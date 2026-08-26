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Az úgynevezett NKA-ügyről van szó.
Kiengedték a letartóztatásból Hankó Balázs korábbi kabinetfőnökét és egy másik gyanúsítottat az NKA-botrány ügyében – írja a 24.hu. A két érintett esetében a Kecskeméti Járásbíróság augusztus 19-én megszüntette a letartóztatást, és helyette legfeljebb négy hónapra bűnügyi felügyeletet rendelt el.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az ügy jelenlegi szakaszában már enyhébb kényszerintézkedéssel is biztosíthatók az eljárás céljai.
A hét gyanúsított közül így jelenleg hárman vannak letartóztatásban, négyen pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak.
Hankó Balázs volt kabinetfőnökét július 22-én vették őrizetbe, majd másnap egy hónapra letartóztatták. A gyanú szerint különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelésben lehet érintett. A bíróság akkor a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélyére hivatkozott.
Az NKA körüli ügy áprilisban került a figyelem középpontjába, amikor nyilvánosságra kerültek olyan támogatási adatok, amelyek szerint jelentős összegek jutottak a Fideszhez közel álló kulturális szereplőkhöz és szervezetekhez. A nyomozás szerint az NKA egyik döntéshozó testülete 2024 decembere óta 1079 támogatásról döntött, összesen több mint 17 milliárd forint értékben, a gyanú szerint a vonatkozó törvények és szabályok súlyos megsértésével.
Az ügyben korábban letartóztatták többek között Bús Balázst, az NKA volt alelnökét, valamint Ughy Attilát, a Lechner Tudásközpont korábbi tanácsadóját. Rajtuk kívül a kollégium további két tagja, továbbá a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatója és kabinetvezetője is a gyanúsítottak között van.
Az eljárás során a nyomozók a Fidesz-frakció szervereit biztosító szolgáltatónál is lefoglaltak adathordozókat.
A Legfőbb Ügyészség később arra jutott, hogy a lefoglalás során az ügy szempontjából nem releváns adatokhoz is hozzáfértek, ezért az adathordozókat augusztusban visszaszállították a szolgáltató telephelyére.
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