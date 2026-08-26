Nekiment az egyháznak a Tisza egyik képviselője: Kiss megmondaná, miről beszélhet, és miről nem egy pap

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Gyakorlatilag bűncselekménnyel vádolta meg Kiss János tiszás országgyűlési képviselő a pétervásárai templomban szentmisét tartó atyát. A kormánypárti politikus állítása szerint az atya kritikát fogalmazott meg a Tiszáról.
Szabályozná egy tiszás politikus, hogy mi hangozzon el a szentmiséken. Kiss János kormánypárti képviselő Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy a vasárnap Pétervásárán tartott szentmisén a „Robi atya” néven említett pap prédikációjának jelentős részében politikai témákról beszélt. A térség tiszás képviselője szerint az atya a vasárnapi szentmisén a Tisza közösségét, Magyar Péter miniszterelnököt, a kormányt és annak intézkedéseit gyalázta. De Kiss János szerint őt is pellengérre állította az atya, aki az országgyűlési képviselő szerint az atya valótlanságokat és hazugságokat mondott – írta a Magyar Nemzet.
Kiss elismerte, hogy nem hívő, azonban mégis megmondaná, hogy mi hangozzon el egy szentmisén, mivel úgy vélekedett, hogy a politika nem való Isten házába. Gyakorlatilag arról értekezett, hogy az atyát el kellene tiltani, mivel szerinte az az ember sem való Isten házába, aki helyzetével, pozíciójával visszaélve mások ellen uszít és gyűlöletet kelt.
Majd közösségi elleni bűncselekménnyel vádolta az atyát és a büntető törvénykönyv vonatkozó passzusait emlegette.
A tiszás politikus azt állította, hogy a pétervásárai hívőközösség megdöbbenéssel és felháborodással fogadta a prédikációt. Ezután a település polgármesterébe is beleállt Kiss János, aki szerint sokan lennének kíváncsiak arra, hogy a vasárnapi szentmisét egyetértéssel és élvezettel hallgatta-e. De nem kímélte a KDNP-t sem, mivel azt firtatta, hogy a kereszténydemokrata politikusok elítélik-e a pétervásárai atya viselkedését. A Tisza képviselője végül arról értekezett, hogy a kampány április 12-én véget ért, a magyar emberek elsöprő többsége úgy döntött, hogy elég volt a gyűlöletkeltésből, az uszításból és a hergelésből.
A kommentelők egy részének tetszését azonnal elnyerte az ötlet. Volt, aki egyenesen törvényjavaslat beterjesztésére kérte a képviselőt, amelyben megtiltják a papoknak a hasonló szónoklatok megtartását. Ez a kommentelő magának az egyháznak is előírná, hogy mit tegyen ilyen esetekben.
A józanabb gondolkodású kommentelők egyébként nem értik, hogy ha valaki nem hívő, miért megy szentmisére. Volt, aki felhívta a figyelmet, hogy ha az egyház nem szólhat bele az állam dolgába, akkor az állam se szóljon bele az egyházéba. Más azt írta, hogy a kommentelő javaslata az ötvenes években már létezett, akkor ráadásul börtönbe is zárták a papokat.
Nyitókép: Faludi Imre