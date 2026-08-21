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orbán balázs tarr zoltán integritás hatóság biró ferenc európai bizottság

Magyar Pétertől is félti az uniós pénzeket a POLITICO, Tarr Zoltán forrásvesztésre számít

2026. augusztus 21. 10:14

Az Integritás Hatóság vezetője szerint lesznek, akik megpróbálnak visszaélni az uniós pénzek adta lehetőségekkel.

2026. augusztus 21. 10:14
Magyar Péter

Magyarországról jelentkezett a brüsszeli POLITICO reggeli hírlevele, a Brussels Playbook, akiket leginkább az érdekelt, hogy halad az új kormány a Magyarországnak járó uniós források megszerzésében.

Az Integritás Hatóság Playbooknak nyilatkozó vezetője, Biró Ferenc arra figyelmeztet: ennyi pénzt egy „hosszú korrupciós történettel” rendelkező rendszerbe önteni új visszaélési lehetőségeket teremt, így aztán Magyarország csalásellenes intézményeinek továbbra is ébernek kell maradniuk.

„Mikor nagyon sok pénzt kell elköltened, lesznek páran, akik megpróbálnak visszaélni ezekkel a lehetőségekkel” így Biró. Az Integritás Hatóság elnöke azt is jelezte, hogy egyre-másra bukkannak elő újra olyan ügyek, amelyeket már az Orbán-kormányok alatt is szívesen kivizsgált volna, ám akkor állítása szerint nem lehetett. Biró Ferenc ugyanakkor egyelőre még nem tudja megmondani, hogy elégségesek-e a kormány lépései, és 2027-ig, a Bizottság által kért reformok lezárultáig nem tud nyilatkozni arról, hogy is áll Magyar Péter a korrupcióhoz.

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A lap járt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy augusztus 20-i rendezvényén is. A miniszter úgy látja: összességében az Európai Bizottság „elégedett a lépésekkel, melyeket eddig tettünk”,

ugyanakkor néhány nem teljesített mérföldkő miatt számít némi pénzvesztésre is.

A POLITICO-nak nyilatkozott Orbán Balázs érkező európai parlamenti képviselő, a Fidesz korábbi kampányfőnöke is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság elfogult Magyar Péter kormányával szemben. „Abszolút felháborító, hogy ilyen körülmények között az új, liberális magyar kormány példa nélküli támogatást élvez a brüsszeli intézmények részéről, miközben ugyanezen intézmények teljes csendbe burkolóznak olyan antidemokratikus intézkedések kapcsán, melyek meghozatalával Orbán Viktor kormányát vádolták korábban” – fogalmazott.

Orbán Balázs teljes, a POLITICO által csak részben leközölt válaszát itt olvashatja:

Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

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Összesen 101 komment

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Szerintem
2026. augusztus 21. 12:35
"usafiu20 2026. augusztus 21. 12:24 „száz szónak is egy a vége”: Jó vergődést.... :DDD" USA fiú..... Ugye te vagy az a hamis tanuzásra lefizetett, akit az USA-ban rejtegettek, mert lebuktak veled. A kétségbeesett vergődésed láthatóan megy is nagyon. :DéDéDé
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lucasko
2026. augusztus 21. 12:34
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átverték, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Lépj velünk kapcsolatba még ma a [email protected] címen.
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[email protected]
2026. augusztus 21. 12:31
AZ ÉGVILÁGON SEMMI, DE SEMMI NEM ÉRDEKEL, AMI m.p.-el és kapcsolt részeivel történik, ill. velük kapcsolatos. Felőlem akár a fejük tetején is táncolhatnak JÓDLIZVA...leszarom az egész brancsukat.
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cccatch
2026. augusztus 21. 12:25
Nem értem a fidesze s taknyok még mindig Orbán faszát szopják. Ezek bazmeg a bukásból se értenek. Érthetetlen az egész, végleg megbuktak, azt nyomják tovább a fideszes szart...
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