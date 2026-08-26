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08. 26.
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nka hankó balázs bács - kiskun vármegyei főügyészség kecskeméti járásbíróság eljárás

Kiengedték a letartóztatásból Hankó Balázs korábbi kabinetfőnökét

2026. augusztus 26. 14:34

Az úgynevezett NKA-ügyről van szó.

2026. augusztus 26. 14:34
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Kiengedték a letartóztatásból Hankó Balázs korábbi kabinetfőnökét és egy másik gyanúsítottat az NKA-botrány ügyében – írja a 24.hu. A két érintett esetében a Kecskeméti Járásbíróság augusztus 19-én megszüntette a letartóztatást, és helyette legfeljebb négy hónapra bűnügyi felügyeletet rendelt el.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az ügy jelenlegi szakaszában már enyhébb kényszerintézkedéssel is biztosíthatók az eljárás céljai.

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A hét gyanúsított közül így jelenleg hárman vannak letartóztatásban, négyen pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak.

Hankó Balázs volt kabinetfőnökét július 22-én vették őrizetbe, majd másnap egy hónapra letartóztatták. A gyanú szerint különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelésben lehet érintett. A bíróság akkor a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélyére hivatkozott.

Az NKA körüli ügy áprilisban került a figyelem középpontjába, amikor nyilvánosságra kerültek olyan támogatási adatok, amelyek szerint jelentős összegek jutottak a Fideszhez közel álló kulturális szereplőkhöz és szervezetekhez. A nyomozás szerint az NKA egyik döntéshozó testülete 2024 decembere óta 1079 támogatásról döntött, összesen több mint 17 milliárd forint értékben, a gyanú szerint a vonatkozó törvények és szabályok súlyos megsértésével.

Az ügyben korábban letartóztatták többek között Bús Balázst, az NKA volt alelnökét, valamint Ughy Attilát, a Lechner Tudásközpont korábbi tanácsadóját. Rajtuk kívül a kollégium további két tagja, továbbá a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatója és kabinetvezetője is a gyanúsítottak között van.

Az eljárás során a nyomozók a Fidesz-frakció szervereit biztosító szolgáltatónál is lefoglaltak adathordozókat.

A Legfőbb Ügyészség később arra jutott, hogy a lefoglalás során az ügy szempontjából nem releváns adatokhoz is hozzáfértek, ezért az adathordozókat augusztusban visszaszállították a szolgáltató telephelyére.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 35 komment

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Fck fcbk
2026. augusztus 26. 16:42
Az NKA 790-es ideiglenes kollégiumi keretéből a Közösségi Élet az Ezer Pince Városában Alapítvány 2026-ban 9 millió forintot kapott „kulturális közösségépítő programok megvalósítására Monoron”. Ezt maga az NKA hivatalos döntési listája is tartalmazza. Az alapítvány képviselője Dessewffy Andor, Monor fideszes alpolgármestere. A nyilvánosságra került elszámolási dokumentumban szerepelt egy 203 000 forintos buszköltség. A busz útvonala: Monor → Budapest → Monor, 2026. március 15., „Békemenet”. 😂🤣😂🤣
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szerintem-4
2026. augusztus 26. 16:21
"... Fideszhez közel álló kulturális szereplőkhöz és szervezetekhez. A nyomozás szerint az NKA egyik döntéshozó testülete 2024 decembere óta 1079 támogatásról döntött". Érdeklődéssel várom, hogy egy magyar művészt milyen jellemzők szerint fogja a bíróság Fidesz közelinek ítélni, és az miért bűncselekmény. Vagy miért bűncselekmény az, ha egy döntéshozó testület döntést hoz.
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2
0
llancsi74
2026. augusztus 26. 16:16
Most már nem áll fenn a szökés veszélye? És az ártatlanság védelmével mi a helyzet? Gyalázat,amit művelnek 🤮🤮🤮🤮
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5
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tekla-ssy
2026. augusztus 26. 16:09
Ez a hitvány Tisza. Kommunista módszerek. Ki a felelős ezért??? Hetekig börtönben tartani ártatlan embereket!! Ki viseli a felelősséget??? Megfélemlítés!!! Kommunista-fasiszta nyomásgyakorlási módszerek. Mit akartak elerni?? Hogy Hanko Balazs ellen, Orban Viktor forduljanak!! Mint az urhajos hülyegyerek! Azt, aki elrendelte a letartóztatást és az őrizetbe vételt, személyesen kell felelősségre vonni!!! Be kell őket perelni!! Mindannyian Soros-ügynökök!!!!
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5
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