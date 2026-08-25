Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
08. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 25.
kedd
transtelex tarr zoltán nicu ștefănuță

Ez mondjuk tényleg váratlan: már a zöldpárti román EP-alelnöknek is sok, amit a Tisza az erdélyi magyarokkal művel

2026. augusztus 25. 19:15

Magyar Péterrel és Tarr Zoltánnal akar tárgyalni Nicu Ștefănuță, az Európai Parlament egyik alelnöke, aki szerint a kulturális programokat és a gyerektáborokat szervező közösségeket nem a politikai kötődésük, hanem a munkájuk alapján kellene megítélni.

2026. augusztus 25. 19:15
null

Váratlan helyről érkezett bírálat a Tisza-kormánnyal szemben: Nicu Ștefănuță, az Európai Parlament egyik alelnöke az erdélyi magyar kulturális, oktatási és közösségi programok finanszírozásáról akarna Budapesten tárgyalni Magyar Péterrel és Tarr Zoltánnal, szúrta ki a vonatkozó közleményt a Transtelex.

Mint ismeretes, a kormány narratíváját a határon túli közösségek felé elsősorban az határozza meg, miszerint az előző kormány „politikai eszközként” használta őket, ezért veséig ható vizsgálatokat rendeltek el.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a vizsgálódás azonban, úgy tűnik, komoly hátránnyal jár az egyébként évek óta bejáratott programokkal futó, identitásőrzést vagy éppen szakmai, pedagógiai kiteljesedést segítő erdélyi magyar szervezetek életében.

Legalábbis erre utal, hogy Ștefănuță azért akar tárgyalni a miniszterelnökkel és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel, mert úgy tudja, hogy késnek az erdélyi magyar szervezetek támogatásai, vagy bizonytalanná vált a finanszírozásuk, egyes rendezvényeket pedig emiatt el kellett halasztani vagy fel kellett függeszteni.

Ștefănuță ezért levelet is írt a két politikusnak, amelyben találkozót kezdeményezett, és mint mondta, kész Budapestre utazni.

Amellett érvelt, hogy a fesztiválokat, gyerek- és ifjúsági táborokat, valamint más kulturális programokat szervező közösségeket nem a politikai kötődésük, hanem a munkájuk alapján kellene megítélni.

Kiemelte: Romániának és Magyarországnak egyaránt érdeke, hogy az erdélyi magyar kulturális projektek átlátható és kiszámítható finanszírozáshoz jussanak, ebben pedig számít a román kormányra is.

Erdélyi román politikusként úgy fogalmazott, a romániai magyar közösség képviseletét is feladatának tekinti.

Az EP-alelnök bírálata azért is sokatmondó, mert őt egyébként nehéz lenne NER-pártisággal vádolni, a választások előtt élesen kritizálta Orbán Viktor akkori miniszterelnököt, és az ellene való szavazásra buzdította az erdélyi és anyaországi magyarokat.

Nyitókép: Ștefănuță Facebook-oldala

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elektronelektor
•••
2026. augusztus 25. 20:33 Szerkesztve
"cluster 2026. augusztus 25. 19:43 bakker semmilyen birálat nem volt az eredeti cikkben, csak itt a ferdinerben. ezek vagytok tik! 444!!! A cím azért elég erős ferdítés. A Transtelex cikkében sehol nincs az, hogy Ștefănuță „bírálta” volna a Tisza-kormányt. Annyi szerepel, hogy egyes erdélyi szervezetektől olyan jelzést kapott, hogy késnek a támogatások, vagy bizonytalanná vált a finanszírozásuk, ezért találkozót kezdeményezett a kormánnyal. Na ez a virtualáis valóságotok!" Elvtárs, aminek ön annyire örvendezik az mindössze a bugris pszichopata házi propagandájának az olvasata. Abból a nem is titkolt célból adták így közre, hogy felszopják a bugris Führerüket. Mindeközben pontosan tudjuk, hogy a pszichopata külföldi neobolsevik gazdái parancsára a határontúli közösségeket akarja szétverni, ellehetetleníteni. Amennyiben azzal van gondja, hogy mi ezzel is tökéletesen tisztában vagyunk, az pedig az ön személyes problémája.
Válasz erre
3
1
Szerintem
2026. augusztus 25. 20:33
Csak politikai haszonszerzés a magyarság segítése, a tiszar szerint, ahogy azt a napokban Tarr Zoltán ki is fejtette. A külhoniak szavazataival max 2 képviselő juthat be, de általában csak 1 szokott bejutni. Ettől vannak beszarva? Ez az az óriási politikai haszonszerzés? INkább arról lehet szó, hogy zsigerből és idegen érdekből nyírni akarják a magyarságot, kisemminzni határon túl és innen, az anyaországban is.
Válasz erre
3
0
elfújta az ellenszél
2026. augusztus 25. 20:30
Jobb magyar ez a román, mint az erdélyi nemzettársainkat lerománozó Magyar.
Válasz erre
5
1
cluster
•••
2026. augusztus 25. 20:29 Szerkesztve
akkora kamu hogy még a nevét sem írják ki hogy kiferdítette ezt ! mondjuk egy AI-val lehet iratni egy ilyet pl Kövér László újabb történelmi küldetésre készül – fiktív szatíra Budapest – Meg nem erősített, teljes egészében fiktív értesülések szerint Kövér László házelnök újabb nemzetstratégiai feladatot vállalna: személyesen ellenőrizné, hogy az ország valamennyi parlamenti székében megfelelően feszes-e a rend. A kezdeményezés állítólag egy parlamenti ülés után született, amikor Kövér elégedetlenül tapasztalta, hogy egyes képviselők túl szabadon mozogtak a teremben. A tervek szerint a projekt következő szakaszában létrehoznák a Nemzeti Székfegyelmi Hatóságot is, amely rendszeresen vizsgálná a képviselők ülés közbeni testtartását. A hírt természetesen sem Kövér László, sem az Országgyűlés nem erősítette meg. Nem is tehette volna, hiszen az egész történet kitaláció.
Válasz erre
1
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!