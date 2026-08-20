Magyar Péterék egy kamunak tűnő közbeszerzéssel intézték az augusztus 20-i rendezvényeket

Bár az idei Szent István-napi rendezvénysorozat költsége (a tiszás-kormányzati kommüniké szerint) a korábban tervezett 17,5 milliárd forintról mintegy 4 milliárdra csökkent, a szervező kiválasztásának körülményei komoly kérdéseket vetnek fel.

A G7 birtokába került levelezések alapján ugyanis a későbbi nyertes Hardrock Kft. vezetője már a közbeszerzés kiírása előtt kapcsolatban állt az előző szervező (Balásy Gyula-féle) Lounge-csoporttal.

A rendezvénysorozatot végül a Hardrock Kft. nyerte el nettó 3,1 milliárd forintos ajánlatával. A cég ügyvezetője és többségi tulajdonosa, Besnyő Dániel arról beszélt, hogy mindössze öt-hat hetük maradt a teljes program megszervezésére.