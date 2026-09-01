Megfojtották anyagilag az MCC Brüsszelt, ezért Frank Füredi távozik, de ígéri, hogy Magyar Péter nem szabadul meg tőle ilyen könnyen

Frank Füredi bejelentette: megszűnik az MCC brüsszeli központja, miután a Magyar Péter vezette kormány leállította az intézmény munkatársainak kifizetését. A Mathias Corvinus Collegium brüsszeli képviseletét 2022-es indulása óta vezető Füredi azonban azt állítja: hamarosan egy új, hasonló szerepet betöltő kezdeményezés indulhat – derül ki az Euractiv keddi hírleveléből.

„Az MCC Brüsszelnek vége, mert nincs pénze” – mondta Frank Füredi, miután hétfőn lemondott a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli központjának igazgatói posztjáról. Füredi szerint az intézmény jelenleg nem tudja kifizetni számláit, hitelezőit és munkatársait sem.