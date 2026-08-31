Nem vagyunk biztonságban, még mindig nem. Mert a biztonságunk záloga a következmények lennének. Kubatov verőemberei szabadlábon, Orbán, Hankó, Rogán, Lázár és a többi szabadlábon. A Kúria elnöke még mindig Varga Zs. András, a volt legfőbb ügyésznek, Nagy Gábor Bálintnak mentelmi joga van, az ügyészségen mai napig vezető beosztást tölt be. Csak ez jár a fejemben: ki véd meg minket?

Öröm nézni, hogy milyen tempóban és milyen radikális döntések születtek a Tisza kormányzása alatt. Tiszta szívemből mondom. Lannert Judit és minisztériuma oktatási reformtervei, Iványi Gábor visszakapta az iskoláit, vízmegtartási rendelet, az EU-s pénzek hazahozataláért tett döntések, egészségügyi reformok, szociális minisztériumi tervek, szakszervezetek és civilek bevonása…soha nem látott változások, egy visszafordíthatatlannak tűnő rombolás után. Pont emiatt szeretném és kérem, a Tisza kormánytól a hatósági és igazságszolgáltatási szervek függetlenítését.

Azoknak, akik okozták ezt a felbecsülhetetlen kárt az országnak, bűnhődniük kell, hogy soha, de soha ne térhessenek vissza. Ezt a pusztító brigádot, Orbánnal az élen, pedig csak egyetlen dolog rettenti vissza, azok pedig a következmények.”