Krausz Ferenc: Több pénzt adunk vissza a magyar államnak, mint amennyit kaptunk

Krausz Ferenc hangsúlyozza: a tervezett finanszírozás nemzetközi összehasonlításban sem számított rendkívülinek, mivel a támogatási szinteket olyan vezető kutatási programokhoz igazították, mint a német Max Planck Társaság vagy az amerikai Howard Hughes Medical Institute modelljei. Az első hatéves ciklusban 25 nemzetközi szintű tudásközpont, 50 kutatócsoport, valamint egy országos tehetséggondozási rendszer létrehozását tervezték.

A Nobel-díjas kutató kitér a pénzügyi vitákra is. Közlése alapján