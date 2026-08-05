Lemondott Vitézy Dávid embere, a Podmaniczky Mozgalom egyik fővárosi képviselője

Lemondott fővárosi képviselői mandátumáról Szilágyi Anna, a Podmaniczky Mozgalom politikusa – írja a Magyar Hang. A lap értesülései szerint nem lenne meglepő, ha a jövőben a Vitézy Dávid vezette közlekedési és beruházási minisztériumban vállalna munkát.

Szilágyi Anna 2024 októbere óta volt tagja a Vitézy Dávid nevével fémjelzett háromfős fővárosi frakciónak. Miután Vitézy 2026 áprilisában miniszter lett, helyét Hutiray Borbála vette át a Fővárosi Közgyűlésben.