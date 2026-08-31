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Ezt a pusztító brigádot, Orbánnal az élen, csak egyetlen dolog rettenti vissza.
„A magyar emberek biztonságának záloga a következmények lennének.
Frusztrált vagyok és türelmetlen, mert naponta foglalkozom a Fidesz itt hagyott rendszerszintű gyermekvédelmi kudarcaival, a Hankó-botránnyal és semmi másra nem tudok gondolni, mint hogy a felelősök szabadlábon vannak, nekem pedig szerdán lesz az első perem, amiben a Fóti Gyermekotthon volt igazgatója jelentett fel, akiről hemzsegnek a bizonyítékok, hogy miket követett el a legkiszolgáltatottabb gyerekek ellen. Konkrétan nevelők és gyerekek tettek feljelentést, vagy jelezték a Szociális- és Gyermekvédelmi Hatóságnak, a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak, a rendőrségnek.. semmi nem történt. Semmi.
Hogy mer Tuzson Bence belenézni bárkinek a szemébe, miután azt hazudta, hogy a Szőlő utcában nincs kiskorú sértett? Hogy mer Hankó beülni a parlamentbe? Hogy lehet az, a nyílt utcán fenyegetnek meg egy újságírót Kubatov emberei rendőri jelenlét közben, hogy lehet, hogy akik szétbaszták az országot, nyaralnak?
Nem vagyunk biztonságban, még mindig nem. Mert a biztonságunk záloga a következmények lennének. Kubatov verőemberei szabadlábon, Orbán, Hankó, Rogán, Lázár és a többi szabadlábon. A Kúria elnöke még mindig Varga Zs. András, a volt legfőbb ügyésznek, Nagy Gábor Bálintnak mentelmi joga van, az ügyészségen mai napig vezető beosztást tölt be. Csak ez jár a fejemben: ki véd meg minket?
Öröm nézni, hogy milyen tempóban és milyen radikális döntések születtek a Tisza kormányzása alatt. Tiszta szívemből mondom. Lannert Judit és minisztériuma oktatási reformtervei, Iványi Gábor visszakapta az iskoláit, vízmegtartási rendelet, az EU-s pénzek hazahozataláért tett döntések, egészségügyi reformok, szociális minisztériumi tervek, szakszervezetek és civilek bevonása…soha nem látott változások, egy visszafordíthatatlannak tűnő rombolás után. Pont emiatt szeretném és kérem, a Tisza kormánytól a hatósági és igazságszolgáltatási szervek függetlenítését.
Azoknak, akik okozták ezt a felbecsülhetetlen kárt az országnak, bűnhődniük kell, hogy soha, de soha ne térhessenek vissza. Ezt a pusztító brigádot, Orbánnal az élen, pedig csak egyetlen dolog rettenti vissza, azok pedig a következmények.”
Fotó: Facebook