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augusztus 20.-i ünnepség lounge hardrock kft besnyő dániel közbeszerzés eljárás rendezvény g7 Magyar Péter

Magyar Péterék egy kamunak tűnő közbeszerzéssel intézték az augusztus 20-i rendezvényeket

2026. augusztus 20. 06:48

A Szent István-napi rendezvény közbeszerzését vitatják.

2026. augusztus 20. 06:48
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Bár az idei Szent István-napi rendezvénysorozat költsége (a tiszás-kormányzati kommüniké szerint) a korábban tervezett 17,5 milliárd forintról mintegy 4 milliárdra csökkent, a szervező kiválasztásának körülményei komoly kérdéseket vetnek fel.

A G7 birtokába került levelezések alapján ugyanis a későbbi nyertes Hardrock Kft. vezetője már a közbeszerzés kiírása előtt kapcsolatban állt az előző szervező (Balásy Gyula-féle) Lounge-csoporttal.

A rendezvénysorozatot végül a Hardrock Kft. nyerte el nettó 3,1 milliárd forintos ajánlatával. A cég ügyvezetője és többségi tulajdonosa, Besnyő Dániel arról beszélt, hogy mindössze öt-hat hetük maradt a teljes program megszervezésére.

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A közbeszerzést július 7-én indították el hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban, amelynek során három céget hívtak meg ajánlattételre. Végül azonban csak a Hardrock adott be ajánlatot, a másik két vállalkozás a rendelkezésre álló rendkívül rövid határidőre hivatkozva nem vállalta a munkát.

Már a tender előtt megkezdődtek az egyeztetések

A G7 által megszerzett levelezés szerint azonban Besnyő Dániel már jóval a közbeszerzés hivatalos kiírása előtt kapcsolatba lépett a korábbi szervező Lounge-csoporttal.

A Lounge Event Kft. eredetileg két, összesen nettó 13,7 milliárd forintos szerződés alapján szervezte volna az idei augusztus 20-i programokat. A teljes összeg áfával együtt 17,5 milliárd forint lett volna. Az állam azonban június 23-án azonnali hatállyal felmondta a szerződéseket, miután a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport számláit egy nyomozás miatt zárolták, és a vállalatok fizetési problémákba kerültek.

A hivatalos közbeszerzési kronológia szerint az új beszerzési igény felmérése csak a Lounge szerződésének felmondása után kezdődött meg.

A G7 által megismert levelezés viszont ennél korábbi kapcsolatfelvételre utal. Június 16-án Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója kereste meg a Lounge ügyvezetőjét, Wolf Diát, és információkat kért többek között az augusztus 20-i rendezvény előlegeiről, programjairól és költségeiről.

Néhány nappal később már Besnyő Dániel is bekapcsolódott az egyeztetésekbe, és a Lounge munkatársaitól további adatokat kért a rendezvény szakmai és technikai megvalósításáról.

A nyertes már a kiírás napján a megbízás lehetőségéről írt

Különösen érdekes a július 7-i levélváltás. A közbeszerzés hivatalos megindításának napján, alig egy órával az eljárás elindítása után Besnyő azt írta a Lounge vezetésének, hogy az augusztus 20-i állami ünnepséggel kapcsolatban „lehetőségük nyílhat” a rendezvény megszervezésére.

Egyúttal azt is jelezte, hogy amennyiben elnyerik a projektet, 8-10 Lounge-os szakember segítségét kérné a szűk határidő miatt. Július 14-én, a közbeszerzés lezárásának napján már egy 13 nevet tartalmazó listát is küldött az ideiglenesen bevonni kívánt munkatársakról.

A Hardrock végül valóban megnyerte az eljárást.

A Lounge ugyanakkor azt közölte a G7-tel, hogy a Besnyővel folytatott egyeztetések már június közepén elkezdődtek, és a cég szerint az NRÜ is hozzájárult az információk átadásához. A Lounge azt is állítja, hogy Besnyő július 2-án, még a közbeszerzés kiírása előtt kérte a vállalat hozzájárulását Lounge-os munkavállalók projektalapú alkalmazásához.

Besnyő ezzel szemben azt állítja, hogy a Lounge-csoporttal csak a közbeszerzési meghívás kézhezvétele után vették fel a kapcsolatot. Elismerte ugyanakkor, hogy jelenleg 12, korábban a Lounge-nál dolgozó rendezvényszervező vesz részt a projektben.

Tisza-közeli szereplők is megjelentek a folyamatban

Az ügyben Zelcsényi Miklós szerepe is kérdéseket vet fel. A korábbi Tisza-rendezvényigazgató saját állítása szerint a Lounge-gal eredetileg a MotoGP-rendezvény cateringje miatt egyeztetett, eközben azonban szóba került az augusztus 20-i program megszervezése is.

Korábbi levelében ugyanakkor azt írta, hogy Radnai Márk kormánybiztos kérésére kért információkat a Lounge-tól. Radnai később azt közölte, hogy május 9. óta a társadalmi egyeztetésekkel foglalkozik, ezért nincs rálátása az állami rendezvényszervezésre. Arra nem válaszolt, miért hivatkozott rá Zelcsényi a Lounge megkeresésekor.

Zelcsényi szerint később, mivel nem kapott meghívást a közbeszerzésre, már nem vett részt a projekt előkészítésében.

Jelentősen olcsóbb lett, de a folyamat vitatható

A probléma ezért elsősorban nem az ár, hanem a kiválasztási folyamat. A közbeszerzés rendkívül rövid határidővel, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban zajlott, három meghívott cégből pedig csak egy adott be ajánlatot. Közben a későbbi nyertes vezetője már a tender előtt információkat kért a korábbi szervezőtől, majd annak munkatársait is bevonta a rendezvény lebonyolításába.

A rendelkezésre álló adatok önmagukban nem bizonyítják, hogy a közbeszerzést előre eldöntötték vagy jogellenesen bonyolították le. A kronológia azonban valóban azt a látszatot keltheti, hogy a későbbi nyertes már a hivatalos eljárás előtt készült a projekt átvételére.

Ez azért különösen kellemetlen a Tisza-kormány számára, mert éppen az a politikai ígéretük, hogy megszüntetik az állami megrendelések korábbi, politikailag meghatározott rendszerét. A közbeszerzés körüli előzetes egyeztetések az átláthatóság és a valódi verseny szempontjából komoly kérdéseket hagynak maguk után.

 

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Összesen 67 komment

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survivor
2026. augusztus 20. 09:33
Ki gondolt itt VALTOZASRA???🤣🤣🤣🤣🤣
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0
0
nyugalom
2026. augusztus 20. 09:23
Bősze Ádám az m1-en meszarosantoniaval műsort vezet! Szepen vagyunk!
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1
0
fernandvix
2026. augusztus 20. 09:14
Tehát Balásy 13 milliárddal számlázott volna túl. Az alvállalkozóból fővállalkozó lett. Nem Balásynak állít ki számlát 4 milliárdról hanem közvetlenül az államnak. Értitek mandiner?
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hidegenhagy
2026. augusztus 20. 09:09
A tiszaros maffia lapátolja ki a közpénzt. A tiszaros tálibok meg tapsikolnak a lopásnak.
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