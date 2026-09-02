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Magyar Péter és csapata továbbra sem kormányoz

2026. szeptember 02. 11:05

A lényeg egyértelmű: itt jóléti intézkedésekre aligha lehet számítani a közeljövőben. Márpedig volt pár gáláns ígéret, ami így a fiókban marad.

2026. szeptember 02. 11:05
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Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
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„Magyar Péter és csapata továbbra sem kormányoz. Helyette egy sztorit próbál elmesélni, aminek lényege, hogy a Tisza lebontja az elmúlt tizenhat évet. Nem kormány-, hanem rendszerváltás történt. Ez a duma. Erről értekezett a Vétó című Partizán-műsor házigazdájából nagy hatalmú miniszterré avanzsált Ruff Bálint is a Telexen. Szerinte a heterogén szavazóbázist ma is egy dolog tartja össze: az Orbán-ellenesség!

A történetből tehát az következik, hogy minden kommunikációt és döntést ennek kell alárendelni, erre szolgál a vagyonvisszaszerzési hivatal is, aminek a vezetőválasztásából lett az első igazi, a saját táborból is visszatetszést kiváltó balhéja a kabinetnek. Na de miért?!

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Mert a tiszás szavazótábor azon része, ami 2010 óta le akarja váltani a Fideszt, első sorban nem jobb gazdaságot vagy nagyobb béreket akar, hanem bosszút. Ezt az igényt pedig ki kell elégíteni, s nekik Ligeti Miklós volt a kedvencük. Csakhogy egy furcsa bizottsági kavarás nyomán nem ő, hanem az ELTE széles körben ismeretlen docense, Unger Anna lett a befutó!

Aligha lehet bizonyítani, de több forrásból is úgy hallottam, ez személyesen Magyar Péter döntése lehetett. Mi az, amiben Unger jobb neki mint Ligeti? Hát a „keretezésben”. Ő ugyanis el fogja mondani, magyarázni, mesélni, amit a Tisza akar akkor is, ha az adott ügy jogilag nem megfogható. Lesznek botrányok, amiknek van alapja, s így a nyomozókhoz kerül, s lesznek, amik „mutiba”, a sajtónak készülnek!

Tehát a kormányzás továbbra sem akar beindulni, a minisztériumok jó része még fel sem állt, nincs struktúra és egyértelmű felelősségi viszonyok, néhány tárcánál egyenesen a káosz az úr, de a filmszínház forog, a kormányfő pózol és látványosan intézkedik. „Főszerepel”!

Ugyancsak friss hír, hogy elkészült az idei költségvetés módosítása. Lehet cizellálni, de a lényeg egyértelmű: itt jóléti intézkedésekre aligha lehet számítani a közeljövőben. Márpedig volt pár gáláns ígéret, ami így a fiókban marad. Úgyhogy a kormányzás hiánya mellett ezt a problémát is el kell fedni valahogy – sebaj, ott lesz a vagyonvisszaszerzési hivatal”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 18 komment

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2026. szeptember 02. 14:19
A pszichopata kormányzása abból áll, hogy a jóléti intézkedések, a választási ígéretek betartása helyett ávós rémuralommal kárpótolja a magyar társadalmat. Már csak az a kérdés, meddig és mennyire kajálja ezt a jónép.
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kbexxx
2026. szeptember 02. 14:09
A kormányzás nem hoz like-ot ...a hergelés igen! C Irkusz elfedi hogy mennyire szar helyzet körvonalazódik.
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elektronelektor
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2026. szeptember 02. 13:52 Szerkesztve
"fernandvix 2026. szeptember 02. 12:50 elektronelektor 2026. szeptember 02. 12:07 • Jóléti intézkedésnek számít hogy Nagy Feró nyugdíjja elkerül a szánalmas kategóriából?" Elvtárs, nem hinném hogy ennek bármilyen mérhető relevanciája volna a szekta választói bázisának alakulására. Pozitív irányban semmiképpen. Ellentétben azon, máris jelentős választói rétegekkel, akiket eddig átvertek, valamint azokkal, akiket a további meg nem valósuló, sőt a mára részben letagadott kampányígéret-halommal ezután fognak átverni.
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fernandvix
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2026. szeptember 02. 12:50 Szerkesztve
elektronelektor 2026. szeptember 02. 12:07 • Jóléti intézkedésnek számít hogy Nagy Feró nyugdíja elkerül a szánalmas kategóriából?
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