Krausz Ferenc: Több pénzt adunk vissza a magyar államnak, mint amennyit kaptunk

Kiemeli, hogy szándékosan kerültek minden olyan kötelezettségvállalást, amely korlátozta volna az új kormány mozgásterét.
Krausz állítása szerint az alapítvány rövid működése alatt már elindultak nemzetközi kutatási együttműködések, és több külföldön dolgozó, nemzetközileg elismert magyar kutató is érdeklődött a hazatérés lehetősége iránt. Emellett létrejött egy középiskolai tehetséggondozó hálózat is, amelynek résztvevői sikeresen szerepeltek nemzetközi diákolimpiákon.
Cikke végén a Nobel-díjas fizikus azt írja: az Élvonal Alapítvány megszűnt ugyan, de a mögötte álló célok továbbra is érvényesek. Szerinte