Megmenekült a Hazajáró: „A rég nem látott nemzeti összefogás győzelmet aratott”

Ikonikus ismeretterjesztő sorozatot zár be a Tisza alatt az MTVA
Indoklás nélkül mondták fel a szerződést.
Elkészül a Hazajáró fennmaradó 11 epizódja is.
„Győzelmi jelentést” tett közzé a Hazajáró stábja:
A rég nem látott nemzeti összefogás győzelmet aratott: 9 nap kellett ahhoz, hogy megteremtsétek a lehetőséget a Hazajáró fennmaradó 11 epizódjának elkészítésére!”
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Indoklás nélkül mondták fel a szerződést.
Mint írják, „eddig hittünk benne, de most már tudjuk: a Hazajáró útja valóban végtelen. És ez a közös út, amin együtt járunk Veletek: maga a cél.”
„Ez a kilenc nap örökre megváltoztatta a Hazajárót. Ezentúl a műsort nem önállóan készítjük, hanem Veletek. Ezért közösségi összefogásunkat most nem lezárjuk, hanem tovább építjük.”
„Hogy milyen új utakon indulunk tovább közös céljaink felé, és formáljuk tovább a Hazajáró jövőjét, arról hamarosan részletesen is beszámolunk. Most viszont csak egyetlen szót szeretnénk mondani: KÖSZÖNJÜK!” – olvasható a bejegyzésben.
Nyitókép: Facebook