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hankó balázs nemzeti kulturális alap bús balázs letartóztatás fidesz

Szentmisét ajánlottak fel Bús Balázsért Óbudán

2026. augusztus 16. 20:54

Szentmisével és ökumenikus imádsággal fejezték ki támogatásukat Bús Balázs mellett vasárnap Óbudán. Az egykori polgármester június vége óta letartóztatásban van az úgynevezett NKA-ügy miatt.

2026. augusztus 16. 20:54
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A „Te győzd le a rosszat a jóval” elnevezésű rendezvényt a Bús Balázs Baráti Közösség és a CitizenGO szervezte. A kezdeményezés célja a szervezők szerint az volt, hogy civilként kiálljanak azok mellett, akiket ítélet nélkül tartanak fogva.

A program vasárnap este 18 órakor kezdődött az óbudai Szent Péter és Pál főplébánia-templomban, ahol szentmisét mutattak be Bús Balázsért. A misén több százan vettek részt, majd 19 órától a templom előtti téren ökumenikus imádságos találkozót tartottak. Az eseményen Hankó Balázs, korábbi kulturális és innovációs miniszter, a Fidesz országgyűlési képviselője is megjelent, derül ki a Magyar Nemzet beszámolójából.

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Bús Balázs június óta van letartóztatásban

Óbuda korábbi fideszes polgármesterét és a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét június végén vették őrizetbe az NKA-ügyben. Az eljárásban több más személyt is meggyanúsítottak, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Bús Balázs jelenleg a szegedi Csillagbörtönben van letartóztatásban. Támogatói kezdettől vitatták a vele szemben alkalmazott kényszerintézkedés indokoltságát, és azt állították, hogy az eljárás mögött politikai szempontok is állhatnak.

A vasárnapi rendezvény szervezői ugyanakkor nem kizárólag Bús Balázs mellett kívántak kiállni. Megfogalmazásuk szerint általában azokért emeltek szót, akiket szerintük politikai indíttatású eljárások során, jogerős ítélet nélkül tartanak fogva.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 3 komment

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lemez
2026. augusztus 16. 21:30
Tasnádi meg a gyilkosok halálra röhögik magukat.At anyagyilkosokat elengedik tárgyalásig és ö csak gyanúsitva van.Közpénzlopás?A pedotisza influenzerei élö példa.Na hagyjuk már a gyereket hagy aludjon.Emberi jogok birósága már nincs ott bakancs.
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1
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mostar2222
2026. augusztus 16. 21:21
Ha ártatlan, miért a mise? Ha bűnös, miért a mise?
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