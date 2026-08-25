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Bús Balázst úgy kezelik, mintha valami elítélt sorozatgyilkos lenne. Bár azt gyanítom, a valódi gyilkos, Magda Marinkó jobb körülmények közt tölti büntetését.
„A szegedi Csillag Magyarország egyik legismertebb börtöne. Tartottak itt már fogva politikusokat – ezen a helyen raboskodott például Rákosi Mátyás és Kádár János – és a legkegyetlenebb bűnözőket. Itt végezték ki a három halálos áldozatot követelő ámokfutása után Richter Richárdot, de a mai napig az intézmény vendégszeretetét élvezi a hírhedt sorozatgyilkos, Magda Marinkó is.
Ebben a börtönben tartják fogva Bús Balázs fideszes politikust, Óbuda-Békásmegyer egykori polgármesterét, országgyűlési képviselőjét, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét. Bús Balázst az NKA körüli ügyek miatt helyezték előzetes letartóztatásba, majd később az óbudai korrupciós botrányban való részvétellel is meggyanúsították. Nem tudom, követett-e el bármit is, a volt politikus állítja: ártatlan mindkét ügyben, mindenesetre amíg a bíróság jogerősen el nem ítéli, a törvény szerint is az.
Ennek ellenére Bús Balázs máris úgy érezheti magát, mint aki már a büntetését tölti. Élettársa egy lengyel lapnak nyilatkozva elképesztő fogva tartási körülményekről számolt be. Magánzárkában tartják, ahonnan naponta egy órára engedik ki, természetesen délben, amikor negyven fokban kellene sétálnia, kapcsolatot havonta kétszer engedélyeztek számára a családjával, akik jó ideig azt sem tudták, hová vitték a politikust. Az egykori képviselő teste tele van poloskacsípésekkel. Bús Balázst úgy kezelik, mintha valami elítélt sorozatgyilkos lenne. Bár azt gyanítom, a valódi gyilkos, Magda Marinkó jobb körülmények közt tölti büntetését. Nyilván nem véletlenül van ez így. Ez a rémtörténet, ezek a csípések üzenetek: mindenki így járhat, aki fideszes volt, aki az elmúlt tizenhat évben a hatalom közelében megfordult. Bús Balázstól valószínűleg azt várják, hogy valljon valakire, aki ő fölötte állt, ezért akarják megtörni.”
Nyitókép: Facebook