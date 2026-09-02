Bóka János belengette Orbán Viktor visszatérését: a Fidesz a szabályokat is átírhatja

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A Fidesz frakcióvezetője szerint megfelelő választói felhatalmazással megnyílhat az út a korábbi miniszterelnök 2030-as visszatérése előtt.
Bóka János szerint megfelelő választói felhatalmazás esetén a Fidesz akár azokat a szabályokat is átírhatja, amelyek jelenleg kizárják, hogy Orbán Viktor 2030-ban ismét miniszterelnök vagy országgyűlési képviselő legyen – írja az Index. A Fidesz frakcióvezetője a Civil Összefogás Fórum podcastjában arról beszélt, hogy a korábbi kormányfő továbbra is meghatározó szereplője maradhat a pártnak.
Bóka úgy fogalmazott, a jelenlegi alkotmányos rendelkezések alapján Orbán Viktor 2030-ban nem indulhatna sem országgyűlési képviselőként, sem miniszterelnökként. Hozzátette ugyanakkor, hogy
ha a Fidesz megfelelő felhatalmazást kap a választóktól, „akár át is írhatják a szabályokat”, ami szerinte új lehetőségeket teremthet.
A politikus élesen bírálta a Tisza-kormány által bevezetett cikluskorlátokat is. Szerinte a miniszterelnöki és a képviselői mandátumok időbeli korlátozása jogi eszközökkel szűkíti a politikai versenyt, és a politikai váltógazdaság alapjait is veszélyezteti.
Bóka János szerint a Fidesz 2030-ra egy „szerethető, választható” polgári-konzervatív alternatíva felépítésén dolgozik, amelyben Orbán Viktornak továbbra is meghatározó szerepet szánnak. A jelenlegi szabályok szerint a miniszterelnöki mandátum nyolcéves korlátozása, valamint a parlamenti képviselőkre júliusban bevezetett cikluskorlát azonban akadályozná a korábbi kormányfő visszatérését.
Nyitókép: Facebook