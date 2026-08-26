Nekiment az egyháznak a Tisza egyik képviselője: Kiss megmondaná, miről beszélhet, és miről nem egy pap

Szabályozná egy tiszás politikus, hogy mi hangozzon el a szentmiséken. Kiss János kormánypárti képviselő Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy a vasárnap Pétervásárán tartott szentmisén a „Robi atya” néven említett pap prédikációjának jelentős részében politikai témákról beszélt. A térség tiszás képviselője szerint az atya a vasárnapi szentmisén a Tisza közösségét, Magyar Péter miniszterelnököt, a kormányt és annak intézkedéseit gyalázta. De Kiss János szerint őt is pellengérre állította az atya, aki az országgyűlési képviselő szerint az atya valótlanságokat és hazugságokat mondott – írta a Magyar Nemzet.

Kiss elismerte, hogy nem hívő, azonban mégis megmondaná, hogy mi hangozzon el egy szentmisén, mivel úgy vélekedett, hogy a politika nem való Isten házába. Gyakorlatilag arról értekezett, hogy az atyát el kellene tiltani, mivel szerinte az az ember sem való Isten házába, aki helyzetével, pozíciójával visszaélve mások ellen uszít és gyűlöletet kelt.