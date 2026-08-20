Magyar Péterék egy kamunak tűnő közbeszerzéssel intézték az augusztus 20-i rendezvényeket

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A Szent István-napi rendezvény közbeszerzését vitatják.
Bár az idei Szent István-napi rendezvénysorozat költsége (a tiszás-kormányzati kommüniké szerint) a korábban tervezett 17,5 milliárd forintról mintegy 4 milliárdra csökkent, a szervező kiválasztásának körülményei komoly kérdéseket vetnek fel.
A G7 birtokába került levelezések alapján ugyanis a későbbi nyertes Hardrock Kft. vezetője már a közbeszerzés kiírása előtt kapcsolatban állt az előző szervező (Balásy Gyula-féle) Lounge-csoporttal.
A rendezvénysorozatot végül a Hardrock Kft. nyerte el nettó 3,1 milliárd forintos ajánlatával. A cég ügyvezetője és többségi tulajdonosa, Besnyő Dániel arról beszélt, hogy mindössze öt-hat hetük maradt a teljes program megszervezésére.
A közbeszerzést július 7-én indították el hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban, amelynek során három céget hívtak meg ajánlattételre. Végül azonban csak a Hardrock adott be ajánlatot, a másik két vállalkozás a rendelkezésre álló rendkívül rövid határidőre hivatkozva nem vállalta a munkát.
A G7 által megszerzett levelezés szerint azonban Besnyő Dániel már jóval a közbeszerzés hivatalos kiírása előtt kapcsolatba lépett a korábbi szervező Lounge-csoporttal.
A Lounge Event Kft. eredetileg két, összesen nettó 13,7 milliárd forintos szerződés alapján szervezte volna az idei augusztus 20-i programokat. A teljes összeg áfával együtt 17,5 milliárd forint lett volna. Az állam azonban június 23-án azonnali hatállyal felmondta a szerződéseket, miután a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport számláit egy nyomozás miatt zárolták, és a vállalatok fizetési problémákba kerültek.
A hivatalos közbeszerzési kronológia szerint az új beszerzési igény felmérése csak a Lounge szerződésének felmondása után kezdődött meg.
A G7 által megismert levelezés viszont ennél korábbi kapcsolatfelvételre utal. Június 16-án Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója kereste meg a Lounge ügyvezetőjét, Wolf Diát, és információkat kért többek között az augusztus 20-i rendezvény előlegeiről, programjairól és költségeiről.
Néhány nappal később már Besnyő Dániel is bekapcsolódott az egyeztetésekbe, és a Lounge munkatársaitól további adatokat kért a rendezvény szakmai és technikai megvalósításáról.
Különösen érdekes a július 7-i levélváltás. A közbeszerzés hivatalos megindításának napján, alig egy órával az eljárás elindítása után Besnyő azt írta a Lounge vezetésének, hogy az augusztus 20-i állami ünnepséggel kapcsolatban „lehetőségük nyílhat” a rendezvény megszervezésére.
Egyúttal azt is jelezte, hogy amennyiben elnyerik a projektet, 8-10 Lounge-os szakember segítségét kérné a szűk határidő miatt. Július 14-én, a közbeszerzés lezárásának napján már egy 13 nevet tartalmazó listát is küldött az ideiglenesen bevonni kívánt munkatársakról.
A Hardrock végül valóban megnyerte az eljárást.
A Lounge ugyanakkor azt közölte a G7-tel, hogy a Besnyővel folytatott egyeztetések már június közepén elkezdődtek, és a cég szerint az NRÜ is hozzájárult az információk átadásához. A Lounge azt is állítja, hogy Besnyő július 2-án, még a közbeszerzés kiírása előtt kérte a vállalat hozzájárulását Lounge-os munkavállalók projektalapú alkalmazásához.
Besnyő ezzel szemben azt állítja, hogy a Lounge-csoporttal csak a közbeszerzési meghívás kézhezvétele után vették fel a kapcsolatot. Elismerte ugyanakkor, hogy jelenleg 12, korábban a Lounge-nál dolgozó rendezvényszervező vesz részt a projektben.
Az ügyben Zelcsényi Miklós szerepe is kérdéseket vet fel. A korábbi Tisza-rendezvényigazgató saját állítása szerint a Lounge-gal eredetileg a MotoGP-rendezvény cateringje miatt egyeztetett, eközben azonban szóba került az augusztus 20-i program megszervezése is.
Korábbi levelében ugyanakkor azt írta, hogy Radnai Márk kormánybiztos kérésére kért információkat a Lounge-tól. Radnai később azt közölte, hogy május 9. óta a társadalmi egyeztetésekkel foglalkozik, ezért nincs rálátása az állami rendezvényszervezésre. Arra nem válaszolt, miért hivatkozott rá Zelcsényi a Lounge megkeresésekor.
Zelcsényi szerint később, mivel nem kapott meghívást a közbeszerzésre, már nem vett részt a projekt előkészítésében.
Jelentősen olcsóbb lett, de a folyamat vitatható
A probléma ezért elsősorban nem az ár, hanem a kiválasztási folyamat. A közbeszerzés rendkívül rövid határidővel, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban zajlott, három meghívott cégből pedig csak egy adott be ajánlatot. Közben a későbbi nyertes vezetője már a tender előtt információkat kért a korábbi szervezőtől, majd annak munkatársait is bevonta a rendezvény lebonyolításába.
A rendelkezésre álló adatok önmagukban nem bizonyítják, hogy a közbeszerzést előre eldöntötték vagy jogellenesen bonyolították le. A kronológia azonban valóban azt a látszatot keltheti, hogy a későbbi nyertes már a hivatalos eljárás előtt készült a projekt átvételére.
Ez azért különösen kellemetlen a Tisza-kormány számára, mert éppen az a politikai ígéretük, hogy megszüntetik az állami megrendelések korábbi, politikailag meghatározott rendszerét. A közbeszerzés körüli előzetes egyeztetések az átláthatóság és a valódi verseny szempontjából komoly kérdéseket hagynak maguk után.