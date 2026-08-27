Kinevezték az NKA Bizottságának új tagjait

Tarr Zoltán azt írta: megkezdte munkáját a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Bizottságának három új miniszteri kinevezettje, a testület csütörtökön tartott első ülésén.

A bizottság még hiányzó, kilencedik tagját a Magyar Fesztivál Szövetség, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége és a Music Hungary Szövetség jelöli ki szeptember 7-ig – emelte ki a miniszter.

Tarr Zoltán – mint mondta – azért is tartotta fontosnak, hogy a bizottság mielőbb megkezdje munkáját, mert „az egész magyar kulturális szféra megfulladt az előző kormány szakmaiságot teljesen mellőző rendszerétől”.