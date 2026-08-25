Ez mondjuk tényleg váratlan: már a zöldpárti román EP-alelnöknek is sok, amit a Tisza az erdélyi magyarokkal művel

Váratlan helyről érkezett bírálat a Tisza-kormánnyal szemben: Nicu Ștefănuță, az Európai Parlament egyik alelnöke az erdélyi magyar kulturális, oktatási és közösségi programok finanszírozásáról akarna Budapesten tárgyalni Magyar Péterrel és Tarr Zoltánnal, szúrta ki a vonatkozó közleményt a Transtelex.

Mint ismeretes, a kormány narratíváját a határon túli közösségek felé elsősorban az határozza meg, miszerint az előző kormány „politikai eszközként” használta őket, ezért veséig ható vizsgálatokat rendeltek el.