Ft
Ft
40°C
24°C
Ft
Ft
40°C
24°C
08. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
jazz tv televízió megszűnés csatorna

Megszűnik a népszerű magyar tévécsatorna

2026. augusztus 06. 06:58

Úgy tűnik, leállhat a Jazz TV, a finanszírozási nehézségek miatt augusztusban megszűnhet a műsorsugárzás.

2026. augusztus 06. 06:58
null

Napokon belül befejezheti működését a Jazz TV. A csatorna közleményben jelentette be, hogy a jelenlegi finanszírozási környezet miatt várhatóan még augusztusban leállítja műsorsugárzását, annak ellenére, hogy a nézői érdeklődés és a szakmai munka továbbra is biztosított.

A tulajdonosok szerint a jelenlegi gazdasági és szabályozási feltételek mellett nem tudják fenntartani az országos közösségi televízió működését.

Kiemelték: a döntést nem a nézettség vagy a tartalom minősége indokolta, hanem az, hogy a közösségi médiaszolgáltatók számára nem áll rendelkezésre kiszámítható finanszírozási háttér.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Több mint kétmillió háztartásban volt elérhető

A Jazz TV közel három és fél éve indult azzal a céllal, hogy kizárólag a jazzzenét és a magyar dzsesszkultúrát mutassa be. Az elmúlt két évben már a legnagyobb hazai szolgáltatók alapcsomagjaiban is szerepelt, így több mint kétmillió háztartásban volt fogható.

A csatorna saját gyártású műsorokat készített, jelentős jazzarchívumot épített fel, működését azonban nagyrészt tulajdonosi kölcsönök, önkéntes szakmai munka és partneri támogatások biztosították.

A szabályozás miatt nincs stabil bevétel

A közlemény szerint a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé, hogy a közösségi televíziók programdíjhoz jussanak, így nem rendelkeznek olyan kiszámítható bevételi forrással, amely hosszú távon biztosíthatná működésüket.

A Jazz TV számításai szerint már előfizetőnként havi 2,5–3 forintos programdíj is elegendő lenne a csatorna fenntartható működéséhez.

Még bíznak a folytatásban

A televízió ugyanakkor nem mondott le teljesen a folytatás lehetőségéről. Közlésük szerint továbbra is nyitottak minden olyan megoldásra – legyen szó új finanszírozási megállapodásról, állami támogatásról vagy a szabályozás módosításáról –, amely lehetővé teheti a műsorsugárzás fenntartását.

Nyitóképünk illusztráció, forrása: FABRICE COFFRINI / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. augusztus 06. 08:23
A kommunizmusban minden megszűnik.
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. augusztus 06. 07:29
Miért nem mondják ki: kell a csatorna sáv a szivárvány tv-nek.
Válasz erre
2
0
Gintonic68
2026. augusztus 06. 07:25
Most kellene a PestiTv-t újraindítani !!! Civil tv kellene !!!
Válasz erre
1
0
Magyarorszag-elveszett
2026. augusztus 06. 07:08
Mondjuk soha nem is tudtam róla.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!