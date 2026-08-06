Megszűnik a népszerű magyar tévécsatorna

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Úgy tűnik, leállhat a Jazz TV, a finanszírozási nehézségek miatt augusztusban megszűnhet a műsorsugárzás.
Napokon belül befejezheti működését a Jazz TV. A csatorna közleményben jelentette be, hogy a jelenlegi finanszírozási környezet miatt várhatóan még augusztusban leállítja műsorsugárzását, annak ellenére, hogy a nézői érdeklődés és a szakmai munka továbbra is biztosított.
A tulajdonosok szerint a jelenlegi gazdasági és szabályozási feltételek mellett nem tudják fenntartani az országos közösségi televízió működését.
Kiemelték: a döntést nem a nézettség vagy a tartalom minősége indokolta, hanem az, hogy a közösségi médiaszolgáltatók számára nem áll rendelkezésre kiszámítható finanszírozási háttér.
A Jazz TV közel három és fél éve indult azzal a céllal, hogy kizárólag a jazzzenét és a magyar dzsesszkultúrát mutassa be. Az elmúlt két évben már a legnagyobb hazai szolgáltatók alapcsomagjaiban is szerepelt, így több mint kétmillió háztartásban volt fogható.
A csatorna saját gyártású műsorokat készített, jelentős jazzarchívumot épített fel, működését azonban nagyrészt tulajdonosi kölcsönök, önkéntes szakmai munka és partneri támogatások biztosították.
A közlemény szerint a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé, hogy a közösségi televíziók programdíjhoz jussanak, így nem rendelkeznek olyan kiszámítható bevételi forrással, amely hosszú távon biztosíthatná működésüket.
A Jazz TV számításai szerint már előfizetőnként havi 2,5–3 forintos programdíj is elegendő lenne a csatorna fenntartható működéséhez.
A televízió ugyanakkor nem mondott le teljesen a folytatás lehetőségéről. Közlésük szerint továbbra is nyitottak minden olyan megoldásra – legyen szó új finanszírozási megállapodásról, állami támogatásról vagy a szabályozás módosításáról –, amely lehetővé teheti a műsorsugárzás fenntartását.
Nyitóképünk illusztráció, forrása: FABRICE COFFRINI / AFP