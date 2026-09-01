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brüsszeli euractiv frank füredi Magyar Péter mcc

Megfojtották anyagilag az MCC Brüsszelt, ezért Frank Füredi távozik, de ígéri, hogy Magyar Péter nem szabadul meg tőle ilyen könnyen

2026. szeptember 01. 17:10

Akár szeptember végéig bejelenthetnek egy új kezdeményezést, amely nagyon hasonló szerepet töltene be, mint az MCC brüsszeli központja – mondta Frank Füredi, aki Magyar Péternek csak annyit üzent, hogy „húzzon a francba”.

2026. szeptember 01. 17:10
Frank Füredi

Frank Füredi bejelentette: megszűnik az MCC brüsszeli központja, miután a Magyar Péter vezette kormány leállította az intézmény munkatársainak kifizetését. A Mathias Corvinus Collegium brüsszeli képviseletét 2022-es indulása óta vezető Füredi azonban azt állítja: hamarosan egy új, hasonló szerepet betöltő kezdeményezés indulhat – derül ki az Euractiv keddi hírleveléből.

„Az MCC Brüsszelnek vége, mert nincs pénze” – mondta Frank Füredi, miután hétfőn lemondott a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli központjának igazgatói posztjáról. Füredi szerint az intézmény jelenleg nem tudja kifizetni számláit, hitelezőit és munkatársait sem.

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Füredi szerint a finanszírozás leállítása politikai nyomásgyakorlás része. Azt állította, hogy Magyar Péter kormánya „megpróbálja megzsarolni az MCC-t”, lényegében azt üzenve az intézménynek, hogy csak akkor jut hozzá a pénzéhez, ha „jó gyerekként” viselkedik.

A Mathias Corvinus Collegium brüsszeli működésének jövője ezzel bizonytalanná vált. Füredi ugyanakkor nem tervezi, hogy eltűnik a közéletből.

Elmondása szerint már tárgyalásokat folytat olyan tehetős támogatókkal, akik „mély zsebbel” rendelkeznek, és támogatják az általa képviselt ügyet. Szerinte akár szeptember végéig bejelenthetnek egy új kezdeményezést, amely „nagyon hasonló szerepet” töltene be, mint az MCC brüsszeli központja.

Füredi Magyar Péternek is üzent. A kormányfővel szembeni álláspontját rendkívül nyersen fogalmazta meg: 

azt mondta, lényegében annyi az üzenete Magyar számára, hogy „csak húzzon a francba” („just basically fuck off”).

A brit–magyar szociológus és politikai gondolkodó korábban marxista forradalmárként politizált, később azonban a radikális konzervativizmus egyik ismert képviselőjévé vált. Az MCC brüsszeli központjának vezetőjeként az európai uniós politika egyik markáns konzervatív kritikusa lett – írja az Euractiv Füredi munkássgát summázva.

Nyitókép: Frank Füredi (Fotó: Mandiner/Ficsor Márton)
 

 

Összesen 61 komment

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Sorrend:
reciprofi
2026. szeptember 01. 19:32
Erről a brüsszeli MCC-ről tàlalt ki egy videóban egy nagyon zaklatottnak tűnő srác hogy kb. egy orosz kém- és propagandaközpont.Füredi,ki megalapította a forradalmi brit Kommunista pártot,most a jobbos fideszes brancs propagandistája .Fizessen nekik aki megbízta őket! 🤮 Pofátlanok a végtelenség Ennek a senkiházinak is nem végkielégítést, fizetést kell adni hanem vissza kéne neki fizetni azokat a pénzeket amiket felvett egy ilyen hili-buli semmire nem jó alapítványtól. Baszd meg...ez a köcsög narancssárga horda a Föld legpofátlanabb és leggátlástalanabb bandája! 😡🤮
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0
3
Oldalkosár
2026. szeptember 01. 19:28
"A brit–magyar szociológus és politikai gondolkodó korábban marxista forradalmárként politizált, később azonban a radikális konzervativizmus egyik ismert képviselőjévé vált." Az életben egyszer mindenkinek joga van radikálisan változtatni a nézetein, akár 180 fokban is, ha időben felismeri, hogy az az ideológia amit addig képviselt, legjobb esetben vakvágány, vagy egyenesen a pokolba vezet. Ha valaki ezt többször megteszi, időnként úgy váltogatja értékrendjét mint kígyó vedli le a régi bőrét, azzal már baj van. Az ilyen csúszómászókra bőven akad egyéb kifejezés a magyar nyelvben.
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1
0
reciprofi
2026. szeptember 01. 19:27
A gyári dolgozó sem kap plusz bért ,csak amiért meg dolgozott! Végkiwlégítést meg végkép nem kap, pláne ha önként mond le,vagy fel !! ha csak az eddig kiderült zsiványságokra költött pénze megmarad az államnak, már akkor jól fogunk élni, persze csak amint visszapótlódik, amig eddig elsinkofáltak! Mert ne felejtsük el, hogy üresen hagyták itt a kasszát, még a páncélajtót is felesleges volt becsukni, mert üres volt! Sajnos most beugrott, hogy vajon az aranytartalékunk megvan e még? Nem kellene annak is utánanézni?Még az is bekövetkezhet hogy ő fog fizetni amilyen “ tiszta” volt ez az egész KEKVA bagázs Brüsszelben milliárdos épületben a magyar adófizetők pénzéből rendezték a zártkörű elegáns vacsorákat, tolták a fidesz szekerét, szórták eszetlenül az ingyenpénzt! Vége van! Nem jár semmi! Örüljön, hogy nem kérik vissza a sok százmilliót, amibe ez a sok senkiházi került a hazánknak!
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1
2
reciprofi
2026. szeptember 01. 19:25
Hofi Géza jól mondta: "A ház nélküli csiga ezekhez képest egy gerincoszlop A 80as években ő alapította szovjet segítséggel a brit Forradalmi Kommunista Pártot,mostanra meg átlépett a szélsőjobbhoz.Érdekesen változtak az elvei az évtizedek alatt,mondjuk akik pénzelik azok maradtak ugyanazok. Ismereteim szerint nem a magyar állammal, hanem egy magánszervezettel - MCC - kötött szerződést Füredi úr. Most, miután ez a szervezet és a “szponzora”, Orbán az eszeméivel együtt megbukott ez a Füredi nevű egyén az új magyar kormánytól várja, hogy kifizessék azt, amit korábban sem fizethetett volna a magyar kormány. Ez ugyanis nem kormánypropaganda volt, még nem is pártpropaganda, hanem egy félresiklott elme szüleménye. Szóval ennek a Füredinek ajánlom, hogy forduljon a megbízójához, ha valamiféle követelése van! És örüljön, ha senki nem pereli vissza azt, amit 2024 óta elvitt a magyar néptől
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