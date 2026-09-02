„Nem, ez még nem történt meg” – kijózanító válasz érkezett Brüsszelből Magyar Péterék győzelmi jelentésére

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Az Európai Bizottság hivatalos válaszban cáfolta a kormányzati kommunikációt.
Nem felel meg a valóságnak a Tisza-kormány és Magyar Péter hetek óta sulykolt állítása, miszerint hazahozták az uniós forrásokat és teljesítették az összes brüsszeli feltételt – írja a Magyar Nemzet. A lap kérdésére az Európai Bizottság hivatalos válaszban cáfolta a kormányzati kommunikációt. Brüsszel tájékoztatása szerint Magyarországra eddig egyetlen eurócent sem érkezett meg a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz(RRF) befagyasztott részéből, a feltételek teljesítését még csak most fogják vizsgálni, a tényleges hazai kifizetések pedig akár jövő év végéig is elhúzódhatnak.
Nem, ez még nem történt meg”
– válaszolt az Európai Bizottság a lapnak.
A brüsszeli szóvivő indoklása szerint Magyarországnak még be kell nyújtania a hivatalos kifizetési kérelmét, amelyre a tagállamoknak jogilag 2026. szeptember 30-ig van idejük. Vagyis a kormány úgy hirdet győzelmet és beszél a pénzek megérkezéséről, hogy a kifizetési folyamatot elindító hivatalos kérelmet be sem nyújtotta a brüsszeli bürokráciának.
A Magyar Nemzet szerint ugyancsak megdőlt a Tisza-kormány azon állítása, miszerint az Európai Bizottság már igazolta a feltételek teljesítését. Arra a kérdésünkre, hogy Brüsszel megerősíti-e a szupermérföldkövek és jogállamisági feltételek hiánytalan teljesülését, az Európai Bizottság azt válaszolta:
a Magyarország által várhatóan szeptemberben benyújtandó kifizetési kérelem keretében fogja hivatalosan értékelni az összes szupermérföldkő teljesítését.”
A Magyar Nemzet szerint ez azt jelenti, hogy Ursula von der Leyenék asztalán még nemhogy jóváhagyott dokumentum nincs, de a vizsgálat érdemi része el sem kezdődött. Brüsszel csak azután kezd el pecsételni és értékelni, ha a kormány benyújtja a dossziékat. Addig minden kormányzati kijelentés csupán politikai vágyvezérelt kommunikáció.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala