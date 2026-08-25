„A szegedi Csillag Magyarország egyik legismertebb börtöne. Tartottak itt már fogva politikusokat – ezen a helyen raboskodott például Rákosi Mátyás és Kádár János – és a legkegyetlenebb bűnözőket. Itt végezték ki a három halálos áldozatot követelő ámokfutása után Richter Richárdot, de a mai napig az intézmény vendégszeretetét élvezi a hírhedt sorozatgyilkos, Magda Marinkó is.

Ebben a börtönben tartják fogva Bús Balázs fideszes politikust, Óbuda-Békásmegyer egykori polgármesterét, országgyűlési képviselőjét, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét. Bús Balázst az NKA körüli ügyek miatt helyezték előzetes letartóztatásba, majd később az óbudai korrupciós botrányban való részvétellel is meggyanúsították. Nem tudom, követett-e el bármit is, a volt politikus állítja: ártatlan mindkét ügyben, mindenesetre amíg a bíróság jogerősen el nem ítéli, a törvény szerint is az.