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politikus nka nemzeti kulturális alap bús balázs börtön

Poloska marja álmainkat

2026. augusztus 25. 10:01

Bús Balázst úgy kezelik, mintha valami elítélt sorozatgyilkos lenne. Bár azt gyanítom, a valódi gyilkos, Magda Marinkó jobb körülmények közt tölti büntetését.

2026. augusztus 25. 10:01
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Néző László
Néző László
Magyar Nemzet

„A szegedi Csillag Magyarország egyik legismertebb börtöne. Tartottak itt már fogva politikusokat – ezen a helyen raboskodott például Rákosi Mátyás és Kádár János – és a legkegyetlenebb bűnözőket. Itt végezték ki a három halálos áldozatot követelő ámokfutása után Richter Richárdot, de a mai napig az intézmény vendégszeretetét élvezi a hírhedt sorozatgyilkos, Magda Marinkó is.

Ebben a börtönben tartják fogva Bús Balázs fideszes politikust, Óbuda-Békásmegyer egykori polgármesterét, országgyűlési képviselőjét, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét. Bús Balázst az NKA körüli ügyek miatt helyezték előzetes letartóztatásba, majd később az óbudai korrupciós botrányban való részvétellel is meggyanúsították. Nem tudom, követett-e el bármit is, a volt politikus állítja: ártatlan mindkét ügyben, mindenesetre amíg a bíróság jogerősen el nem ítéli, a törvény szerint is az.

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Ennek ellenére Bús Balázs máris úgy érezheti magát, mint aki már a büntetését tölti. Élettársa egy lengyel lapnak nyilatkozva elképesztő fogva tartási körülményekről számolt be. Magánzárkában tartják, ahonnan naponta egy órára engedik ki, természetesen délben, amikor negyven fokban kellene sétálnia, kapcsolatot havonta kétszer engedélyeztek számára a családjával, akik jó ideig azt sem tudták, hová vitték a politikust. Az egykori képviselő teste tele van poloskacsípésekkel. Bús Balázst úgy kezelik, mintha valami elítélt sorozatgyilkos lenne. Bár azt gyanítom, a valódi gyilkos, Magda Marinkó jobb körülmények közt tölti büntetését. Nyilván nem véletlenül van ez így. Ez a rémtörténet, ezek a csípések üzenetek: mindenki így járhat, aki fideszes volt, aki az elmúlt tizenhat évben a hatalom közelében megfordult. Bús Balázstól valószínűleg azt várják, hogy valljon valakire, aki ő fölötte állt, ezért akarják megtörni.”

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 13 komment

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2026. augusztus 25. 13:41
-zsoltkom- MR.Smith részére 2026. augusztus 25. 11:50 "amíg nincs jogerős itélet, addig senki nem nevezhető teljes joggal bűnösnek?" Ez a mondatod Orbánék idején is csak szépelgő közhelynek számított. És nem azért van börtönben mondjuk Bús Balázs, mert ez az ítélete, hanem valami olyat feltételeznek róla, ami ilyen intézkedéssel jár. Nem olyan baj Bús Balázst ilyen körülmények között tartani. Meglehet, hogy ez az intézkedés-szigor is Orbánéknak köszönhető. Ahogy az is, hogy a " jogszabályok lehetővé tették, hogy a 14–18 év közötti kamaszokat szabálysértési őrizetbe vegyék. Ez azt jelentette, hogy ha egy tizenévest bolti lopáson kaptak, a rendőrök előállították, és a bírósági tárgyalásig (ami általában 1–3 napot vett igénybe) rendőrségi fogdában tartották fogva." Mondjuk egy 40 Ft-os kiflilopásért. forrás: ttps://h1.nu/1Csxn Ebből a „zéró tolerancia” a köztulajdon védelméért törvényből botrány lett. @ MR.Smith, akkor hát sírjunk együtt, hogy szegény Bús Balázs.
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MR.Smith
2026. augusztus 25. 11:50
bazilka 2026. augusztus 25. 11:41 azt komolyan gondolja valaki, hogy politikai leszámolás van, és ennek keretében .... Érdekes vélemény. Akkor szerinted ez a tiszás Szeretetország őszinte ölelése lenne vagy mi? Azt ugye hallottad már, hogy amíg nincs jogerős itélet, addig senki nem nevezhető teljes joggal bűnösnek? Vagy ha veled esne ez így meg (bármilyen jogi esetben), hogyan gondolnád? Ezen túl, miért kell ennyire szigorított módú őrizetben tartással élni, ha ez nem politikai üzenet vagy leszámolás? Nem sorozatgyilkos, nem ölt, nem rabolt bankot. Elég lenne egy előzetes fogvatartás pl. a Markó utcában, de semmiképp a Csillagban.
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Irgum-burgum
2026. augusztus 25. 11:46
Hagyjuk a mellébeszélést! MInden közpénztolvajnak börtönben a helye.
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bazilka
2026. augusztus 25. 11:41
azt komolyan gondolja valaki, hogy politikai leszámolás van, és ennek keretében bús balázst, a iii. kerület volt polgármesterét, az nka alelnökét találják meg? miért nem egy jelenlegi polgármestert, vagy az nka elnökét akkor már? senki nem tudja ki ő a kerületen kívül, ez így nem politikai leszámolás
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