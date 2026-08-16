Szentmisét ajánlottak fel Bús Balázsért Óbudán

A „Te győzd le a rosszat a jóval” elnevezésű rendezvényt a Bús Balázs Baráti Közösség és a CitizenGO szervezte. A kezdeményezés célja a szervezők szerint az volt, hogy civilként kiálljanak azok mellett, akiket ítélet nélkül tartanak fogva.

A program vasárnap este 18 órakor kezdődött az óbudai Szent Péter és Pál főplébánia-templomban, ahol szentmisét mutattak be Bús Balázsért. A misén több százan vettek részt, majd 19 órától a templom előtti téren ökumenikus imádságos találkozót tartottak. Az eseményen Hankó Balázs, korábbi kulturális és innovációs miniszter, a Fidesz országgyűlési képviselője is megjelent, derül ki a Magyar Nemzet beszámolójából.