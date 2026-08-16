Szentmisét ajánlottak fel Bús Balázsért Óbudán

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Szentmisével és ökumenikus imádsággal fejezték ki támogatásukat Bús Balázs mellett vasárnap Óbudán. Az egykori polgármester június vége óta letartóztatásban van az úgynevezett NKA-ügy miatt.
A „Te győzd le a rosszat a jóval” elnevezésű rendezvényt a Bús Balázs Baráti Közösség és a CitizenGO szervezte. A kezdeményezés célja a szervezők szerint az volt, hogy civilként kiálljanak azok mellett, akiket ítélet nélkül tartanak fogva.
A program vasárnap este 18 órakor kezdődött az óbudai Szent Péter és Pál főplébánia-templomban, ahol szentmisét mutattak be Bús Balázsért. A misén több százan vettek részt, majd 19 órától a templom előtti téren ökumenikus imádságos találkozót tartottak. Az eseményen Hankó Balázs, korábbi kulturális és innovációs miniszter, a Fidesz országgyűlési képviselője is megjelent, derül ki a Magyar Nemzet beszámolójából.
Óbuda korábbi fideszes polgármesterét és a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét június végén vették őrizetbe az NKA-ügyben. Az eljárásban több más személyt is meggyanúsítottak, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.
Bús Balázs jelenleg a szegedi Csillagbörtönben van letartóztatásban. Támogatói kezdettől vitatták a vele szemben alkalmazott kényszerintézkedés indokoltságát, és azt állították, hogy az eljárás mögött politikai szempontok is állhatnak.
A vasárnapi rendezvény szervezői ugyanakkor nem kizárólag Bús Balázs mellett kívántak kiállni. Megfogalmazásuk szerint általában azokért emeltek szót, akiket szerintük politikai indíttatású eljárások során, jogerős ítélet nélkül tartanak fogva.
Nyitókép forrása: Facebook