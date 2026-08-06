Megszűnik a népszerű magyar tévécsatorna

Napokon belül befejezheti működését a Jazz TV. A csatorna közleményben jelentette be, hogy a jelenlegi finanszírozási környezet miatt várhatóan még augusztusban leállítja műsorsugárzását, annak ellenére, hogy a nézői érdeklődés és a szakmai munka továbbra is biztosított.

A tulajdonosok szerint a jelenlegi gazdasági és szabályozási feltételek mellett nem tudják fenntartani az országos közösségi televízió működését.

Kiemelték: a döntést nem a nézettség vagy a tartalom minősége indokolta, hanem az, hogy a közösségi médiaszolgáltatók számára nem áll rendelkezésre kiszámítható finanszírozási háttér.