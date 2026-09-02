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nemzeti kulturális alap bús balázs fidesz börtön

Újabb gyanúsított szabadult az NKA-ügyben, már csak ketten vannak börtönben

2026. szeptember 02. 19:41

A hét gyanúsított közül már csak két ember van letartóztatásban. Az ügyben több mint 17 milliárd forintnyi támogatás miatt nyomoznak.

2026. szeptember 02. 19:41
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Augusztus végén újabb gyanúsítottat engedtek ki a letartóztatásból a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségtől. Az eljárásban összesen hét gyanúsított szerepel, közülük már csak ketten vannak börtönben. Egyikük Bús Balázs, Óbuda korábbi polgármestere, aki jelenleg a Szegedi Fegyház és Börtönben, közismert nevén a Csillagbörtönben van letartóztatásban.

A hatóságok költségvetési csalás, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt nyomoznak. A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől hatáskörét meghaladva, a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megszegésével 1079 támogatásról határozott, amelyek együttes értéke meghaladta a 17 milliárd forintot. A gyanú szerint ezzel ugyanekkora vagyoni hátrányt okoztak.

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Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség korábban a Fidesz és a Fidesz-frakció szervereit is lefoglalta. A Legfőbb Ügyészség később megállapította, hogy a lefoglalások nem zajlottak szabályszerűen. A Fidesz és Bús Balázs egyaránt koncepciós eljárásról beszélt az ügy kapcsán.

Bús Balázs továbbra is letartóztatásban marad, ráadásul egy másik, fővárosi korrupciós ügyben is meggyanúsították. Élettársa korábban arról beszélt, hogy a volt polgármester rossz körülmények között van a börtönben: elmondása szerint a cellájában poloskák vannak, amelyek annyira összecsípték a karját, hogy ekcéma is kialakult rajta. A nő szerint a letartóztatás kezdete után három hét telt el az első kapcsolatfelvételig; jelenleg hetente legfeljebb 80 percet beszélhetnek telefonon, és havonta két alkalommal találkozhatnak személyesen.

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A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azért tartotta fontosnak, hogy a bizottság mielőbb megkezdje munkáját, mert „az egész magyar kulturális szféra megfulladt az előző kormány szakmaiságot teljesen mellőző rendszerétől”.

Nyitókép: Facebook

Összesen 11 komment

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0
0
Bitrex®
•••
2026. szeptember 02. 20:07 Szerkesztve
Mocskos tiszás pribékek! Fordulni fog még a szél, nem is olyan sokára. Az Isten irgalmazzon akkor nektek!
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0
0
ördöngös pepecselés
2026. szeptember 02. 20:01
koncepciótlan koncepció a tisza nemcsak kormányzásra alkalmatlan de még hamis vádat se tud megfilmesíteni
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2
0
ed02222
•••
2026. szeptember 02. 19:57 Szerkesztve
A diktatúrában Kiss László Óbuda polgármestere a előzetesből dolgozhatott, most a demokráciában Bús Balázs a Csillagban elkülönítve van...
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