Lemondott Vitézy Dávid embere, a Podmaniczky Mozgalom egyik fővárosi képviselője

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Távozik a Fővárosi Közgyűlésből Szilágyi Anna.
Lemondott fővárosi képviselői mandátumáról Szilágyi Anna, a Podmaniczky Mozgalom politikusa – írja a Magyar Hang. A lap értesülései szerint nem lenne meglepő, ha a jövőben a Vitézy Dávid vezette közlekedési és beruházási minisztériumban vállalna munkát.
Szilágyi Anna 2024 októbere óta volt tagja a Vitézy Dávid nevével fémjelzett háromfős fővárosi frakciónak. Miután Vitézy 2026 áprilisában miniszter lett, helyét Hutiray Borbála vette át a Fővárosi Közgyűlésben.
A Magyar Hang megkereste Gál Józsefet, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét is, aki közölte, hogy a távozó képviselő utódját hamarosan bejelentik.
Nyitókép: Facebook