják, hogy üzleti partnereik folyamatos egzecíroztatásnak legyenek kitéve, és ennek elkerülése érdekében milyen nyomást helyeznek a kormányra.

Szerintem a háborgó tiszás talpasok nem tippelnek rosszul: a kormány szeretné megúszni az egész elszámoltatósdit. Viszont, ha nem tud más területen eredményt fölmutatni, úgy nő a csábítás, hogy bűnbakokat dobjon az elégedetlenkedőknek. Ám ez pusztán kommunikációs trükként, péksütemény nélküli látványpékségként nem megvalósítható. Vagy kap a választó valami kézzelfoghatót, valamit, ami túlmutat az indulatok kiélésén, vagy továbbáll. Bármilyen egyéb megoldás viszont a fönt taglalt problémák sorát idézi elő. A csapdából csak a sikeres kormányzás (fogalmazzunk így: vannak kételyek) vagy az őszinte beszéd lenne a kiút, ami az elmúlt két, két és fél év emblematikus figuráival nem fog menni.

Tényleg ámulatba ejtő, hogy százezrek olvasták ki az NVVH elnökválasztásából a Tisza–Fidesz-paktumot, s ennek bizonyítékaként Unger Anna opponensi tevékenységét meg a szenátusban képviselt álláspontját rángatták elő. Hm. Nekem rémlik olyan fontos közszereplő, aki nemhogy opponens volt, meg zárt ülést indítványozott, de a Fidesz alatt a miniszterelnökségen és az MFB-nél viselt vezető beosztást, majd állami cégvezetőként a legnagyobb NER-es propagandaközpontnak adott milliárdos megbízásokat, vagy rendelt meg olyan kamugyanús tanulmányt – egy ma már tiszás parlamenti képviselő közbeiktatásával –, amelynek valódi tartalmát az egyik legirritálóbb fideszes háttérintézménynek, az Alapjogokért központnak a munkatársa készítette, és aki hetykén vetette oda, hogy semmi köze a lakosságnak ahhoz, hogy milyen NER-részvényekből gazdagodott. Ez nem gyanús, kedves nép? Csak kérdezem. Jó, ha nem, hát, nem.”