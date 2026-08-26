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tisza politikus tiszás kiss jános Magyar Péter

Nekiment az egyháznak a Tisza egyik képviselője: Kiss megmondaná, miről beszélhet, és miről nem egy pap

2026. augusztus 26. 17:13

Gyakorlatilag bűncselekménnyel vádolta meg Kiss János tiszás országgyűlési képviselő a pétervásárai templomban szentmisét tartó atyát. A kormánypárti politikus állítása szerint az atya kritikát fogalmazott meg a Tiszáról.

2026. augusztus 26. 17:13
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Szabályozná egy tiszás politikus, hogy mi hangozzon el a szentmiséken. Kiss János kormánypárti képviselő Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy a vasárnap Pétervásárán tartott szentmisén a „Robi atya” néven említett pap prédikációjának jelentős részében politikai témákról beszélt. A térség tiszás képviselője szerint az atya a vasárnapi szentmisén a Tisza közösségét, Magyar Péter miniszterelnököt, a kormányt és annak intézkedéseit gyalázta. De Kiss János szerint őt is pellengérre állította az atya, aki az országgyűlési képviselő szerint az atya valótlanságokat és hazugságokat mondott – írta a Magyar Nemzet.

Kiss elismerte, hogy nem hívő, azonban mégis megmondaná, hogy mi hangozzon el egy szentmisén, mivel úgy vélekedett, hogy a politika nem való Isten házába. Gyakorlatilag arról értekezett, hogy az atyát el kellene tiltani, mivel szerinte az az ember sem való Isten házába, aki helyzetével, pozíciójával visszaélve mások ellen uszít és gyűlöletet kelt. 

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Majd közösségi elleni bűncselekménnyel vádolta az atyát és a büntető törvénykönyv vonatkozó passzusait emlegette.

A tiszás politikus azt állította, hogy a pétervásárai hívőközösség megdöbbenéssel és felháborodással fogadta a prédikációt. Ezután a település polgármesterébe is beleállt Kiss János, aki szerint sokan lennének kíváncsiak arra, hogy a vasárnapi szentmisét egyetértéssel és élvezettel hallgatta-e. De nem kímélte a KDNP-t sem, mivel azt firtatta, hogy a kereszténydemokrata politikusok elítélik-e a pétervásárai atya viselkedését. A Tisza képviselője végül arról értekezett, hogy a kampány április 12-én véget ért, a magyar emberek elsöprő többsége úgy döntött, hogy elég volt a gyűlöletkeltésből, az uszításból és a hergelésből.

A kommentelők egy részének tetszését azonnal elnyerte az ötlet. Volt, aki egyenesen törvényjavaslat beterjesztésére kérte a képviselőt, amelyben megtiltják a papoknak a hasonló szónoklatok megtartását. Ez a kommentelő magának az egyháznak is előírná, hogy mit tegyen ilyen esetekben.

 

A józanabb gondolkodású kommentelők egyébként nem értik, hogy ha valaki nem hívő, miért megy szentmisére. Volt, aki felhívta a figyelmet, hogy ha az egyház nem szólhat bele az állam dolgába, akkor az állam se szóljon bele az egyházéba. Más azt írta, hogy a kommentelő javaslata az ötvenes években már létezett, akkor ráadásul börtönbe is zárták a papokat.

Nyitókép: Faludi Imre

 

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Összesen 161 komment

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Sorrend:
Palatin
2026. augusztus 26. 21:17
Nincs olyan érzésetek, hogy amióta Orbán nem "lop", az ország minden tekintetben rohan a szakadék felé? Nekem van. Valahogy semmi nem müködik, se áram, se jókedv, se becsület, se fellendülés, csak ármány szerelem nélkül. Még az idöjárás sem szeret bennünket, elhozta a Poloska által rebesgetett purgatóriumot. Poloska depresszióssá teszi ezt az országot. Mottó: Ha már ö egy lelki roncs, legyenek azok mások is. Rekkenö höség vagy dermesztö fagy, .... igy is úgy is biztosnak látszik, hogy Poloska nem a "nagy varázsló", söt olyannyira nem, hogy neki semmiben sem lesz szerencséje. öt még az ág is húzni fogja.... Ö ugyanis az a bizonyos lelkileg terhelt, peches lúzer típus, mindenki ismer ilyen embereket. A természet sokszor mintha tudná, hogy kit kell megajándékozni a szerencsével és ki nem érdemli meg azt.
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Palatin
2026. augusztus 26. 21:08
A helyzet eszkalálódik: MP felszólította a pápát, hogy egy héten belül, mondjon le A pápa válasza: Nagyméltóságu Uram, a Magyar Birodalom Cézárja, Felszólítását az egy héten belüli lemondásomra tisztelettel és meghatottsággal megkaptam. De sajnálattal közlöm Öméltóságával, hogy nincs módomban lemondani külsö nyomás hatására, mert az a Mennyországból való kitiltásomat eredményezné. De ezen az okon kívül az udvartartásom is ezt határozottan megtiltotta nekem. Ahogy Ön, én sem vagyok a magam úra. Ám ha szabad Öméltóságának egy lehetséges megoldást javasolnom, akkor a lemondásom megoldható lenne. Minthogy engem csak a túlvilági fönököm, - mindannyiunk feljebbvalója, a Jóisten - , foszthat meg az égben regisztrált poziciómtól, az egyetlen megoldás az lehet, hogy Föméltóságod mennyei urunkat szólítja fel az Öntöl megszokott ellentmondást nem türö hangon, hogy tüstént rugjon ki engem a Vatikánból. Maradok öszinte rajongással Öméltósága iránt, nevét imáimba foglalom XIV. Leo
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0
0
CsG76
2026. augusztus 26. 20:49
Nekem erről lassan Karol Wojtyláról készült film jut eszembe, amikor a párttitkár győzködte az akkori érseket, hogy ez az “új ember” kora, a dolgozó és alkotó emberé. Nem kell ide se pap, se templom, se Isten…
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4
0
yakasin-batu
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2026. augusztus 26. 20:47 Szerkesztve
A Biblia sok helyen foglalkozik politikával (pl.: Pál leveleiben), de ezt a tiszásoknak nem kell tudni, mert ez már nem az a szint. Jézus mondta az akkori király kapcsán: Lukács evangéliuma 13:31-32 "Ugyanazon napon jöttek [ő] hozzá némelyek a farizeusok közül, mondván neki: Eredj ki és menj el innét: mert Heródes meg akar téged ölni. És mondta nekik: Elmenvén mondjátok meg annak a rókának: Íme ördögöket űzök ki és gyógyítok ma és holnap, és harmadnapon elvégeztetem." Tehát "lerókázta" az akkori királyt!
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