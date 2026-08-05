Megmenekült a Hazajáró: „A rég nem látott nemzeti összefogás győzelmet aratott”

„Ez a kilenc nap örökre megváltoztatta a Hazajárót. Ezentúl a műsort nem önállóan készítjük, hanem Veletek. Ezért közösségi összefogásunkat most nem lezárjuk, hanem tovább építjük.”

„Hogy milyen új utakon indulunk tovább közös céljaink felé, és formáljuk tovább a Hazajáró jövőjét, arról hamarosan részletesen is beszámolunk. Most viszont csak egyetlen szót szeretnénk mondani: KÖSZÖNJÜK!” – olvasható a bejegyzésben.