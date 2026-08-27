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nka tarr zoltán mácsai pál nemzeti kulturális alap bizottságának

Kinevezték az NKA Bizottságának új tagjait

2026. augusztus 27. 19:53

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azért tartotta fontosnak, hogy a bizottság mielőbb megkezdje munkáját, mert „az egész magyar kulturális szféra megfulladt az előző kormány szakmaiságot teljesen mellőző rendszerétől”.

2026. augusztus 27. 19:53
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Kinevezték a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának új tagjait:

  • Ott Anna irodalomterapeutát, kommunikációs szakembert és művészeti menedzsert,
  • Sasvári Edit művészettörténészt, muzeológust, a Kassák Lajos Múzeum munkatársát, valamint
  • Mácsai Pál színészt, rendezőt, az Örkény István Színház alapítóját

– közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebookon.

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Tarr Zoltán azt írta: megkezdte munkáját a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Bizottságának három új miniszteri kinevezettje, a testület csütörtökön tartott első ülésén.

A bizottság még hiányzó, kilencedik tagját a Magyar Fesztivál Szövetség, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége és a Music Hungary Szövetség jelöli ki szeptember 7-ig – emelte ki a miniszter.

Tarr Zoltán – mint mondta – azért is tartotta fontosnak, hogy a bizottság mielőbb megkezdje munkáját, mert „az egész magyar kulturális szféra megfulladt az előző kormány szakmaiságot teljesen mellőző rendszerétől”.

Közlése szerint az NKA előző vezetése az idei költségvetés 95 százalékát a választások előtti három hónapban költötte el. Hozzátette: a közös jogkezelőktől érkező támogatásoknak köszönhetően még ebben az évben lehetőség nyílik támogatási döntések meghozatalára a magyar kultúra, valamint a kulturális területen dolgozó művészek és szervezetek javára.

Tarr Zoltán hangsúlyozta:

ez is mutatja, mennyire fontos ez a bevételi forrás az NKA és a kulturális élet függetlensége szempontjából. A bizottság csütörtökön döntött a közös jogkezelőktől érkezett, több mint négymilliárd forintos keretről.

A miniszter tájékoztatása szerint a bizottság elsődleges célja az állandó kollégiumok szerepének visszaállítása, valamint a Hankó Balázs egykori kulturális miniszter nevéhez kötődő, 25 százalékos egyedi miniszteri keret 5 százalékra csökkentése. Utóbbi változás jövőre lép hatályba, és a forrást krízishelyzetekben használhatják majd a kulturális élet szereplőinek megsegítésére.

Tarr Zoltán szerint ezzel az egyedi miniszteri keret „korábbi direkt politikai funkcióját elveszíti”.

A bizottság határozata alapján újra megkezdi munkáját a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma is. A miniszter közlése szerint ebből a kollégiumból a választásokat megelőző 15 hónapban mintegy 16 milliárd forintot fizettek ki, elsősorban politikai kedvezményezetteknek, illetve választási kampány támogatására. Hozzátette: az ügyben a hatósági nyomozások folyamatban vannak.

Az újonnan felálló kollégium új pályázatokat már nem támogat. Feladata a beérkező beszámolók és módosítási kérelmek megvizsgálása, valamint azok jóváhagyása vagy elutasítása lesz.

A miniszter jelezte azt is, hogy az átmeneti időszakban – miközben a bizottságban és a kollégiumokban továbbra is többségben vannak a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és a szakmai szervezetek által korábban delegált tagok – a korábbi miniszteri kinevezettek többségének visszahívása mellett folyamatban van az új miniszteri tagok felkérése is.

(MTI)

Összesen 5 komment

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ujelet-mgtsz
2026. augusztus 27. 20:11
Na most biztos felszabadul a magyar művészetvilág. Előfordulhat Alföldi rendezésében, hogy Szent Isván buzi volt, de Vidnyánszki szerint nem volt buzi. A testület majd meghatározza az arányokat és dönt a támogatásról.
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formaegy-2
2026. augusztus 27. 20:07
Azért a tiszában szakmaiságról beszélni - hahaha.)))))))))))))
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4
0
gullwing
2026. augusztus 27. 20:06
Ott Anna irodalomterapeuta -egy vízgerebjéző senki... Sasvári Edit művészettörténészt, - egy vén picsa aki Pécset doktorált történelemből, miközben a szakmájában több doktori iskola is van... Mácsainak a mellőzöttség gondolom hasogatóan fájt mostanáig...
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3
0
benkő péterné
2026. augusztus 27. 20:05
Azért túl nagy fantázia nem kell ahhoz, hogy előre meg tudjuk nevezni a leendő kedvezményezettek körét. Szigorúan politikamentesen. A döntések azonban valahogy spontán egyezni fognak a Magyar és az örökös ötezrek elvárásaival.
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3
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