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orbán balázs mathias corvinus collegium brüsszel mcc alapítvány

A Mathias Corvinus Collegiumra bízott vagyon soha nem magánvagyon volt

2026. szeptember 01. 17:04

Az állam nagyobb vagyont vesz vissza, mint amennyit annak idején az alapítvány részére átadott.

2026. szeptember 01. 17:04
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Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Csak a miheztartás végett..
Ami most történik: a kormány jogellenes döntésére államosítottak és megszüntettek egy 30 éve létező alapítványt - ez továbbra is jogi nonszensz és poltikai őrület. A szanálás közben viszont az is kiderült, hogy a folyamat során az állam nagyobb vagyont vesz vissza, mint amennyit annak idején az alapítvány részére átadott - hiába utalgattak korábban egyesek ennek ellenkezőjére.
A Mathias Corvinus Collegiumra bízott vagyon soha nem magánvagyon volt. Azt a célt szolgálta, hogy egy magyar oktatási és tehetséggondozási intézmény hosszú távon, a politikai ciklusoktól függetlenül működhessen. Az alapítvány nem felélte ezt a vagyont, hanem a hozamaiból ingyenes képzéseket, kollégiumokat, nemzetközi kutatási programokat, ösztöndíjakat és az egész Kárpát-medencére kiterjedő intézményrendszert épített több mint nyolcezer magyar fiatal és egész Magyaroszág számára. Közben pedig nemcsak megőrizte, hanem jelentősen gyarapította is a rábízott vagyont.
A elszámolás során pedig kiderült, hogy az összes korábbi vádaskodás alaptalan volt. A vagyon megvan, értéke növekedett és közben újabb vagyonelemekkel gyarapodott.
Lehet vitatkozni az MCC szellemiségével. Azt is látjuk sajnos, hogy hogyan lehet Brüsszel kérésére egy önkényes politikai döntéssel lekaszálni az alapítványi modellt. Azt azonban többé nem lehet tisztességgel állítani, hogy az MCC felélte vagy eltüntette volna a rábízott vagyont. A számok ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítják.
Mostantól nem az a kérdés, hogy mi történt a vagyonnal. Látjuk, gyarapodott. A kérdés az, mi történik vele az új kormány kezében. Ez már az ő felelősségük. De mi is figyelni fogunk!”

Forrás: Orbán Balázs Facebook-oldala

Nyitókép forrása: Orbán Balázs Facebook-oldala

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Összesen 23 komment

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csapláros
2026. szeptember 01. 19:18
pollip 2026. szeptember 01. 19:06 ..."Sokan tudjuk, hogy az Orbán kormány nem lop, nem tolvaj és nem korrupt."... Sokan tudjuk, hogy a mostani DIKTATÚRA kormánya LEGALÁBB annyit fog lopni, annyira tolvaj lesz és korrupt, de abból egy nagy lófaszt fog a NÉP is kapni. Amíg tart a Vagyonvédelmisek szabadrablása, addig megy MINDEN a külföldnek, Ukrajnának, fizetjük a napi 1 milka határvédelmet, hogy minél hamarabb beteljesedjen Trianon, Magyarország és a magyarság eltörlése a Föld színéről... Vagyonvédelem = Indiánvédelem, mint mikor ezen a címen alkohollal, behurcolt betegségekkel, mikrojárványokkal, esetenként kisebb mészárlásokkal gyilkolták az Amazonas mentén az indiánokat a területért, hogy újabbnál újabb gumifa, banán és pálmaolaj ültetvények létesülhessenek...
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Gintonic68
2026. szeptember 01. 19:14
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1
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pollip
2026. szeptember 01. 19:06
Sokan tudjuk, hogy az Orbán kormány nem lop, nem tolvaj és nem korrupt.
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0
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csapláros
2026. szeptember 01. 18:51
Egy nagy lófaszt fogja figyelni senki ennek a vagyonnak a sorsát. Ugyanez lesz a sorsa, mint anno a NÁCIK és a KOMMUNISTÁK által rabolt vagyonokkal. A mostani, a DIKTATÚRA ÁLTAL zabrált MCC vagyon is MEGY UKRAJNÁBA, hogy eldurrogtathassák a picsába. Még az is mázli lesz, ha a fososgatyás egynémely korrupt szarfaszúja lecsippent magának valamennyit, mert az legalább MEGMARAD !
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