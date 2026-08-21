Magyar Pétertől is félti az uniós pénzeket a POLITICO, Tarr Zoltán forrásvesztésre számít

Magyarországról jelentkezett a brüsszeli POLITICO reggeli hírlevele, a Brussels Playbook, akiket leginkább az érdekelt, hogy halad az új kormány a Magyarországnak járó uniós források megszerzésében.

Az Integritás Hatóság Playbooknak nyilatkozó vezetője, Biró Ferenc arra figyelmeztet: ennyi pénzt egy „hosszú korrupciós történettel” rendelkező rendszerbe önteni új visszaélési lehetőségeket teremt, így aztán Magyarország csalásellenes intézményeinek továbbra is ébernek kell maradniuk.

„Mikor nagyon sok pénzt kell elköltened, lesznek páran, akik megpróbálnak visszaélni ezekkel a lehetőségekkel” így Biró. Az Integritás Hatóság elnöke azt is jelezte, hogy egyre-másra bukkannak elő újra olyan ügyek, amelyeket már az Orbán-kormányok alatt is szívesen kivizsgált volna, ám akkor állítása szerint nem lehetett. Biró Ferenc ugyanakkor egyelőre még nem tudja megmondani, hogy elégségesek-e a kormány lépései, és 2027-ig, a Bizottság által kért reformok lezárultáig nem tud nyilatkozni arról, hogy is áll Magyar Péter a korrupcióhoz.