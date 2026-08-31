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tisza fidesz orbán következmény

A magyar emberek biztonságának záloga a következmények lennének

2026. augusztus 31. 10:13

Ezt a pusztító brigádot, Orbánnal az élen, csak egyetlen dolog rettenti vissza.

2026. augusztus 31. 10:13
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Molnár Áron noÁr
Molnár Áron noÁr
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„A magyar emberek biztonságának záloga a következmények lennének.

Frusztrált vagyok és türelmetlen, mert naponta foglalkozom a Fidesz itt hagyott rendszerszintű gyermekvédelmi kudarcaival, a Hankó-botránnyal és semmi másra nem tudok gondolni, mint hogy a felelősök szabadlábon vannak, nekem pedig szerdán lesz az első perem, amiben a Fóti Gyermekotthon volt igazgatója jelentett fel, akiről hemzsegnek a bizonyítékok, hogy miket követett el a legkiszolgáltatottabb gyerekek ellen. Konkrétan nevelők és gyerekek tettek feljelentést, vagy jelezték a Szociális- és Gyermekvédelmi Hatóságnak, a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak, a rendőrségnek.. semmi nem történt. Semmi. 

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Hogy mer Tuzson Bence belenézni bárkinek a szemébe, miután azt hazudta, hogy a Szőlő utcában nincs kiskorú sértett? Hogy mer Hankó beülni a parlamentbe? Hogy lehet az, a nyílt utcán fenyegetnek meg egy újságírót Kubatov emberei rendőri jelenlét közben, hogy lehet, hogy akik szétbaszták az országot, nyaralnak? 

Nem vagyunk biztonságban, még mindig nem. Mert a biztonságunk záloga a következmények lennének. Kubatov verőemberei szabadlábon, Orbán, Hankó, Rogán, Lázár és a többi szabadlábon. A Kúria elnöke még mindig Varga Zs. András, a volt legfőbb ügyésznek, Nagy Gábor Bálintnak mentelmi joga van, az ügyészségen mai napig vezető beosztást tölt be. Csak ez jár a fejemben: ki véd meg minket?

Öröm nézni, hogy milyen tempóban és milyen radikális döntések születtek a Tisza kormányzása alatt. Tiszta szívemből mondom. Lannert Judit és minisztériuma oktatási reformtervei, Iványi Gábor visszakapta az iskoláit, vízmegtartási rendelet, az EU-s pénzek hazahozataláért tett döntések, egészségügyi reformok, szociális minisztériumi tervek, szakszervezetek és civilek bevonása…soha nem látott változások, egy visszafordíthatatlannak tűnő rombolás után. Pont emiatt szeretném és kérem, a Tisza kormánytól a hatósági és igazságszolgáltatási szervek függetlenítését. 

Azoknak, akik okozták ezt a felbecsülhetetlen kárt az országnak, bűnhődniük kell, hogy soha, de soha ne térhessenek vissza. Ezt a pusztító brigádot, Orbánnal az élen, pedig csak egyetlen dolog rettenti vissza, azok pedig a következmények.”

Fotó: Facebook

 

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Összesen 31 komment

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Sorrend:
manyika-1
2026. augusztus 31. 11:54
Szállj már le a magas lóról ! Miféle elszámoltatást vársz noárka? Téged kellene sok hazug vádaskodásért, mocskolódásért feljelenteni ! Belekötsz az élő fába is, minek képzeled magad, harmadrangú színész vagy, menj haza Szerbiába ott pofázz, ott már vár a rács rács, börtön, az internet nem felejt, alkoholista !
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lemez
2026. augusztus 31. 11:47
Nem sikerüt mi? Maradtál egy ingyenélö alkoholista szerb betolakodó ahol a kenyéradó gazdádat akarod agyonütni mint a sziriai migráns.Eriggy már haza otthon jobb lesz neked.
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mostar2222
2026. augusztus 31. 11:41
masikhozzaszolo Nem kívánás kérdése. Adott személy elkövetett valamit, vagy sem, ilyen egyszerű. Miért irtózik ettől a maradék fidesz, érthetetlen, ugye.
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Horst_Tappert
2026. augusztus 31. 11:19
Nem nagyon sikerült ez az elvonó, noár. Pszichiátriát is meglátogathatnád, ott is lenne tennivaló. De azt értem, hogy miért a rombolást élteted, te bolsevik-epigon.
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