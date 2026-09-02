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bóka jános civil összefogás fórum fidesz orbán viktor

Bóka János belengette Orbán Viktor visszatérését: a Fidesz a szabályokat is átírhatja

2026. szeptember 02. 14:14

A Fidesz frakcióvezetője szerint megfelelő választói felhatalmazással megnyílhat az út a korábbi miniszterelnök 2030-as visszatérése előtt.

2026. szeptember 02. 14:14
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Bóka János szerint megfelelő választói felhatalmazás esetén a Fidesz akár azokat a szabályokat is átírhatja, amelyek jelenleg kizárják, hogy Orbán Viktor 2030-ban ismét miniszterelnök vagy országgyűlési képviselő legyen – írja az Index. A Fidesz frakcióvezetője a Civil Összefogás Fórum podcastjában arról beszélt, hogy a korábbi kormányfő továbbra is meghatározó szereplője maradhat a pártnak.

Bóka úgy fogalmazott, a jelenlegi alkotmányos rendelkezések alapján Orbán Viktor 2030-ban nem indulhatna sem országgyűlési képviselőként, sem miniszterelnökként. Hozzátette ugyanakkor, hogy 

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ha a Fidesz megfelelő felhatalmazást kap a választóktól, „akár át is írhatják a szabályokat”, ami szerinte új lehetőségeket teremthet.

A politikus élesen bírálta a Tisza-kormány által bevezetett cikluskorlátokat is. Szerinte a miniszterelnöki és a képviselői mandátumok időbeli korlátozása jogi eszközökkel szűkíti a politikai versenyt, és a politikai váltógazdaság alapjait is veszélyezteti.

Bóka János szerint a Fidesz 2030-ra egy „szerethető, választható” polgári-konzervatív alternatíva felépítésén dolgozik, amelyben Orbán Viktornak továbbra is meghatározó szerepet szánnak. A jelenlegi szabályok szerint a miniszterelnöki mandátum nyolcéves korlátozása, valamint a parlamenti képviselőkre júliusban bevezetett cikluskorlát azonban akadályozná a korábbi kormányfő visszatérését.

Nyitókép: Facebook

Összesen 4 komment

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Sorrend:
Magyarorszag-elveszett
2026. szeptember 02. 14:27
Ennek a tisza ámokfutásnak úgy hatalmas bukás lesz a vége.
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0
0
kapor tyütyü
2026. szeptember 02. 14:20
Mivel a mostani illegitim köztrágyasági elnök, azaz a Patkány 2.0 által ellenjegyzett, aláírt összes tiszás törvény illegitim, a Magyar Péter bukását követő bármilyen kormány egy tollvonással érvénytelenítheti azokat, hogy visszaálljon a demokratikus jogrend. Hogy Orbán mi lesz, egyelőre részletkérdés. De ahogy ismerem, nagy spíler, neki szurkolok. Még hallani fogunk róla.
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1
0
petergy
2026. szeptember 02. 14:19
A cikkben semmiféle érdemleges hír nincs, de tölti a lapot.
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0
2
Magyarorszag-elveszett
2026. szeptember 02. 14:19
ÚGY LEGYEN!
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1
0
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