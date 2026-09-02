Újabb gyanúsított szabadult az NKA-ügyben, már csak ketten vannak börtönben

Augusztus végén újabb gyanúsítottat engedtek ki a letartóztatásból a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségtől. Az eljárásban összesen hét gyanúsított szerepel, közülük már csak ketten vannak börtönben. Egyikük Bús Balázs, Óbuda korábbi polgármestere, aki jelenleg a Szegedi Fegyház és Börtönben, közismert nevén a Csillagbörtönben van letartóztatásban.

A hatóságok költségvetési csalás, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt nyomoznak. A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől hatáskörét meghaladva, a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megszegésével 1079 támogatásról határozott, amelyek együttes értéke meghaladta a 17 milliárd forintot. A gyanú szerint ezzel ugyanekkora vagyoni hátrányt okoztak.