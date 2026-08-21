Magyar Pétertől is félti az uniós pénzeket a POLITICO, Tarr Zoltán forrásvesztésre számít

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Az Integritás Hatóság vezetője szerint lesznek, akik megpróbálnak visszaélni az uniós pénzek adta lehetőségekkel.
Magyarországról jelentkezett a brüsszeli POLITICO reggeli hírlevele, a Brussels Playbook, akiket leginkább az érdekelt, hogy halad az új kormány a Magyarországnak járó uniós források megszerzésében.
Az Integritás Hatóság Playbooknak nyilatkozó vezetője, Biró Ferenc arra figyelmeztet: ennyi pénzt egy „hosszú korrupciós történettel” rendelkező rendszerbe önteni új visszaélési lehetőségeket teremt, így aztán Magyarország csalásellenes intézményeinek továbbra is ébernek kell maradniuk.
„Mikor nagyon sok pénzt kell elköltened, lesznek páran, akik megpróbálnak visszaélni ezekkel a lehetőségekkel” így Biró. Az Integritás Hatóság elnöke azt is jelezte, hogy egyre-másra bukkannak elő újra olyan ügyek, amelyeket már az Orbán-kormányok alatt is szívesen kivizsgált volna, ám akkor állítása szerint nem lehetett. Biró Ferenc ugyanakkor egyelőre még nem tudja megmondani, hogy elégségesek-e a kormány lépései, és 2027-ig, a Bizottság által kért reformok lezárultáig nem tud nyilatkozni arról, hogy is áll Magyar Péter a korrupcióhoz.
A lap járt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy augusztus 20-i rendezvényén is. A miniszter úgy látja: összességében az Európai Bizottság „elégedett a lépésekkel, melyeket eddig tettünk”,
ugyanakkor néhány nem teljesített mérföldkő miatt számít némi pénzvesztésre is.
A POLITICO-nak nyilatkozott Orbán Balázs érkező európai parlamenti képviselő, a Fidesz korábbi kampányfőnöke is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság elfogult Magyar Péter kormányával szemben. „Abszolút felháborító, hogy ilyen körülmények között az új, liberális magyar kormány példa nélküli támogatást élvez a brüsszeli intézmények részéről, miközben ugyanezen intézmények teljes csendbe burkolóznak olyan antidemokratikus intézkedések kapcsán, melyek meghozatalával Orbán Viktor kormányát vádolták korábban” – fogalmazott.
Orbán Balázs teljes, a POLITICO által csak részben leközölt válaszát itt olvashatja:
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook