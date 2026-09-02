„Nem, ez még nem történt meg” – kijózanító válasz érkezett Brüsszelből Magyar Péterék győzelmi jelentésére

A brüsszeli szóvivő indoklása szerint Magyarországnak még be kell nyújtania a hivatalos kifizetési kérelmét, amelyre a tagállamoknak jogilag 2026. szeptember 30-ig van idejük. Vagyis a kormány úgy hirdet győzelmet és beszél a pénzek megérkezéséről, hogy a kifizetési folyamatot elindító hivatalos kérelmet be sem nyújtotta a brüsszeli bürokráciának.

A Magyar Nemzet szerint ugyancsak megdőlt a Tisza-kormány azon állítása, miszerint az Európai Bizottság már igazolta a feltételek teljesítését. Arra a kérdésünkre, hogy Brüsszel megerősíti-e a szupermérföldkövek és jogállamisági feltételek hiánytalan teljesülését, az Európai Bizottság azt válaszolta: