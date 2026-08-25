Ez mondjuk tényleg váratlan: már a zöldpárti román EP-alelnöknek is sok, amit a Tisza az erdélyi magyarokkal művel

Ez a vizsgálódás azonban, úgy tűnik, komoly hátránnyal jár az egyébként évek óta bejáratott programokkal futó, identitásőrzést vagy éppen szakmai, pedagógiai kiteljesedést segítő erdélyi magyar szervezetek életében.
Legalábbis erre utal, hogy Ștefănuță azért akar tárgyalni a miniszterelnökkel és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel, mert úgy tudja, hogy késnek az erdélyi magyar szervezetek támogatásai, vagy bizonytalanná vált a finanszírozásuk, egyes rendezvényeket pedig emiatt el kellett halasztani vagy fel kellett függeszteni.
Ștefănuță ezért levelet is írt a két politikusnak, amelyben találkozót kezdeményezett, és mint mondta, kész Budapestre utazni.