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Élvonal Kutatócsoport megszűnés Krausz Ferenc alapítvány

Krausz Ferenc: Több pénzt adunk vissza a magyar államnak, mint amennyit kaptunk

2026. augusztus 31. 17:56

A Nobel-díjas fizikus szerint az Élvonal Alapítvány megszüntetésével egy olyan tudományos program zárult le, amelynek célja Magyarország nemzetközi kutatási versenyképességének erősítése, a tehetséggondozás fejlesztése és a külföldön dolgozó magyar kutatók hazatérésének ösztönzése lett volna.

2026. augusztus 31. 17:56
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Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus szerint az Élvonal Alapítvány megszüntetésével egy olyan tudományos program zárult le, amelynek célja Magyarország nemzetközi kutatási versenyképességének erősítése, a tehetséggondozás fejlesztése és a külföldön dolgozó magyar kutatók hazatérésének ösztönzése lett volna. A kutató az Indexen közölt véleménycikkében hangsúlyozza: 

az alapítvány megszüntetése politikai döntés volt, amelyet nem kíván minősíteni, ugyanakkor fontosnak tartja bemutatni a program eredeti céljait és válaszolni az elmúlt hónapok kritikáira.

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Krausz úgy véli, az Élvonal nem egy új kutatóintézet létrehozását célozta, hanem egy olyan tudományos ökoszisztéma kialakítását, amely 

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összekapcsolja 

  • a tehetséggondozást, 
  • a csúcskutatást, 
  • a nemzetközi együttműködéseket és 
  • az innovációt. 

A program révén a legtehetségesebb magyar diákok és kutatók közvetlen kapcsolatba kerülhettek volna a világ élvonalába tartozó tudományos műhelyekkel. 

A szerző bírálja, hogy az alapítvány megszüntetéséről szóló döntés előtt szerinte nem volt lehetősége részletesen bemutatni és megvitatni a koncepciót a döntéshozókkal. Állítása szerint 

több kritika félreértéseken alapult, például azon a feltételezésen, hogy az Élvonal párhuzamos intézményrendszert hozott volna létre, vagy hogy a program túlzottan szűk elitcsoportot támogatott volna.

Krausz Ferenc hangsúlyozza: a tervezett finanszírozás nemzetközi összehasonlításban sem számított rendkívülinek, mivel a támogatási szinteket olyan vezető kutatási programokhoz igazították, mint a német Max Planck Társaság vagy az amerikai Howard Hughes Medical Institute modelljei. Az első hatéves ciklusban 25 nemzetközi szintű tudásközpont, 50 kutatócsoport, valamint egy országos tehetséggondozási rendszer létrehozását tervezték. 

A Nobel-díjas kutató kitér a pénzügyi vitákra is. Közlése alapján 

az alapítvány működése során mintegy 398 millió forintot használt fel, miközben a támogatás döntő részét nem költötte el. A fel nem használt forrásokkal és azok kamataival együtt az alapítvány több pénzt fizet vissza az államnak, mint amennyit támogatásként kapott.

Kiemeli, hogy szándékosan kerültek minden olyan kötelezettségvállalást, amely korlátozta volna az új kormány mozgásterét. 

Krausz állítása szerint az alapítvány rövid működése alatt már elindultak nemzetközi kutatási együttműködések, és több külföldön dolgozó, nemzetközileg elismert magyar kutató is érdeklődött a hazatérés lehetősége iránt. Emellett létrejött egy középiskolai tehetséggondozó hálózat is, amelynek résztvevői sikeresen szerepeltek nemzetközi diákolimpiákon. 

Cikke végén a Nobel-díjas fizikus azt írja: az Élvonal Alapítvány megszűnt ugyan, de a mögötte álló célok továbbra is érvényesek. Szerinte 

Magyarország tudományos fejlődéséhez elengedhetetlen a hosszú távú kiszámíthatóság, a nemzetközi színvonalú kutatási környezet és a tudománypolitika iránti bizalom helyreállítása.

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el!

Nyitókép: Földházi Árpád

Összesen 21 komment

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Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2026. augusztus 31. 18:44
rugbista 2026. augusztus 31. 18:36 ,,A leggusztustalanabb banda lett az MTA, eddig is szarháziak voltak...,, Sajna, ilyenek vagyunk. Bólogatunk, lapítunk. ,,Lehet egy macska is megalkuvó,, Kádár kurva jó munkát végzett. És ez már pártállástól független. A külföld úgy törli belénk a lábád, ahogy csak akarja. Tök mindegy ki van kormányon. :((((((((((((((( Nekem helyben van tapasztalatom ezzel kapcsolatban, a helyi egyetem vonatkozásában. Libbsik, fideszesek, baloldalika kb. mindegy. Van az a pénz amiért hazudnak, csak azt nem tudod, hogy mikor. :(((((((((((((((((
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nemecsekerno-007-01
2026. augusztus 31. 18:41
Irgum-burgum 2026. augusztus 31. 18:38 ,,Mesebeszéd. A tehetséggondozásnak álcázott, államilag szervezett...,, Többet adott vissza, kurva anyád. Nem hánysz még magadtól?
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2
Irgum-burgum
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2026. augusztus 31. 18:38 Szerkesztve
Mesebeszéd. A tehetséggondozásnak álcázott, államilag szervezett közpénzlopásnak vége. A kormánynak nem az a dolga, hogy százmilliárdokat felemésztő elitképzőket hozzon létre mérhető eredmény nélkül gazdag fideszes csemetéknek, hanem az a törvényes kötelezettsége, hogy a KÖZOKTATÁS jól működjön és mindenkinek lehetőséget teremtsen a tehetsége kibontakoztatására. Az MCC-től, Élvonaltól és más NER-es közpénznyelőtől visszaszerzett pénzt az elmúlt években kivéreztetett közoktatás renbehozására kell fordítani.
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5
elégia
2026. augusztus 31. 18:37
Szégyen. Poloska pöcegödröt csinál Magyarországból.
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