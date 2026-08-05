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hazajáró haza győzelem

Megmenekült a Hazajáró: „A rég nem látott nemzeti összefogás győzelmet aratott”

2026. augusztus 05. 16:24

Elkészül a Hazajáró fennmaradó 11 epizódja is.

2026. augusztus 05. 16:24
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„Győzelmi jelentést” tett közzé a Hazajáró stábja:

A rég nem látott nemzeti összefogás győzelmet aratott: 9 nap kellett ahhoz, hogy megteremtsétek a lehetőséget a Hazajáró fennmaradó 11 epizódjának elkészítésére!”

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Mint írják, „eddig hittünk benne, de most már tudjuk: a Hazajáró útja valóban végtelen. És ez a közös út, amin együtt járunk Veletek: maga a cél.”

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„Ez a kilenc nap örökre megváltoztatta a Hazajárót. Ezentúl a műsort nem önállóan készítjük, hanem Veletek. Ezért közösségi összefogásunkat most nem lezárjuk, hanem tovább építjük.”

„Hogy milyen új utakon indulunk tovább közös céljaink felé, és formáljuk tovább a Hazajáró jövőjét, arról hamarosan részletesen is beszámolunk. Most viszont csak egyetlen szót szeretnénk mondani: KÖSZÖNJÜK!” – olvasható a bejegyzésben.

Nyitókép: Facebook

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Összesen 21 komment

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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 05. 19:01
elcapo-3Beszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 05. 17:04 " gyerekbaszó. " Cigó....ez éppen a tót cigány fajtádra jellemző! Semjén Zsolti bácsi nem is szlovák.
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Silcon
2026. augusztus 05. 18:53
Akkor volt értelme beszállnom :) Tudjukki: "Nemzeti összefogás" Öreg, benneteket csak és kizárólag az Orbán iránti gyűlölet tart össze és abban semmi, de semmi felemelő nincs. A mocskolódás és gúnyolódás belőlünk max. szánalmat vált ki, de szemmel láthatóan ezt ti felfogni is képtelenek vagytok.
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Fekvőrendőr
2026. augusztus 05. 18:05
Szuper hír! Minden értékért így kell összefognunk, hajrá!
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hallgató
2026. augusztus 05. 17:51
Győry Attila, Haraszti Mária - szlovmagy bolsevik magyargyűlölők.
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