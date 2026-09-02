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A lényeg egyértelmű: itt jóléti intézkedésekre aligha lehet számítani a közeljövőben. Márpedig volt pár gáláns ígéret, ami így a fiókban marad.
„Magyar Péter és csapata továbbra sem kormányoz. Helyette egy sztorit próbál elmesélni, aminek lényege, hogy a Tisza lebontja az elmúlt tizenhat évet. Nem kormány-, hanem rendszerváltás történt. Ez a duma. Erről értekezett a Vétó című Partizán-műsor házigazdájából nagy hatalmú miniszterré avanzsált Ruff Bálint is a Telexen. Szerinte a heterogén szavazóbázist ma is egy dolog tartja össze: az Orbán-ellenesség!
A történetből tehát az következik, hogy minden kommunikációt és döntést ennek kell alárendelni, erre szolgál a vagyonvisszaszerzési hivatal is, aminek a vezetőválasztásából lett az első igazi, a saját táborból is visszatetszést kiváltó balhéja a kabinetnek. Na de miért?!
Mert a tiszás szavazótábor azon része, ami 2010 óta le akarja váltani a Fideszt, első sorban nem jobb gazdaságot vagy nagyobb béreket akar, hanem bosszút. Ezt az igényt pedig ki kell elégíteni, s nekik Ligeti Miklós volt a kedvencük. Csakhogy egy furcsa bizottsági kavarás nyomán nem ő, hanem az ELTE széles körben ismeretlen docense, Unger Anna lett a befutó!
Aligha lehet bizonyítani, de több forrásból is úgy hallottam, ez személyesen Magyar Péter döntése lehetett. Mi az, amiben Unger jobb neki mint Ligeti? Hát a „keretezésben”. Ő ugyanis el fogja mondani, magyarázni, mesélni, amit a Tisza akar akkor is, ha az adott ügy jogilag nem megfogható. Lesznek botrányok, amiknek van alapja, s így a nyomozókhoz kerül, s lesznek, amik „mutiba”, a sajtónak készülnek!
Tehát a kormányzás továbbra sem akar beindulni, a minisztériumok jó része még fel sem állt, nincs struktúra és egyértelmű felelősségi viszonyok, néhány tárcánál egyenesen a káosz az úr, de a filmszínház forog, a kormányfő pózol és látványosan intézkedik. „Főszerepel”!
Ugyancsak friss hír, hogy elkészült az idei költségvetés módosítása. Lehet cizellálni, de a lényeg egyértelmű: itt jóléti intézkedésekre aligha lehet számítani a közeljövőben. Márpedig volt pár gáláns ígéret, ami így a fiókban marad. Úgyhogy a kormányzás hiánya mellett ezt a problémát is el kell fedni valahogy – sebaj, ott lesz a vagyonvisszaszerzési hivatal”
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