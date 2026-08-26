Kiengedték a letartóztatásból Hankó Balázs korábbi kabinetfőnökét

Hankó Balázs volt kabinetfőnökét július 22-én vették őrizetbe, majd másnap egy hónapra letartóztatták. A gyanú szerint különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelésben lehet érintett. A bíróság akkor a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélyére hivatkozott.

Az NKA körüli ügy áprilisban került a figyelem középpontjába, amikor nyilvánosságra kerültek olyan támogatási adatok, amelyek szerint jelentős összegek jutottak a Fideszhez közel álló kulturális szereplőkhöz és szervezetekhez. A nyomozás szerint az NKA egyik döntéshozó testülete 2024 decembere óta 1079 támogatásról döntött, összesen több mint 17 milliárd forint értékben, a gyanú szerint a vonatkozó törvények és szabályok súlyos megsértésével.

Az ügyben korábban letartóztatták többek között Bús Balázst, az NKA volt alelnökét, valamint Ughy Attilát, a Lechner Tudásközpont korábbi tanácsadóját. Rajtuk kívül a kollégium további két tagja, továbbá a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatója és kabinetvezetője is a gyanúsítottak között van.