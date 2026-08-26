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08. 26.
szerda
politikus fidesz zöld vélemény

Egy igazi zöldnek csak a parlamenten kívül van élet

2026. augusztus 26. 10:40

Egy zöld politikusnál hangsúlyosan igaz, hogy amennyiben ezt teszi, akkor a többség megszerzése, illetve a győzelemre esélyeshez való csatlakozás érdekében fel kell adnia igazi céljait.

2026. augusztus 26. 10:40
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Papp László Tamás
Papp László Tamás
Index/Öt

„Azt gondolom, ha egy zöld elindul a választásokon, már fel is adta a céljait. Az országos politikus, illetve kampánycsapatának végcélja az, hogy a frontemberük kormányfő legyen – vagy legalább miniszter egy koalícióban. De egy zöld politikusnál hangsúlyosan igaz, hogy amennyiben ezt teszi, akkor a többség megszerzése, illetve a győzelemre esélyeshez való csatlakozás érdekében fel kell adnia igazi céljait. Azt javaslom a leendő zöld mozgalmároknak, amit korábban a NER ellenzékének is. Ugyanazt, amit a Fidesz sem mer véghez vinni, hiába ordibál éppúgy önkényről, diktatúráról, mint korábban a balliberális turbóellenzékiek. Ez pedig nem más, mint a rendszer totális bojkottja. Az államrendhez fűződő lojalitás békés felmondása. Visszaadni a mandátumot, lemondani a közpozícióról, vagy pedig eleve nem alakulni párttá, nem indulni a választásokon, de még csak szavazatot sem adni le. Ezt hiába javasoltam, egyetlen komolyan vehető politikai erő sem vállalta be. Ilyen radikális senki nem mert lenni.

Viszont egy polgári radikális zöldnek tudatosan nem a többséget kell megnyernie. Az átlagember soha nem fogja önmagától, saját jószántából azt mondani, hogy lemond az autóról, a klímáról, illetve eleve nem is vesz, be sem szereltet ilyet. A halálbüntetést se népszavazáson törölték el: amennyiben csak a széles néptömegeken múlna, mindenütt lennének kivégzések. Nem a többséget kell megnyerni, hanem a kisebbséget erőszakmentesen, vértelenül radikalizálni. Zöld nézőpontból kétféle sztereotipikus magatartással reagál a világ a jelenlegi helyzetre. Az egyik (párthovatartozástól függetlenül) a greenwashing status quo-ja. Hogy áldozathozatal, lemondás, a saját bőrünkön megtapasztalt érdemi változás nélkül fenntartható a jelenlegi világrend. Az emberek többsége nem akar gyötrődni a környezet pusztulásán, az állatok szenvedésén, a jövő nemzedékek bizonytalanságán. Nem is kíván igazából tenni ezekkel szemben, csupán az érzést akarja, hogy tett valamit, ezzel meggyőzve magát, hogy jó ember. Ez korunk mentalitása, a földszintes Dugovics Tituszok komfortos jóemberkedése, a szimulált lázadás biztonsági játéka. Ennek része a parlamenti zöld politika.”

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Összesen 9 komment

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judeosatanista-2
2026. augusztus 26. 11:48
Faszszopó levágotfaszú zsidók! Takarodjatok innen, Magyarországról a jó kurva anyátokba a lefitymált buzi kis pöcsötökkel izraelbe, vagy még jobb, ha közvetlenül DACHAUBA ! Nem vágtak még eleget a faszotokból? A lefitymált pöcsötökkel itt úgyse tudtok gyereket csinálni!
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tikkadt-szocske
2026. augusztus 26. 11:40
Az igazi zöldnek legalább egy természettudományi egyetem kellene a háta mögött legyen.Ellenkező esetben csak egy mások által megvezetett, mások alantas céljait támogató propagandista marad. Sőt, még úgy sem biztos, hogy érti, mit beszél.
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nemecsekerno-007-01
2026. augusztus 26. 11:35
Egy igazi zöldnek a rizsföldön a helye. Csak, hogy pontosítsunk. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) De lehet, hogy inkább a Fertő-tó mocsaraiban, kb. mint Hany Istók.
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napredbosna
2026. augusztus 26. 11:31
Nagy ellentmondás ez! Zöld politikára szükség van, de ezt a politikát az elmúlt kb. 30 év alatt a "zöld politikusok" teljesen leamortizálták.
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