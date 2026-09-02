Aligha lehet bizonyítani, de több forrásból is úgy hallottam, ez személyesen Magyar Péter döntése lehetett. Mi az, amiben Unger jobb neki mint Ligeti? Hát a „keretezésben”. Ő ugyanis el fogja mondani, magyarázni, mesélni, amit a Tisza akar akkor is, ha az adott ügy jogilag nem megfogható. Lesznek botrányok, amiknek van alapja, s így a nyomozókhoz kerül, s lesznek, amik „mutiba”, a sajtónak készülnek!

Tehát a kormányzás továbbra sem akar beindulni, a minisztériumok jó része még fel sem állt, nincs struktúra és egyértelmű felelősségi viszonyok, néhány tárcánál egyenesen a káosz az úr, de a filmszínház forog, a kormányfő pózol és látványosan intézkedik. „Főszerepel”!

Ugyancsak friss hír, hogy elkészült az idei költségvetés módosítása. Lehet cizellálni, de a lényeg egyértelmű: itt jóléti intézkedésekre aligha lehet számítani a közeljövőben. Márpedig volt pár gáláns ígéret, ami így a fiókban marad. Úgyhogy a kormányzás hiánya mellett ezt a problémát is el kell fedni valahogy – sebaj, ott lesz a vagyonvisszaszerzési hivatal”