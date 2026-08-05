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vitézy dávid podmaniczky mozgalom szilágyi anna

Lemondott Vitézy Dávid embere, a Podmaniczky Mozgalom egyik fővárosi képviselője

2026. augusztus 05. 15:19

Távozik a Fővárosi Közgyűlésből Szilágyi Anna.

2026. augusztus 05. 15:19
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Lemondott fővárosi képviselői mandátumáról Szilágyi Anna, a Podmaniczky Mozgalom politikusa – írja a Magyar Hang. A lap értesülései szerint nem lenne meglepő, ha a jövőben a Vitézy Dávid vezette közlekedési és beruházási minisztériumban vállalna munkát.

Szilágyi Anna 2024 októbere óta volt tagja a Vitézy Dávid nevével fémjelzett háromfős fővárosi frakciónak. Miután Vitézy 2026 áprilisában miniszter lett, helyét Hutiray Borbála vette át a Fővárosi Közgyűlésben.

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A Magyar Hang megkereste Gál Józsefet, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét is, aki közölte, hogy a távozó képviselő utódját hamarosan bejelentik.

Nyitókép: Facebook

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
sanya55-2
2026. augusztus 05. 16:10
Írás, olvasás rendben ? Akkor még közt.elnök is lehet
Válasz erre
1
0
google-2
2026. augusztus 05. 16:02
Azt hittem, hogy elkezdett szégyen lenni a Téesznek dolgozni, pedig dehogy. Gondolom, még tülekednek is, hogy.
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0
0
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