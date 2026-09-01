Megfojtották anyagilag az MCC Brüsszelt, ezért Frank Füredi távozik, de ígéri, hogy Magyar Péter nem szabadul meg tőle ilyen könnyen

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Akár szeptember végéig bejelenthetnek egy új kezdeményezést, amely nagyon hasonló szerepet töltene be, mint az MCC brüsszeli központja – mondta Frank Füredi, aki Magyar Péternek csak annyit üzent, hogy „húzzon a francba”.
Frank Füredi bejelentette: megszűnik az MCC brüsszeli központja, miután a Magyar Péter vezette kormány leállította az intézmény munkatársainak kifizetését. A Mathias Corvinus Collegium brüsszeli képviseletét 2022-es indulása óta vezető Füredi azonban azt állítja: hamarosan egy új, hasonló szerepet betöltő kezdeményezés indulhat – derül ki az Euractiv keddi hírleveléből.
„Az MCC Brüsszelnek vége, mert nincs pénze” – mondta Frank Füredi, miután hétfőn lemondott a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli központjának igazgatói posztjáról. Füredi szerint az intézmény jelenleg nem tudja kifizetni számláit, hitelezőit és munkatársait sem.
Füredi szerint a finanszírozás leállítása politikai nyomásgyakorlás része. Azt állította, hogy Magyar Péter kormánya „megpróbálja megzsarolni az MCC-t”, lényegében azt üzenve az intézménynek, hogy csak akkor jut hozzá a pénzéhez, ha „jó gyerekként” viselkedik.
A Mathias Corvinus Collegium brüsszeli működésének jövője ezzel bizonytalanná vált. Füredi ugyanakkor nem tervezi, hogy eltűnik a közéletből.
Elmondása szerint már tárgyalásokat folytat olyan tehetős támogatókkal, akik „mély zsebbel” rendelkeznek, és támogatják az általa képviselt ügyet. Szerinte akár szeptember végéig bejelenthetnek egy új kezdeményezést, amely „nagyon hasonló szerepet” töltene be, mint az MCC brüsszeli központja.
Füredi Magyar Péternek is üzent. A kormányfővel szembeni álláspontját rendkívül nyersen fogalmazta meg:
azt mondta, lényegében annyi az üzenete Magyar számára, hogy „csak húzzon a francba” („just basically fuck off”).
A brit–magyar szociológus és politikai gondolkodó korábban marxista forradalmárként politizált, később azonban a radikális konzervativizmus egyik ismert képviselőjévé vált. Az MCC brüsszeli központjának vezetőjeként az európai uniós politika egyik markáns konzervatív kritikusa lett – írja az Euractiv Füredi munkássgát summázva.
Nyitókép: Frank Füredi (Fotó: Mandiner/Ficsor Márton)