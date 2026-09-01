„Csak a miheztartás végett..

Ami most történik: a kormány jogellenes döntésére államosítottak és megszüntettek egy 30 éve létező alapítványt - ez továbbra is jogi nonszensz és poltikai őrület. A szanálás közben viszont az is kiderült, hogy a folyamat során az állam nagyobb vagyont vesz vissza, mint amennyit annak idején az alapítvány részére átadott - hiába utalgattak korábban egyesek ennek ellenkezőjére.

A Mathias Corvinus Collegiumra bízott vagyon soha nem magánvagyon volt. Azt a célt szolgálta, hogy egy magyar oktatási és tehetséggondozási intézmény hosszú távon, a politikai ciklusoktól függetlenül működhessen. Az alapítvány nem felélte ezt a vagyont, hanem a hozamaiból ingyenes képzéseket, kollégiumokat, nemzetközi kutatási programokat, ösztöndíjakat és az egész Kárpát-medencére kiterjedő intézményrendszert épített több mint nyolcezer magyar fiatal és egész Magyaroszág számára. Közben pedig nemcsak megőrizte, hanem jelentősen gyarapította is a rábízott vagyont.

A elszámolás során pedig kiderült, hogy az összes korábbi vádaskodás alaptalan volt. A vagyon megvan, értéke növekedett és közben újabb vagyonelemekkel gyarapodott.

Lehet vitatkozni az MCC szellemiségével. Azt is látjuk sajnos, hogy hogyan lehet Brüsszel kérésére egy önkényes politikai döntéssel lekaszálni az alapítványi modellt. Azt azonban többé nem lehet tisztességgel állítani, hogy az MCC felélte vagy eltüntette volna a rábízott vagyont. A számok ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítják.

Mostantól nem az a kérdés, hogy mi történt a vagyonnal. Látjuk, gyarapodott. A kérdés az, mi történik vele az új kormány kezében. Ez már az ő felelősségük. De mi is figyelni fogunk!”

Forrás: Orbán Balázs Facebook-oldala

Nyitókép forrása: Orbán Balázs Facebook-oldala