Bóka János belengette Orbán Viktor visszatérését: a Fidesz a szabályokat is átírhatja

Bóka János szerint megfelelő választói felhatalmazás esetén a Fidesz akár azokat a szabályokat is átírhatja, amelyek jelenleg kizárják, hogy Orbán Viktor 2030-ban ismét miniszterelnök vagy országgyűlési képviselő legyen – írja az Index. A Fidesz frakcióvezetője a Civil Összefogás Fórum podcastjában arról beszélt, hogy a korábbi kormányfő továbbra is meghatározó szereplője maradhat a pártnak.

Bóka úgy fogalmazott, a jelenlegi alkotmányos rendelkezések alapján Orbán Viktor 2030-ban nem indulhatna sem országgyűlési képviselőként, sem miniszterelnökként. Hozzátette ugyanakkor, hogy