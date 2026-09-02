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kormány brüsszeli Magyar Péter európai bizottság

„Nem, ez még nem történt meg” – kijózanító válasz érkezett Brüsszelből Magyar Péterék győzelmi jelentésére

2026. szeptember 02. 06:51

Az Európai Bizottság hivatalos válaszban cáfolta a kormányzati kommunikációt.

2026. szeptember 02. 06:51
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Nem felel meg a valóságnak a Tisza-kormány és Magyar Péter hetek óta sulykolt állítása, miszerint hazahozták az uniós forrásokat és teljesítették az összes brüsszeli feltételt – írja a Magyar Nemzet. A lap kérdésére az Európai Bizottság hivatalos válaszban cáfolta a kormányzati kommunikációt. Brüsszel tájékoztatása szerint Magyarországra eddig egyetlen eurócent sem érkezett meg a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz(RRF) befagyasztott részéből, a feltételek teljesítését még csak most fogják vizsgálni, a tényleges hazai kifizetések pedig akár jövő év végéig is elhúzódhatnak.

Nem, ez még nem történt meg” 

– válaszolt az Európai Bizottság a lapnak.

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A brüsszeli szóvivő indoklása szerint Magyarországnak még be kell nyújtania a hivatalos kifizetési kérelmét, amelyre a tagállamoknak jogilag 2026. szeptember 30-ig van idejük. Vagyis a kormány úgy hirdet győzelmet és beszél a pénzek megérkezéséről, hogy a kifizetési folyamatot elindító hivatalos kérelmet be sem nyújtotta a brüsszeli bürokráciának.

A Magyar Nemzet szerint ugyancsak megdőlt a Tisza-kormány azon állítása, miszerint az Európai Bizottság már igazolta a feltételek teljesítését. Arra a kérdésünkre, hogy Brüsszel megerősíti-e a szupermérföldkövek és jogállamisági feltételek hiánytalan teljesülését, az Európai Bizottság azt válaszolta:

a Magyarország által várhatóan szeptemberben benyújtandó kifizetési kérelem keretében fogja hivatalosan értékelni az összes szupermérföldkő teljesítését.”

A Magyar Nemzet szerint ez azt jelenti, hogy Ursula von der Leyenék asztalán még nemhogy jóváhagyott dokumentum nincs, de a vizsgálat érdemi része el sem kezdődött. Brüsszel csak azután kezd el pecsételni és értékelni, ha a kormány benyújtja a dossziékat. Addig minden kormányzati kijelentés csupán politikai vágyvezérelt kommunikáció.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 30 komment

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Sorrend:
auditorium
2026. szeptember 02. 10:45
Húzzák a mézesmadzagot a magyar közvélemény nyugtatására, de az EU-s kassza kezd kiürülőben lenni. Ukrajna elvitt legalább 3OO milliárd eurót, amit soha nem fog tudni (és nem is akar Z.) visszafizetni. Naponta kapunk hireket az orosz rakéta és drón támadásokról Kijevben és Ogyesszában, DE az ezt megelőző ukrán robbantó drónok moszkvai és szt.pétervári olajfinomitók és gáztárolók, az orosz szállitócégek raktárainak felrobbantásáról NEM kap hirt a nyugati félteke. Az oroszok NEM panaszkodnak, NEM mutatnak videót róla, csak ha hatalmas füstfelhő takarja a nagyvárosok egét, azt már nem lehet eltitkolni. Mind két nép (uk-or) csöndben szenved, nem tiltakozhat, az ő demokráciájukban...hiába kérnek új választásokat...
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1
0
No comment no cry
2026. szeptember 02. 10:18
Kuss! Én így szoktam hazahozni az uniós pénzeket!
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0
0
piramis-2
2026. szeptember 02. 10:18
A TISZA csürhe hazudik??? Áááá az nem lehet! Ja! De, a TISZA csürhe hazudik.
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0
0
nyugalom
•••
2026. szeptember 02. 09:32 Szerkesztve
Meg pipilős képet nem lattunk! Anya, anya, nézd, milyen szepen ülök, eszem! Ki a legújabb szerető? Ilike meg megvan a papucsaban, mint försztléédíí? Nyitott könyv legyen mar a minielnök!
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5
0
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